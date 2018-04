iPhonem to nekončí. Revoluční ovládání nabídnou i další výrobci

Dvojice kontextových tlačítek a čtyřsměrná potvrzovací klávesa je v současné době tím nejrozšířenějším způsobem ovládání mobilních telefonů. Brzy se však váš palec bude pohybovat daleko více po alfanumerické části i při běžném průchodu menu. A to díky technologii ZenZui, kterou jsme vám již v krátkosti představili začátkem roku.

Hlavní slovo však dostanou dotykové displeje, jež pozvolna opouštějí éru titěrných stylusů a drobných nabídek v menu. Budoucnost patří operačním systémům uzpůsobeným výhradně na používání jednoho či dvou prstů. Jasným krokem kupředu v tomto ohledu byl samozřejmě iPhone, kterého se teď snaží velmi obtížně dohnat HTC s modelem Touch. Historie prvního přístroje, jež razil podobnou filozofii, však sahá až do roku 2002.

Neonode N1m – zapomenutý průkopník

Ačkoliv tento telefon nedisponoval dotykovým displejem v tradičním slova smyslu, způsob jeho ovládání se příliš nelišil od iPhonu. Celá myšlenka se opírala o lasery umístěné těsně nad povrchem zobrazovací plochy, které snímaly pohyb prstu a byly citlivější na kontakt než tradiční dotykové displeje.

To nejdůležitější, co Neonode N1m přinesl, bylo uzpůsobení celého operačního systému (Windows CE.NET 5.0 Neno) na ovládání pouze prsty. Ikony a další nabídky telefonu byly dostatečně velké a nebyl žádný problém s překlepy. Dokonce i psaní textu přineslo po chvíli cviku rychlejší zadávání než vyťukávání na tradiční klávesnici.

Skvělým doplněním bylo i několik pohybových zkratek pro usnadnění práce s přístrojem. Krátký posun prstu zprava doleva znamenal potvrzení volby, opačný směr volbu zamítnul. Vertikální pohyb ve třech vymezených částech obrazovky vyvolal hlavní menu, číselník a nastavení.

První kousky tohoto švédského smartphonu se však dostaly na trh až v roce 2005 a tak trochu s křížkem po funuse. Uživatelé v té době už jenom stěží mohli překousnout chybějící Bluetooth, webový prohlížeč, emailový klient či podporu Javy. Marně byste hledali i EDGE či Wi-fi, které se pomalu stávalo standardem. Cena převyšující šestnáct tisíc korun byla posledním hřebíčkem do rakve.

Neonode N2 – pokračovatel ve velkém stylu

Svých prohřešků si byl vědom i výrobce, více jak dva roky pracoval na zlepšení a právě v těchto dnech se výsledek snažení konstruktérů dostává na trh. Novinka si bude opět zakládat na totožném stylu ovládání, jež se za tu dobu prý více než skvěle osvědčilo v praxi. První představení přístroje jsme vám přinesli na začátku roku.

Ačkoliv se nebude jednat po stránce technologické vyspělosti o absolutní špičku, se svými rozměry 47x77x14,7mm a váhou pouhých 60 gramů by mohl tento nástupce solidně zavařit většině stylových přístrojů. Zaceleny budou samozřejmě i všechny někdy až nepochopitelné mezery ve funkční výbavě. Velkou neznámou zůstává, jak hluboko budou muset budoucí majitele sáhnout do peněženky.

Apple iPhone – zázrak z Ameriky

Ať už je za fenomenálním úspěchem iPhone skvělý marketing, zavedená značka iPod, líbivý vzhled nebo něco úplně jiného, daleko podstatnější je, že Apple se nebál sáhnout po konceptu přístroje, který se ovládá výhradně prsty. Nebyl v tomto ohledu první, ale prozatím jako jediný dokázal vše dotáhnout do zdárného konce. O čemž se ostatně dočtete i v naší recenzi.

Výsledný přístroj má perfektní odezvu, intuitivní a skvěle přizpůsobené menu a výtečný internetový prohlížeč, jež těží mimo jiné i z technologie multi-touch. Ta umožňuje dotykovému displeji zpracovávat více akcí (dotyků) naráz a kromě webového prohlížeče najde uplatnění u prohlížení fotek, kde pohybem dvou prstů k sobě nebo od sebe zmenšíte či zvětšíte daný obrázek. Další možnost využití prozatím chybí a ostatní výrobci se do nasazení multi-touch do mobilních telefonů příliš nehrnou.

Ani iPhone však není bez chyb a nejvíce ho trápí současná oficiální uzavřenost operačního systému (OS X), který kromě webových aplikací neumožňuje bez neautorizovaného zásahu rozšířit paletu programů. Další nedostatky, ať už jde o chybějící MMS zprávy, omezený Bluetooth, absenci 3G či spoustu dalších „drobností“, jsou při pohledu na konkurenci zcela zbytečné. Většina uživatelů se bez těchto funkcí ale spokojeně obejde.

Zkrátka onen malý zázrak, jenž začátkem léta slušně zahýbal celým světem, sice nenabídnul technologické maximum, ale všem učarovala lehkost, s jakou se ovládá. Už se chystají další nástupci a iPhone brzy dorazí i na evropské trhy, na něž v současné době útočí s podobným konceptem přístroj společnosti HTC.

