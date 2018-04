Kvůli vadnému telefonu dlužil 19 tisíc liber. Hrozila mu exekuce

Šestadvacetiletý stavbař Chris Bovis z Tilbury v hrabství Essex si loni neužil zdaleka tak klidné Vánoce, jak si plánoval. Prožil je v obavě, že mu exekutoři zabaví majetek a možná jej připraví také o střechu nad hlavou. Důvodem byl dluh vůči mobilnímu operátorovi Orange, jenž po Bovisovi požadoval částku 19 197 liber, v přepočtu tedy zhruba 600 tisíc korun.

Vysoká pohledávka operátora vůči zákazníkovi vznikla za pouhé dva měsíce, za loňský říjen a listopad. Bovisova maximální měsíční útrata však do té doby činila pouhých 43 liber (necelých 1 350 korun). Podle informací, které od operátora získal, stálo za extrémním navýšením útraty připojení k internetu jeho iPhonu 4S. Mladý Brit se proto s telefonem vydal do značkového obchodu.

Servisní technici potvrdili, že za stahování a odesílání vysokého objemu dat může technická závada, kvůli níž telefon data stahoval i po vypnutí. Vadný přístroj tak Bovisovi vyměnili za nový. Operátor však stále požadoval plné uhrazení dlužné částky a vystavil splátkový kalendář na 300 liber měsíčně (necelých 9 500 korun). V případě neuhrazení splátky mu hrozil exekucí.

"Mojí první reakcí byl smích. Nemohl jsem tomu prostě uvěřit. Poté jsem si uvědomil, že to není žert a jde o naprosto vážnou věc," uvedl Bovis pro portál The Sun. "Chris byl informován, že o částce 300 liber nelze diskutovat a že ji musí hradit. Bylo nám řečeno, že pokud se tak nestane, bude podán návrh na exekuci. Chybný dluh by tak mohl mít dopad na životy nás obou," dodala jeho přítelkyně Joanna.

Britský pár prožíval následující týdny v obavách a nejistotě. Až oficiální vyjádření servisního střediska Applu přimělo operátora situaci přehodnotit. Bovisem nezaviněný dluh poté stornoval. "Chtěli bychom se panu Bovisovi omluvit za nepříjemnosti způsobené obdržením neobvykle vysokého vyúčtování," sdělil mluvčí britského mobilního operátora Orange.

Chybuje i sám operátor

Do podobné situace se dostala loni v srpnu Britka Anne Robertsová. Na své dovolené v jižním Walesu si pořídila za 20 liber (zhruba 630 korun) předplacenou kartu operátora Orange. Pár dní poté obdržela od své banky textovou zprávu, v níž byla vyzvána k vyrovnání vysokého dluhu. Její účet u banky NatWest byl více než 27 tisíc liber (zhruba 850 tisíc korun) v minusu (více zde).

V tomto případě však pochybil sám operátor. Kvůli technické závadě byla z účtu Robertsové téměř týden strhávána každých deset minut částka 20,49 libry (642 korun). Stejných operací proběhlo 792. Výpis z účtu čítal přes 500 stran formátu A4.

Dluh vůči bance pak navýšily ještě poplatky za provedené transakce a sankce z její strany. Orange svou chybu uznal až po odeslání všech pěti set stránek výpisu z bankovního účtu. Následně Robertsové peníze v plné výši vrátil.