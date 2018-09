Nejšťastnější firma na světě. Applu stačí málo a zákazníci se hrnou

Apple umí nastartovat módní trendy, to je prostý fakt. Loňský iPhone X toho je zářným příkladem. Nebyl to první „bezrámečkový“ smartphone, první telefon s výřezem a ani první stroj s odemykáním pomocí obličeje. Ale právě tyto tři implementované vlastnosti se staly během roku téměř samozřejmostí u všech smartphonů napříč cenovými kategoriemi.

Co ukáže Apple, to najednou letí. Letošní iPhony by tak opět měly určovat, co bude moderní v následujícím roce. Jenže na první pohled tu nic tak zásadního není. Modely Xs, Xs Max a Xr jen rozvíjí koncept loňského iPhonu X.

Jasně, nové čipsety budou trhat rekordy v benchmarcích a vyladěnost systému je u Applu pověstná, ale to nejsou záležitosti, které se dají lákavě prodat v běžné reklamní džungli.

I jedna skutečná technická inovace, kterou letošní iPhony přináší, není snem marketérů. Podpora elektronické SIM (eSIM) je však zajímavá. Apple opět není zdaleka první, kdo něco takového u telefonu používá. Loňské „dvojkové“ pixely od Googlu podporu eSIM mají a v podstatě o tom nikdo neví. Jenže v tom tkví síla Applu. Věc, která doteď nikoho nezajímala, najednou začne být velkým tématem.

Už díky tomu, že díky eSIM jsou všechny nové iPhony automaticky dvousimkové, a to poprvé v historii firmy. Podporu elektronické SIM připravují operátoři už dlouho, ale teprve příchod telefonů od Applu se standardní podporou této funkce je donutí ji skutečně nabídnout zákazníkům. A nedivili bychom se, kdyby do roka byla u smartphonů podpora eSIM tak samozřejmou věcí, jako je dnes odemykání obličejem, o kterém rovněž před rokem téměř nikdo neslyšel.

Sen o levnějším iPhonu

Evoluční podstata novinek dávala naději, že budou cenově střízlivější. Čekalo se, že iPhone Xs, který je v podstatě stejný jako loňský iPhone X, oproti kterému má jen lepší procesor, by mohl být i trochu levnější.

Ale ceny novinek jsou doslova brutální. Model Xs startuje přesně tam, kde začínal loni předchůdce, v Česku tedy na částce 29 990 korun. Větší model, v jehož případě mnozí doufali, že bude stát stejně jako loňská „desítka“, začíná na 32 990 korunách a ceny šroubuje do rekordní výše (až 43 490 korun). Tak drahý snad nikdy žádný chytrý telefon nebyl. A ani „levnější“ typ Xr není levný, 22 490 korun je pořád víc, než kolik chce většina ostatních značek (s výjimkou Samsungu) za svůj top model.

Apple si to ovšem může dovolit, zákazníci mu očividně za jeho produkty rádi zaplatí. Získají za to určitou jistotu. Například to, že jejich telefony neztrácí na hodnotě tolik jako konkurenční produkty. Fanoušci se nemusí bát ani toho, že by je Apple za tři měsíce dramaticky zlevnil, čehož by pak stále ještě čerství majitelé nejnovějších iPhonů litovali. Je vidět, že oproti androidím soupeřům má Apple obchodní stránku podchycenou skvěle a nemusí se ohlížet na konkurenci.

Konkurence zírá

Ostatně, stačí situaci srovnat se Samsungem, který i u příznivců Applu dlouho platil za jedinou značku, která byla schopna „jablečné“ telefony vyzvat jak technologicky, tak po stránce určité prestiže. Samsung je teď často kritizován, že jeho telefony jsou vůči androidí konkurenci drahé a vůbec neinovuje.

Jenže je to vůči němu dost nefér. Jak dlouho už má Samsung zahnuté AMOLED displeje s opravdu vysokým rozlišením, jak dlouho umí nabídnout telefon s jedinečným dotykovým perem či jedním z nejlepších fotoaparátů na trhu a kolik let už nabízí třeba bezdrátové dobíjení a další drobnosti? Z tohoto pohledu se zlepšuje pomaleji a logicky i hůře odolává konkurenci, která se časem technologicky dotahuje.

Samsung je teď pod palbou kritiky a pokud z jakéhokoli důvodu jako první neuvede na trh první ohebný smartphone, tak ho čekají krušné časy a ještě hlasitější „zatracení“. Korejci si musí krýt záda před čínskými firmami a jistě tráví bezesné noci přemýšlením o tom, jak se z jejich tlaku vymanit. U Applu nikoho nic takového netrápí. Největším „bolehlavem“ je očividně to, jak vysoko se může vyšplhat cena jeho smartphonů.