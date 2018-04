iPhone byl můj nápad, žaluje muž Apple. Chce 10 miliard dolarů

V rozhovoru se serverem Guardian bývalý podnikatel a manažer v právnické firmě z Floridy uvádí, že v roce 1992 vymyslel zařízení s názvem Electronic Reading Device (elektronické čtecí zařízení, dále ERD), na němž pracoval více než rok. Výsledkem byly tři nákresy jeho vynálezu a žádost o patent v listopadu 1992, patnáct let před prvním iPhonem.

ERD mělo být zařízení určené ke čtení a psaní s podsvícenou obrazovkou a možností na něm pracovat s multimediálními soubory. Thomas Ross uvádí jeho vizi: pomocí zařízení by bylo možné číst si knihy a zprávy, prohlížet si obrázky a sledovat videa, to vše na širokoúhlé dotykové obrazovce. Zahrnuty by byly také komunikační funkce: telefon, fax a modem.

Bohužel se jeho nápad nikdy nedostal za fázi designu na papíře. „Byla to otázka peněz. Nebyl jsem tehdy bohatý muž a nejsem ani dnes. Nikdy jsem nebyl dobrý ve shánění investorů, abych jim mohl svůj nápad prodat,“ říká v rozhovoru.

Nedostatek financí navíc zapříčinil, že Ross nebyl schopen ani zaplatit potřebné poplatky pro vyřízení patentu. Ten byl tak v roce 1995 patentovým úřadem prohlášen za opuštěný. Na patent se tak Ross odvolat nemůže, proto se rozhodl bojovat proti Applu prostřednictvím autorských práv.

U soudu chce použít argument, že iPhone, iPod a iPad jsou v podstatě vším, co mělo být jeho ERD. Tvrzení podporuje prohlášením Steva Jobse z roku 1996, kdy tvrdil, že jeho firma se nikdy nestyděla za nestydaté kopírování cizích nápadů.

Chvíli, kdy se v roce 1995 patentový úřad přestal ERD zabývat, označuje Ross jako velice příhodný moment pro Apple. Ten se podle něj mohl v té době probírat podobnými opuštěnými nápady a vybírat si z nich to nejlepší.

V březnu loňského roku poslal Rossův právník dopis přímo Timu Cookovi (současný ředitel Applu), aby okamžitě zastavil produkci těchto modelů. Odpověď od právního oddělení firmy však zněla, že nároky pana Rosse nemají žádné právní opodstatnění a že chybí jakékoliv důkazy, které by potvrdily ukradení nákresů pro ERD. Navíc sami neshledali jakoukoliv podobnost mezi vynálezem pana Rosse a produkty Applu.

To však Rosse neodradilo od toho, aby 27. června podal žalobu k okresnímu soudu na Floridě. V ní požaduje po Applu částku 10 miliard dolarů (243 miliard korun) jako odškodné a také, aby se Apple vzdal všech patentů zařízení, která byla odvozena od jeho ERD.

Právníci se však shodují na tom, že šance Thomase Rosse na výhru jsou mizivé, protože nevlastní patent a odvolává se pouze na několik nákresů. Pro tak vysokou částku navíc nemá žádné opodstatnění. I když byly v patentovém rozporu dvě velké firmy - Apple a Samsung, odškodnění stále činilo pouze 600 milionů dolarů.

Thomas Ross se však nevzdává. „Postavím se proti vysoce zkušeným a uznávaným obhájcům. Oni ví, co dělají. Ale já si věřím. Věřím v to, co jsem dokázal. Navzdory malé šanci vím, že možnost vyhrát tu je,“ tvrdí.