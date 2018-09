Za hodně peněz hodně muziky. Recenze vrcholného iPhonu XS Max

Přestože to neplatilo úplně vždy, tak ve většině případů Apple nepřináší zcela nové iPhony každý rok, ale jen jednou za dva roky. Což je i případ letošních modelů XS a XS Max, které navazují na loňský iPhone X. K nim Apple připravil levnější samostatný model XR se slabší výbavou, který se však do prodeje dostane až později v říjnu.

XS a XS Max se už na některých trzích prodávají, v Česku si je zákazníci budou moci pořídit od soboty 29. září. Písmeno S v názvu obou novinek tradičně odkazuje na vylepšený loňský model, v tomto případě iPhone X. V mnohém mu jsou opravdu podobné, ale je zde několik skutečností, které z nich dělají svébytné novinky. Bezesporu to platí pro větší Max, ten je úplně nový, loni velký model X Apple neměl. A neobvyklé, i když v kontextu výbavy logické, je i to, že Apple loňský model X úplně vyřadil z nabídky, a to prakticky po necelém roce na pultech. Obvykle přitom starší modely v prodeji zůstávaly, ostatně i dnes se oficiálně prodávají předloňské iPhony 7 a loňské iPhony 8.

S přeskupením nabídky se Apple oficiálně zbavil posledního starého modelu s malinkým čtyřpalcovým displejem. Navíc stále není jasné, jestli se poslední mohykán iPhone SE dočká nástupce. Menší 4,7palcové displeje mají zlevněné předloňské a loňské iPhony. Novinky se už plně poměřují s konkurencí a dnes testovaný iPhone Max má extrémně velký 6,5palcový displej.

Model XS Max je pravým opakem dřívějších, z dnešního pohledu až neuvěřitelně miniaturních iPhonů. Ovšem pozor, přes velký displej není iPhone XS Max žádný obr. Moderní design a technologie umožnily zkombinovat velký displej s akceptovatelně velkým tělem. Může za to bezrámečková konstrukce, jinak by to už nebyl smartphone, ale spíš malý tablet.

Jak nový iPhone vypadá?

Vypadá jednoduše skvěle. Kdo nevěří, ať si ho prohlédne naživo a soustředí se na detaily. Applu se musí nechat, že si potrpí na preciznost a i tu nejposlednější drobnost. Konkurence sice také nespí a mnohá Apple dohnala, přesto stále můžeme považovat iPhony za etalony skvělého designu i zpracování. Ne nadarmo se řada ostatních výrobců chytrých telefonů nechává iPhony inspirovat.

Menší i větší nový iPhone vypadají na první pohled stejně jako loňská desítka. Ovšem při podrobnějším zkoumání se ukáže, že Apple přistoupil k drobným konstrukčním úpravám. U základního modelu je to jasné už tím, že na něj zcela nepasují pouzdra určená pro původní iPhone X. Na vině je přepracovaný fotoaparát.

Applu u novinek vylepšil konstrukci tím, že mírně upravil rámeček okolo celého telefonu. Ten je z chirurgické oceli a je probarven vždy v souladu s barvou zad telefonu. Oproti předchůdci je navíc precizněji zpracován. V praxi to znamená, že mezi skly kryjícími displej a záda telefonu není ani minimální mezera. U skel Apple zmiňuje, že jsou ta vůbec nejodolnější mezi smartphony.

Námi testované zlaté provedení asi nebude první volbou pro pány, ale oproti jiným „zlatým“ smartphonům rozhodně nepůsobí nikterak pouťově. Naopak, velmi mu to sluší. Odstíny zlaté na rámečku a zádech, kde barva přechází do slabě růžové, jsou decentní a přirozené. Je to poněkud jiný přístup, než jaký prosazuje Huawei nebo Honor s výraznými barevnými přechody na krytu.