HTC Touch – příliš zbrklá ofenzíva

Nebo chcete-li HTC Elf, jak zní jeho kódové označení, se objevil v obchodech zhruba měsíc před samotným iPhonem. Načasování to bylo záměrné a HTC chtělo co nejvíce využít už v té době veliké obliby iPhonu ve svůj prospěch. Podle všeho se narychlo zhotovený systém (TouchFLO) nemohl s OS X od Apple vůbec rovnat, co se týče schopností ovládání pouze prsty.

Upraveno k tomuto účelu bylo pouze několik základních obrazovek, jako je například rychlá volba, několik základních ikon či manažer připojení. Zbytek menu je jako vystřižený z běžných PDA výrobce a na jeho skutečně bezproblémovou práci musíte vytáhnout stylus. HTC systém lehce vylepšil u nového modelu druhý HTC Touch Dual (HTC Nike), ale žádná revoluce to opět není. Ten navíc půjde nahrát zpětně i do prvního HTC Touch.

Naštěstí HTC Touch není ani bez tohoto způsobu ovládání nezajímavým přístrojem. Má velmi vkusné provedení a na PDA velmi malé rozměry (99,9x58x13,9 mm) a hmotnost pouhých 112 gramů. V jeho útrobách byste nalezli mimo jiného Wi-fi, EDGE a 2 Mpix fotoaparát. To vše za cenu lehce nad deset tisíc.



ZenZui – jde to i bez zamatlaného displeje

Tato technologie byla původně vyvíjena v laboratořích Microsoft, jenž další práce a především financování přesunul na nezávislou firmu. To samozřejmě neznamená nic špatného a ZenZui (Zui jako Zooming User Interface) je stále plánován primárně pro Windows Mobile a JME2.

Princip celého ovládání je až hříšně jednoduchý a dovoluje používání i na běžných telefonech. Základem je růžice s celkem osmi (devíti) možnostmi volby směru a celý displej je rozdělen na spoustu malých obrazovek. A právě díky růžici se mezi nimi pohybujete a přenášíte do popředí/pozadí vámi požadované aplikace. Zvolením jednoho ze čtyř základních směrů (klávesy 2,4,6,8) se posunete na další čtveřici obrazovek a tlačítky (1,3,7,9) vyberete konkrétní aplikaci. Středovou klávesou (5) se vždy přenesete o úroveň výše. Vše názorně předvádí ukázkové video.

V současné době je tento systém vyvíjen jako usnadnění brouzdaní po internetových stránkách a dalších přidružených funkcí, které spadají pod webový prohlížeč. Nic však nebrání přepracování na menu běžných telefonů, díky čemuž by se výrazně zrychlila práce s aplikacemi. Jestli se nakonec tento systém osvědčí v praxi, se dozvíme snad už koncem tohoto roku.

Microsoft – další trumfy v rukávu

Velký softwarový gigant má rozjetou ještě hezkou řádku zajímavých projektů a za zmínku stojí minimálně technologie Shift, která upřesňuje výběr na dotykových obrazovkách. Psali jsme o ní mimo jiné již v květnu tohoto roku.

Představte si, že na displeji chcete označit velmi malý obrazec, ale při pokusu strefit se, váš ukazováček zabere nesrovnatelně větší plochu. Díky technologii Shift se daná část přiblíží a její výřez uvidíte kousek nad svým prstem a již lehkým nakláněním polštářku do stran vyberete onen obrazec. Prozatím je tato technologie na svém počátku a žádné nasazení u konkrétního přístroje nebylo oznámeno. V každém případě by se jednalo nejspíše o doplňkovou funkci operačního systému Windows Mobile. Další informace se dozvíte na oficiálních internetových stránkách.

Microsoft ještě dokazuje, že si perfektně rozumí i s multi-touch displeji, ale prozatím se je nechystá používat u Windows Mobile – byť jen zprostředkovaně přes přístroje HTC. Ve fázi testování je stůl s ohromou dotykovou obrazovkou (Microsoft Surfage), kterou lze ovládat podobně jako iPhone. Navíc velmi pěkně vypadá přenos souborů mezi zařízeními. Na dotykovou plochu stačí odložit třeba fotoaparát a ihned máte k dispozici všechny snímky. Pokud navíc položíte na stůl mobilní telefon, lze tyto obrázky ladným pohybem prstu přehrát do jeho paměti. Názorné video najdete na této stránce.

Kdo nakonec vyhraje?

Jak je vidět, možných způsobů, jak usnadnit práci s telefonem, je opravdu přehršel a bude jich ještě víc. Nokia nedávno oznámila, že si vzala příklad z iPhone a připravuje obdobný přístroj. S tím samým nápadem ostatně přišel už před časem Samsung a jeho prostředí Croix (Kříž) jsme již u modelu P520 vyzkoušeli. Fantasii se v tomto ohledu meze nekladou a ze všech dnes představených technologií v tomto ohledu jasně vede ZenZui, jež se dá nasadit i u telefonů bez dotykového displeje.

Naopak bude velmi zajímavé sledovat souboj mezi iPhone a HTC Touch, který se jen tak snadno nevzdá a za sebou má především již zavedený operační systém Windows Mobile. iPhone však měl bravurní nástup a prozatím to nevypadá, že by ho dokázal jen tak někdo překonat. A tím někým už vůbec nebude Neonode N2, ale spíše další odnože iPhone (Nano), které Apple již na příští rok chystá.