Policie strčila podezřelému jeho iPhone před obličej, čímž ho odemkl

O případu informoval americký server Forbes. Jde o vůbec první případ (nejenom v USA, ale kdekoliv po světě), kdy policie někoho donutila použít tuto biometrickou metodu odemknutí telefonu k tomu, aby se dostala k datům.



Případ se odehrál letos v srpnu, když FBI dostala povolení k domovní prohlídce 28letého Granta Michalskiho podezřelého z vyhledávání a držení dětské pornografie. Při prohlídce vyšetřovatel donutil Michalskiho, aby nastavil obličej před svůj iPhone. To smartphone odblokovalo a policie mohla zkontrolovat uložená data.

Případ je dalším milníkem v boji mezi policí a technologickými firmami. Ty se na jednu stranu snaží chránit data uživatelů a na druhou znemožňují vyšetřovatelům dostat se k informacím, které by mohly usvědčit podezřelé z trestných činů. Celý spor odstartoval případ z roku 2016, kdy se vyšetřovatelé snažili odemknout iPhone střelce ze San Bernardina (více v článku Apple rozpoutal technologickou válku. Nejde tu jen o jeden iPhone, tvrdí).

Do slepé uličky se přitom FBI dostala i loni v listopadu, tehdy si vyšetřovatelé nevěděli rady s blokovaným mobilem střelce z texaského Sutherland Springs. Znovu se tak nemohli dostat k informacím, které by mohly pomoci při vyšetřování pozadí útoku. Loni ovšem nastal zlom, Apple federálnímu úřadu sám nabídl pomoc při odemykání útočníkova iPhonu, nicméně FBI na tuto nabídku nereagovala (více viz FBI je opět v koncích. Nemůže prolomit šifrovaný mobil střelce z Texasu).



Ačkoliv Michalski nezpochybňoval metody vyšetřování a při odemykání telefonu se aktivně nebránil, někteří právníci tvrdí, že se mohl odvolat na pátý dodatek ústavy, tedy na právo nevypovídat. V podobných případech podezřelí mají právo nesdělovat vyšetřovatelům svoje hesla. Případ s použitím obličeje je však sám o sobě první svého druhu, takže se právní systém USA nemá o co opřít.



Tak či onak, důležitá data, která pomohla Michalskiho obvinit z držení dětské pornografie FBI, našla na jiných jeho zařízeních. Data v jeho iPhonu údajně případu nijak výrazně nepomohla.