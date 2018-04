iPhonů je nedostatek, může za to šedý trh

Kolem Apple iPhonu je neustále hodně rušno. Kromě očekávání 3G verze také média často řeší prodeje tohoto telefonu. A také momentální stav, kdy mnozí prodejci mají iPhonu nedostatek. Někteří se domnívají, že je to způsobeno právě brzkým očekáváním 3G iPhonu a že Apple si tak dělá místo ve skladech. Možné také je, že Apple má těchto telefonů prostě a jednoduše nedostatek, ať už jsou k tomu důvody jakékoli.

Velmi pravděpodobnou příčinou nedostatku iPhonů u operátorů ovšem může paradoxně být šedý trh. Mnoho iPhonů totiž z prodejen operátorů mizí především na trhy, kde se iPhone neprodává. Podle posledních odhadů se na šedý trh dostal více než jeden milion iPhonů. Do letošního února prozatím nebylo u operátorů aktivováno 1,4 milionu iPhonů, které ale byly u operátorů zakoupeny. Asi 400 000 z nich zmizelo v Číně. Právě s tímto stavem asi Apple nepočítal a tak mu prostě množství iPhonů chybí.

Podle konzervativních odhadů takto zmizí z USA do Číny, Indie, Brazílie a na Blízký východ asi 20 000 iPhonů týdně. Analytici se snaží přijít na to, jak problém řešit a spekulují o blokační politice Applu.

Málokdo si však uvědomuje, že na vině je samotný systém prodeje iPhonu – telefon si sice na prodejně u operátora koupíte blokovaný, ale samotný tarif si vyberete a aktivujete až v teple domova ze svého počítače. Pokud by operátor prodával telefon se smlouvou a tarifem tak, jak je to v ostatních případech běžné, mizejících iPhonů by jistě bylo podstatně méně.

Jak jsme již psali před nedávnem, Apple díky odblokovaným iPhonům přichází o zisky. A jisté je, že by tak měl nějakým způsobem zakročit. Mnohým se zdá logické řešení uvolnit iPhone pro běžný prodej, tímto způsobem by ale Apple nevydělal z každého iPhonu tolik, kolik chce. Logickým krokem by tak bylo právě omezení prodejů a podmínka aktivace tarifu přímo na prodejně. Jenže to by pak zase Apple nemusel v letošním roce dosáhnout plánovaných deseti milionů prodaných kusů. Steve Jobs má asi velké dilema.