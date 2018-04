Iphonisti zuří, komunitní Instagram „zaplevelí socky z androidího ghetta“

Androidovou verzi aplikace, kterou dnes používají miliony iphonistů, ohlásil spoluzakladatel firmy Kevin Systrom už na březnové konferenci SXSV v americkém Texasu. Nyní je k volnému stažení. Je v podstatě stejná jako verze pro iPhony, kterou redakce Mobil.cz vyhlásila aplikací roku 2011.

Instagram = megaúspěch Za jediný den si aplikaci Instagram pro Android stáhlo přes milion uživatelů. Na platformě iOS používá aplikaci přes 25 milionů uživatelů. Aplikace je zdarma pro Android i iPhone.

Uvedení novinky však vyvolalo nenávistnou smršť na Twitteru a dalších sociálních médiích. Pod palbou jsou především autoři aplikace. Ortodoxní fanoušci Applu si totiž nechtějí nechat líbit, že jim jejich komunitní fotogalerii "zaplevelí socky z androidího ghetta".

"Super. Instagram je už na Android. Teď se teda dozvíme, co mají k večeři chudí," komentoval novou situaci uživatel m0nster. A není sám. "Instagram udělal velkou chybu. Je to jako když pustíte lidi z ghetta na udržované předměstí. A Instagram byl fakt pěkné předměstí," dodává uživatelka Dori. "Tyjo, androidisti už mají Instagram. Vypadá to, jako když tragédi ze střední obsadí nejlepší stoly v jídelně."

Podobných příspěvků jsou od úterý sociální sítě plné. Majitelé Androidů si to nechtějí nechat líbit, a tak třeba příspěvky na Twitteru jsou oboustranně pikantní.

Co je Instagram Instagram je kombinace "druhého" fotoaparátu a sociální sítě na sdílení fotografií. Důležitou vlastností je čtvercový formát fotografií a množství filtrů, které snímky doladí, respektive jim dodají většinou retro nádech. Přidávat lze rámečky a nastavovat jas. Upravené fotografie se vůbec neukládají v mobilu (jen originály), lze je ukládat na web Instagramu pod svým účtem a následně sdílet v dalších sociálních sítích.

Obyčejná konverze aplikace do nového operačního systému naplno obnažila emoce na dřeň. Na povrch vyplavala možná skrývaná, možná otevřená nenávist mezi majiteli obou platforem. Tu možná zasel už Steve Jobs, který chtěl věnovat "poslední penny ze čtyřicetimiliardové hotovosti Applu i svůj poslední dech" k tomu, aby zničil Android. Příchod Androidu považoval za kudlu do zad od Google.