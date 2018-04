iPhone zlevňuje! V červenci se prodával výborně, a navíc přichází iPhone bez mobilu

V prvním celém měsíci prodeje iPhone předběhl svými prodeji všechnu srovnatelnou konkurenci na trhu. Informuje o tom Reuters, která má k dispozici výsledky agentury iSuppli. iPhone se prodával lépe než všechny v USA populární komunikátory BlackBerry i než celé portfolio přístrojů od Palmu. iPhone předběhl na americkém trhu i smartphony od Motoroly, Samsungu a Nokie.

Přesná čísla nejsou k dispozici, podle iSuppli patřilo v červenci iPhonu 1,8 procent veškerého trhu s mobilními telefony v USA. Podle iSuppli se prodeje iPhonu vyrovnaly modelu Chocolate od LG, což je nejpopulárnější vybavenější model na americkém trhu.

Většina zákazníků kupujících iPhone byli v červenci muži pod 35 let s vysokoškolským vzděláním. Čtvrtina kupujících kvůli iPhonu změnila operátora, jelikož se iPhone prodává pouze u operátora AT&T. iSuppli předpokládá, že se iPhonu prodá do konce roku 4,5 milionu a více než 30 milionů do roku 2011.

Samotný Apple se ve včerejší tiskové zprávě chlubí, že do konce září prodá miliontý iPhone. Navíc oznámil snížení ceny 8 GB verze z 599 USD na 399 USD (8400 Kč), tedy o 200 dolarů (v přepočtu asi 4200 Kč). Nutno dodat, že se jedná o cenu dotovanou, při úpisu na dva roky u operátora AT&T. Ve volném prodeji zatím iPhone stále není. Menší verze s pamětí 4 GB se již bude pouze doprodávat a do budoucna se s ní nepočítá.

Snížení ceny znamená jediné, iPhone byl na Američany příliš drahý a aby Apple splnil plán prodejů, musel jít s cenou dolů. To se samozřejmě může odrazit i na ceně iPhonu po jeho plánovaném podzimním vstupu na evropské trhy.

Apple navíc připravil úplnou novinku, přehrávač iPod touch. Když se na něj podíváte, je jasné, že za vzor mu stál právě iPhone. On to totiž takový iPhone vlastně je, jen bez telefonní části. Wi-fi ale nechybí, jako všechny "netelefonní" funkce známé z iPhonu. Přístroj bude k dispozici ve verzi s pamětí 8 a 16 GB. Cena začíná na 299 USD (cca 6300 Kč), verze s větší pamětí bude stát 399 USD, teda v přepočtu asi 8400 korun. Přístroj si již můžete objednat v internetovém obchodu Apple, k dodání ale bude až koncem měsíce.

Pro porovnání, nový iPod nano ve verzi 8 GB je o 100 USD levnější než iPod touch se stejně velkou pamětí. iPod classic s pamětí 80 GB pak stojí pro porovnání 249 USD.