iPhone 6 dostane paměťové karty a další funkce. Bude to stát 2 700 korun

Docela zajímavý nápad. Modulární kryt Nexpaq sází na koncept podobný „lego“ mobilu Ara, o kterém se už dlouho mluví, ale zatím to nevypadá, že by se blížila jeho sériová výroba. Nexpaq také zatím na trhu není, firma sbírá finance na portálu Kickstarter a vypadá to, že velmi úspěšně. Tamtéž si modulární kryt můžete předplatit.

Základní sada stojí 109 dolarů, tedy asi 2 700 korun. V ceně je kryt a čtyři moduly. Další moduly stojí od 14 do 30 dolarů, tedy asi 350 až 730 korun. Najednou může být na krytu až šest modulů. Výměna je snadná, stačí modul vytáhnout. Kryt je buď bílý, nebo černý, případně s barevnou linkou a zpočátku budou k mání kryty na iPhone 6 a Samsungy Galaxy S5 a S6 edge. Další přístroje budou následovat pro obě platformy.

Jak to funguje? Kryt je s mobilem propojený přes Bluetooth a vše ovládá aplikace. Samotný kryt má integrovanou baterii, další energii lze přidat pomocí modulu s baterií, který zabere tři pozice. Proto má základní balíček jen čtyři moduly, tři zabere baterie, tři jsou pro další funkce. Kryt je spojený se systémovým konektorem telefonu a tak lze extra baterii využít pro něj.

Asi nejzajímavější moduly jsou ty, které zvětšují paměť přístroje. Což může být u iPhonu 6 a Samsungu Galaxy S6 edge důležité, oba přístroje nemají slot na paměťové karty. Zajímavé je, že v nabídce jsou tři moduly, které toto řeší. Pevná paměť s kapacitou 64 GB, slot na paměťové karty, ale ve velikosti SD. Nikoliv u mobilů obvyklého micro SD. A třetím je USB disk s kapacitou 32 a 64 GB.

Další moduly zahrnují výkonnou LED svítilnu, reproduktor se zesilovačem, modul s tlačítkem pro libovolnou funkci a několik senzorů: vlhkosti, kvality ovzduší a alkohol tester.

Kryt není nejmenší, respektive nejtenčí, ale to se při tomto konceptu dalo čekat. Cena je sice vyšší, ale díky modularitě krytu ji lze akceptovat. Nápad je to jistě zajímavý a kryt s chutí otestujeme, až bude v prodeji.