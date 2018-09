Apple ve středu představí nové iPhony. Toto už o nich víme

Jisté je zatím pouze to, že Apple novinky představí ve středu v 19:00 středoevropského času. Ačkoliv se na internetu objevila spousta dalších informací, tak s jistotou lze nyní skutečně říci jen to, že jasno bude zítra v pozdních večerních hodinách. Apple si při tiskových prezentacích nechává smartphony zpravidla až na závěr, takže na nové iPhony přijde řada zhruba až okolo půl deváté večer.

Pokud se oprostíme od nejistoty spekulací a shrneme to, co se o nových iPhonech „s největší pravděpodobností ví“, je rozhodně o co stát.

Známe podobu, jména i ceny novinek, část specifikací je také už známá. Stále nás však Apple může lecčím překvapit.

Tiskovou konferenci Applu z prostor Steve Jobs Theater v kampusu Apple Park budeme samozřejmě sledovat v naší online reportáži, jejímž prostřednictvím vám zprostředkujeme premiéru všech novinek. Nepřijdete tak o nic důležitého.



1. Tři novinky: iPhone Xs, Xs Max a Xc či Xr

Dlouho se řešilo, jak se budou novinky vlastně jmenovat. Loni udělal Apple trochu nepořádek ve vlastním značení modelů, když upustil od obvyklého vylepšení předchozí generace s přídomkem „s“ za číselným označením modelu a po iPhonu 7/7 Plus vydal rovnou iPhony 8/8 Plus. Navíc ještě přidal model X, kdy toto písmeno má být chápáno jako římská číslice, tedy deset.

Letos tedy vznikl prostor jak pro modely 8s/8s Plus, tak pro „devítky“, pokud Apple skutečně chtěl upustit od přídomku „s“. Nakonec je ovšem vše jinak. Vzhledem k tomu, že se letošní modely budou designem podobat loňské „desítce“, ale půjde spíše o hardwarové vylepšení, přidá Apple označení „s“ k loni představenému modelu X.

Základní model se tedy bude jmenovat iPhone Xs, jeho větší varianta pak Xs Max. Označení Max je novinkou, dosud Apple používal pro velké telefony přívlastek Plus. Na internetu se nicméně objevily i informace, že by velký model mohl nést oba názvy, tedy „Max Plus“. Pravděpodobnější se nám zdá ovšem varianta „Max“.

V poslední řadě bude třetím přírůstkem levnější model s LCD displejem, pro který Apple zvolí buď označení iPhone Xc, odvíjející se od podobně levného modelu 5c z roku 2013, nebo iPhone Xr, což je označení, za kterým si stojí agentura Bloomberg.

2. Dvě SIM

Čínský trh si to žádá a Apple mu vyhoví. Dosud podporovaly iPhony výhradně jednu SIM a zájemci, kteří telefon potřebovali používat například v režimu „služební a osobní číslo zároveň“, tu možnost zkrátka neměli. V Číně je ovšem používání více SIM prakticky standardem, a proto se Apple rozhodl, že dá čínským zákazníkům to, po čem touží.

Naznačuje to poutač operátora China Telecom, který už na nové iPhony lákal sloganem „dvě karty, dvě služby, dvě 4G“. Není ovšem jisté, zda se s dvousimkovou variantou počítá i na dalších světových trzích. V takovém případě bude zajímavé sledovat vývoj situace, kdy by se pro některé evropské či americké zájemce vytvořil neoficiální trh s čínskými kusy.

3. Výřez displeje jako standard

Letošní generace iPhonů udělá z designu loňské „desítky“ standard a všechny novinky tak ponesou nový vzhled s minimálními rámečky okolo displeje a výřezem v jeho horní části. Jak už bylo výše popsáno, půjde (stejně jako loni) o tři modely. Základní duo „velkého“ a „malého“ iPhonu doplní ještě jeden „speciální“. Ovšem v jiném slova smyslu než minulý rok. Loni totiž přidal Apple iPhone X jako nejdražší a zároveň nejluxusnější mobil, letos naopak poslouží iPhone Xc (či Xr) jako dostupnější volba k dražším modelům (Xs a Xs Max).

Výřezy displeje budou pravděpodobně odpovídat tomu, jaký najdeme u loňského iPhonu X

Všechny modely se budou shodovat právě výřezem displeje, ovšem každý bude mít obrazovku jinak velikou. Zatímco běžné iPhony budou osazeny 5,8" a 6,5" OLED panely, třetí kousek bude s 6,1palcovým displejem pomyslnou zlatou střední cestou. Půjde ovšem o klasický LCD panel, nikoliv OLED.