Záda testované zlaté verze jsou extrémně lesklá a místo hrátek se spektrem barev působí jako zrcadlo. Samozřejmě jsou na nich vidět otisky prstů, ovšem některé konkurenční smartphony se dokážou upatlat daleko víc. Konstrukce si polepšila oproti modelu X v odolnosti. Ten splňoval stupeň krytí pouze IP67, nové modely splňují IP68.

A teď k velikosti. Nový iPhone ve verzi Max má obrovský displej, který v kontrastu ještě nedávno prodávaných čtyřpalcových iPhonů vypadá naprosto giganticky. Jenže stejně jako minulý model má i iPhone XS Max minimální rámečky, a tak jsou jeho rozměry prakticky totožné se staršími modely 7 Plus a 8 Plus.

To sice nejsou žádné malé smartphony, ale díky konstrukci ze staré školy mají o palec menší displeje. Max je dokonce o fous menší než předchozí Plusy: rozměry iPhonu 8 Plus jsou 158,4 x 78,1 x 7,5 milimetru a rozměry novinky XS Max 157,5 x 77,4 x 7,7 milimetru. Větší jsou i mnohé konkurenční smartphony s velkými displeji.

Například Samsung Galaxy S9+ má rozměry 158,1 x 73,8 x 8,5 milimetru při o 0,3 palce menším displeji a Samsung Galaxy Note 9 s desetinu palce menším displejem přerůstá nový iPhone ještě víc (161,9 x 76,4 x 8,8 milimetru). Nový Huawei Mate 20 Lite má opět menší displej a rozměry 158,3 x 75,3 x 7,6 milimetru.

Přes velký displej tak nový XS Max žádný extrémní obr není. Do ruky se vejde zcela pohodlně, stejně tak je pro něj místo v kapse snad všech možných kalhot. Tedy pánských. Dámy budou muset nový Max nosit v kabelce. Z uvedeného porovnání velikostí konkurenčních smartphonů vyplývá, že je nový iPhone oproti nim docela široký, ale pro ergonomii to nemá zásadní vliv.

Hmotnost 208 gramů je docela vysoká, ale odpovídá kvalitě použitých materiálů. Rok starý iPhone 8 Plus je jen o 6 gramů lehčí a standardní iPhone XS má hmotnost 177 gramů. Konkurenti jsou většinou lehčí, snad jen uváděný Samsung Galaxy Note 9 s hmotností 201 gramů se novince od Applu vyrovnává.

Jaký je obrovský displej?

Verze Max má stejně jako menší model XS displej typu OLED. Prozatím není jasné, kdo jej vyrábí. Pro model X byl výhradním dodavatelem Samsung. Už dávno před představením novinek se objevily informace o dodávkách displejů i od LG. Prozatím tedy nevíme, kdo vyrobil displej námi testovaného iPhonu.

Možná se časem objeví problémy s tím, že displeje od určitého dodavatele budou vykazovat horší zobrazení než displeje od jiného. Applu se něco podobného stalo už u loňského iPhonu X, kdy se lišila rychlost připojení podle modemu od Intelu nebo Qualcommu. Uvidíme tedy, jak si jednotliví dodavatelé povedou, pokud jich je víc.

Displej je stejně skvělý jako u menšího sourozence. S větší úhlopříčkou se totiž zvětšilo i rozlišení (pro Apple na rekordní hodnotu 2 688 x 1 242 obrazových bodů), a tak zůstává skvělá jemnost 458 obrazových bodů na palec. Celkový rekord to není, třeba Samsung Galaxy S9 má jemnost dokonce 570 obrazových bodů. V praxi to jsou nepostřehnutelné rozdíly.

Černá na displeji nového maxi iPhonu je opravdu absolutně černá a podaní barev je tak věrné, že ani nepřipomíná OLED displej, které jinak s barvami trochu čarují. Čitelnost displeje je perfektní za všech okolností, a to i na přímém slunci. Apple kvůli tomu vybavil své displeje technologií True Tone, která pomocí senzorů sleduje okolní světlo a jas. Proto dokáže upravit zobrazení displeji vždy tak, aby bylo co nejpřirozenější. A aby si majitelé nekazili oči před spaním a lépe usínali, tak nechybí funkce NightShift, která změní zobrazení do teplejších barev.

Z velkého displeje těží některé aplikace v horizontálním zobrazení. Například v prohlížeči Safari, e-mailovém klientovi, Poznámkách nebo Nastavení se tak může zobrazit více informací. A to tak, že je možné mít zobrazenou například stránku v Safari a přitom i historii prošlých stránek nebo další položky.

Ovšem dvě aplikace najednou, jako na tabletech iPad nebo na smartphonech s Androidem, na obřím displeji spustit nejdou. To je docela na škodu, jelikož displej je tak velký, že by se dvě aplikace vedle sebe vešly bez problémů. Nejde ani spustit jinou aplikaci v malém okénku, opět tedy není benefit z obřího displeje zcela využit.

Displeji se zaoblenými rohy opět nechybí vykrojení. Loni si z něj u desítky leckdo střílel, ale jak ukazují konkurenční výrobci, tak se z vykrojení stal trend. Na velikosti vykrojení displeje se u modelů XS oproti předchůdci nic nezměnilo. Někteří konkurenční výrobci dokážou vykrojení minimalizovat, je však mít nutné na paměti, že nové iPhony jsou vybaveny stále revoluční přední kamerou, která nějaké místo navíc potřebuje.

Velký displej má i negativa. U iPhonu XS Max už je tak velký, že jeho ovládání jednou rukou je problematické i pro velké pánské ruce s dlouhými prsty. Nechybí sice možnost zmenšit plochu pro snazší dosažení položek, ale nejenom dámy budou pro obsluhu nového iPhonu potřebovat obě ruce.

Změnilo se něco na ovládání?

Oproti iPhonu X prakticky ne. Pro ty, kteří přecházejí na modely řady X ze starších iPhonů, bude samozřejmě zpočátku chybět ústřední tlačítko. Ale pomocí chytrých a jednoduchých gest není ovládání nových smartphonů od Applu o nic méně pohodlné. Navíc virtuální ústřední tlačítko si lze nastavit.

Drobným vylepšením, který přináší nový operační systém iOS 12 pro iPhony řady X, je možnost v rámci mutitaskingu aplikaci zavřít pouhým přejetím prstu stejně jako na starších iPhonech. Dříve bylo nutné na iPhonu X s iOS 11 trefit malý křížek, což uživatelskému komfortu nijak nepřidalo. Jinak všechna vylepšení nového systému iOS 12 přineseme v samostatném článku.

V recenzi ovšem nesmíme zapomenout zmínit vylepšené odemykání obličejem. Apple s tím předběhl konkurenci už u minulého modelu. Nyní je odemykání pomocí obličeje rychlejší a přesnější. Prakticky se nám nestalo, že by nás iPhone nepoznal. Navíc přibyla možnost přidat pro odemykání druhou tvář, což by měli ocenit především rodiče dětí.

Mimo skenu obličeje Face ID pomocí TrueDepth kamery a případného zadání hesla jiné zabezpečení iPhone XS nemá. Čtečka otisků prstů je očividně pro Apple už minulostí, podle dostupných vyjádření nemá zájem ani o novou generaci čteček otisků integrovaných v displeji. U iPhonu opravdu není potřeba, odemykání obličejem funguje bezproblémově.

Má nový iPhone dostatek výkonu?

iPhone XS a zejména model Max má výkonu na rozdávání. Jde o jeden z nejvýkonnějších smartphonů na současném trhu. Už u minulého modelu nezávislí analytici kroutili hlavou, jak obrovský výkon iPhone X oproti konkurenci má. Nové modely jdou ještě dál. Pomocí vlastního na míru šitého systému a ve vlastních dílnách navržených procesorech mají iPhony výhodu před konkurencí.

iPhony XS (a i model XR) dostaly nový procesor A12 Bionic. U něho Apple uvádí, že má o 15 procent rychlejší výkonnostní jádra. Přitom zbylá čtyři jádra ze šesti jsou pro běžný provoz (bez nutnosti velké zátěže) o 50 procent méně energeticky náročná. Oproti minulému modelu je o 50 procent rychlejší i vlastní grafický čip.

Procesor A12 Bionic je první čip ve smartphonu vyrobený sedminanometrovou technologií. Navíc nechybí osmijádrový „umělý mozek“ Neural Engine, jehož výpočetní schopnosti jsou úctyhodné. Neural Engine pro využití umělé inteligence dokáže zpracovat pět bilionů operací za sekundu. Spolu s 4 GB (mezigeneračně o 1 GB víc) operační paměti to dělá z iPhonů XS doslova raketu.

Vše je naprosto plynulé, včetně jednotlivých animací při každodenní práci. Náročné aplikace zvládá nový iPhone bez zadýchání. Máme na mysli například velmi výkonově náročné operace jako je editace videa v rozlišení 4K při snímkové frekvenci 60 obrázků za sekundu.

Výkonový potenciál nového iPhonu XS Max dokazují i instantní testy. V našem měření dosáhl iPhone XS Max v testu AnTuTu v průměru z deseti měření skóre 235 452 bodů. Při loňském testu iPhonu X jsme z deseti měření dosáhli průměrného skóre 216 290 bodů. Jenže to bylo ještě před změnou algoritmu samotného testu. Podle srpnového žebříčku tohoto testu dostupného na internetu má iPhone X skóre 233 698 bodů.

Novinka tak nevykazuje o moc vyšší skóre, než loňský předchůdce se starším procesorem a operační pamětí jen 3 GB. Ovšem v našem testu v rámci deseti měření oscilovalo dosažené skóre ve velkém rozpětí. Nejvyšší dosažené skóre z deseti bylo 296 651 bodů, nejnižší naopak jen 191 738 bodů. Mezi smartphony s Androidem byl v srpnu králem herní smartphone Xiaomi Black Shark se skóre 289 415 bodů.

Další zajímavé srovnání ukazuje test výkonnosti Geekbench 4. V tom v rámci zprůměrovaných deseti měření dosáhl testovaný nový iPhone v našem testu jednoho jádra skóre 4 776 bodů a v multijádrovém testu skóre 11 167 bodů. Všech deset měření vykazovalo na rozdíl od testu AnTuTu jen malé odchylky.

Pokud se podíváme na žebříček na stránkách testu Geekbench 4, tak námi naměřený výsledek odpovídá uvedenému skóre, které je 4 790 bodů v jednojádrovém testu. Základní model XS má ještě o malinko vyšší uváděné skóre 4 794 bodů. V multijádrovém testu jsme z deseti měření dosáhli výsledku uvedenému na stránkách Geekbench, kde iPhone XS Max má skóre 11 012 bodů. Obyčejné „iks esko“ má opět o fous vyšší skóre 11 102 bodů. Loňský model X má v žebříčku při testu jednoho jádra skóre 4 210 bodů a multijádrovém testu skóre 10 123 bodů.

Pro doplnění je nutné uvést výsledky konkurentů se systém Android. V jednojádrovém testu kraluje Samsung Galaxy S9+ ve verzi s vlastním procesorem Exynos, který dosáhl skóre 3 324 bodů. V multijádrovém testu potom smartphonům s Androidem vévodí smartphone OnePlus 6 se skóre

8 895 bodů.

Bude základní paměť stačit?

To záleží na preferencích jednotlivých uživatelů. Nám už přijde základní paměť 64 GB málo. Apple proto mimo verze s vestavěnou pamětí 256 GB uvedl i model s extrémní pamětí 512 GB. Ceny verzí s velkými pamětmi však jdou do astronomických výšin a paměťové karty Apple tradičně neuznává.

Je si nutné spočítat, zda je potřeba tak obrovské množství dat nosit stále s sebou, nebo využít iCloud. Měsíční cena tarifu 200 GB vyjde na 79 korun, 2TB vzdálený úložný prostor vyjde měsíčně na 249 korun. