iPhony dostanou OLED displeje už za rok. Dodat je má Samsung

Právě Samsung, který je na poli chytrých telefonů hlavním rivalem kalifornské společnosti, je paradoxně zároveň i nedílnou součástí dodavatelského řetězce. Podle posledního vývoje sice zřejmě nebude pro Apple vyrábět příští generaci čipů A10 (více zde), ovšem dodávka moderních displejů by mohla tímto způsobené oslabení mezi dodavateli v podstatě eliminovat. Rozhodně totiž nemluvíme o zakázce malého rozsahu.

Podle korejského deníku The Korea Herald divize Samsungu uspěla ve výběrovém řízení, v rámci kterého Apple poptával dodávku 100 milionů 5,5palcových OLED panelů ročně. Požadavkům nakonec nejlépe vyhověla právě nabídka Samsungu, který požadovaný objem dokázal nabídnout za 2,59 miliardy dolarů (asi 621 mld. korun). Samsung by tak na základě smlouvy měl Applu dodávat uvedený objem displejů po dobu tří let. Apple by tyto obrazovky montoval do „pluskové“ verze iPhonu už v příštím roce.

Dřívější nepotvrzené zprávy uváděly, že Apple poptával OLED panely také u LG, který spolu se Samsungem patří mezi jejich hlavní producenty. LG navíc loni oznámila rozšíření produkce OLED obrazovek a v lednu pak svůj záměr příští rok vyrábět také zaoblené verze těchto panelů.

Uspokojit nároky Applu by tak zřejmě byla schopna i společnost LG, nejnovější informace z průmyslových zdrojů však říkají, že hlavním dodavatelem moderních displejů pro velké iPhony v příštím roce bude Samsung.

Zprávy z The Korea Herald jsou však z jistého pohledu v rozporu s predikcemi uznávaného analytika z KGI Securities Ming-Chi Kuoa. Ten nedávno ve svých předpovědích ohledně iPhonů v roce 2017 uvedl, že by jejich velké varianty mohly používat dokonce 5,8palcové AMOLED panely. iPhone s takto velkým displejem by podle analytika mohl existovat paralelně se známými 4,7 a 5,5palcovými verzemi, a pokud by měl Apple 5,8palcových jednotek u dodavatelů nasmlouvané dostatečné množství, mohl by 5,5palcovou verzi dokonce zcela nahradit (více zde).

Samsung vévodí trhu malých panelů s velkým náskokem

Samsung Display byl v minulém roce největším producentem panelů úhlopříčky do 9 palců a jeho podíl na trhu dosáhl 23 procent. Vyplývá to ze zveřejněných dat analytiků z IHS, kteří ve svém posledním výstupu sledovali právě tento segment trhu.

Meziročně sice trh s displeji rostl jen o 4 procenta, značně se však zvýšila poptávka moderních jednotkách typu AMOLED. Z tohoto pohledu byl meziroční růst celých 54 procent.

Druhý největší díl uzmula společnost Japan Display s 16 procenty, o dvě procenta trhu méně pak patří LG. Desetinu pak získal japonský Sharp. Který spolu s LG a Japan Display dodává displeje i Applu.

Aktuální situace na trhu je tak v porovnání s děním před dvěma lety diametrálně odlišná. Tehdy si totiž Samsung stěžoval, že má problém své AMOLED displeje udat ostatním výrobcům. Tento problém už dnes nemá a je naopak jejich vyhledávaným dodavatelem. Pokud se navíc potvrdí v článku uvedené uzavření smlouvy o dodávkách obrovského množství OLED displejů pro Apple, pak se jeho pozice v daném segmentu v budoucnu ještě výrazně posílí.