Ve výbavě bude figurovat nový čip Apple A12, novinky se dočkají patrně i vyšších paměťových konfigurací (viz níže). Zlepšit by se měla i výdrž baterie (kterou půjde i bezdrátově nabíjet). Co se fotoaparátů týče, převládají informace, že se duálního fotoaparátu dočká jak menší model Xs, tak tradičně velký Xs Max. Nicméně levnější Xc/Xr se spokojí jen s jedním snímačem na zádech.

Právě levný iPhone se bude snažit dohnat méně atraktivní výbavu třeba rozmanitějšími barevnými provedeními. Spekuluje se o tmavě modré, červené, a oranžové navíc ke „standardním“ zlaté, stříbrné a černé, ve kterých budou dostupné i modely Xs a Xs Max.



4. Konec 3,5mm jacku, v balení už nebude ani redukce

Na internet už utekly i popisky balení nových iPhonů, které naznačují další zklamání pro všechny uživatele, kteří používají sluchátka s klasickým 3,5mm jack konektorem. Ten sice z výbavy smartphonů od Applu vypadl už u „sedmičky“, ale stále alespoň Apple nabídl řešení v podobě přibalené redukce. Byť za cenu toho, že ji musíte všude nosit s sebou a nemůžete zároveň při poslechu hudby telefon nabíjet.

Redukci už v balení nehledejte

Teď si Apple došlápne na „nevyhovující“ konektor ještě důrazněji a do balení už přestane dávat i redukci. Stále s ní sluchátka půjdou do Lightning portu připojit, ale budete si ji muset koupit, či ji mít z výbavy předchozích modelů. Balení bude jinak obsahovat sluchátka EarPods s Lightning konektorem a nabíječku, která bude mít nově místo klasického USB menší USB-C port.

5. Obvykle vysoké ceny, ani „levnější“ model nepotěší

iPhony nikdy nebyly levnými smartphony a v dohledné době se to zcela jistě nezmění. Ceny novinek už se také objevily na internetu a ačkoliv je zejména menší model Xs příznivěji naceněn než loňská „desítka“, stále za něj dáte nemalý finanční obnos. I když bude šetřivější jedince možná více zajímat „dostupný“ model Xc/Xr, stále to bude v mnoha ohledech prémiový smartphone s odpovídající cenou.

Letošní iPhony budou k dispozici s 64GB pamětí v základní verzi, stejně tak každou ze tří novinek seženete i v 256GB verzi. Ani zde však kapacita novinek nebude končit: proslýchá se, že Xs a Xs Max budou k dispozici i ve verzi s 512 GB datového úložiště. Vzhledem k absenci paměťových karet to však ani s takto vysokou pamětí rekordmani nebudou.

Předpokládané ceny modelů Xs a Xs Max pro Evropskou unii jsou následující:

iPhone Xs 64 GB - 1 029 eur ( 26 370 korun )

) iPhone Xs 256 GB - 1 189 eur ( 30 470 korun )

) iPhone Xs 512 GB - 1 369 eur ( 35 100 korun )

) iPhone Xs Max 64 GB - 1 149 eur ( 29 460 korun )

) iPhone Xs Max 256 GB - 1 349 eur ( 34 590 korun )

) iPhone Xs Max 512 GB - 1 479 eur (37 920 korun)

„Dostupný“ iPhone pak pro Evropskou unii má tyto předpokládané ceny:

iPhone Xc/Xr 64 GB - 799 eur ( 20 490 korun )

) iPhone Xc/Xr 256 GB - 969 eur (24 850 korun)

Ben Geskin (Twitter) @VenyaGeskin1 2018 iPhone Price List for EU/US: 64GB XS Max - 1149€/$999 XS - 1029€/$899 XC - 799€/$699 256GB XS Max - 1349€/$1149 XS - 1189€/$1049 XC - 969€/$849 512GB XS Max - 1479€/$1299 XS - 1369€/$1199 https://t.co/BLaDtW19nl odpovědětretweetoblíbit

Na závěr ještě zmíníme, že se startem prodeje se počítá v pátek 21. září. Není zatím jisté, zda se bude opakovat tradiční scénář s prodejem postupně startujícím v různých regionech. V takovém případě by to znamenalo, že na český trh dorazí novinky nejdříve o týden později, tedy v pátek 27. září. Jsou ovšem i náznaky, že by letos mohl Apple spustit prodeje ve stejný den po celém světě.