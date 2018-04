iPhone 5c zákazníky moc neláká, modelu 5s se prodá dvakrát tolik

Apple pro letošek zvolil novou strategii a představil hned dva nové modely. Vrcholný model 5s (recenze zde) si ponechal design předchůdce, ale má několik vylepšení. Vedle něj firma zařadila do nabídky i levnější model 5c (recenze zde). To je prakticky loňský model 5, ale zabalený do nového kabátu.

Jak dokazuje výzkum společnosti Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), zveřejněný serverem AllThingsD, ve Spojených státech dávají zákazníci v drtivé většině přednost vrcholnému modelu 5s. Toho se oproti levnějšímu modelu 5c dokonce prodá více než dvojnásobek.

Apple proto rozhodl snížit jeho výrobu, a to minimálně do konce letošního roku. Společnosti Pegatron a Hon Hai Precision Industry, které iPhone 5c kompletují, sníží výrobu o 20 až 30 procent. Informoval o tom portál Wall Street Journal.

Výzkum, který proběhl mezi kupujícími koncem září, ukazuje, že vrcholný model 5s měl mezi všemi prodanými iPhony podíl 64 procent. iPhone 5c měl podíl jen 27 procent. Zbytek prodejů patří stále nabízenému už dva roky starému modelu 4S, který má podíl 9 procent.

Nový levnější iPhone 5c se prodává jen o něco lépe než model 4S při uvedení iPhonu 5. Před rokem ve stejném sledovaném období patřil iPhonu 4S podíl 23 procent. Loňský model iPhone 5 měl na prodeji všech iPhonů větší podíl než současný špičkový model 5s. iPhonu 5 loni patřil podíl 68 procent proti 64procentnímu podílu letošní novinky.

Čísla dokazují, že v porovnání s loňskem nový levnější model příliš nekanibalizuje na prodejích vrcholného modelu. Apple však možná očekával větší zájem o zcela nový levnější model. I když označení "zcela nový" patří do uvozovek. Ovšem jak dodává Josh Lowitz ze společnosti CIRP, zájem o levnější modely postupem času sílí. Prvotní prodeje patří zejména těm, kteří mění starší modely za nové. Podle Lowitze by měl iPhone 5c zaujmout zcela jiné zákazníky, než tomu bylo loni u modelu 4S.

První tři dny po začátku prodeje nových smartphonů od Applu si koupilo některý z nových iPhonů devět milionů zákazníků (více zde). Loni se prodalo za stejné období od začátku prodeje pět milionů iPhonů 5.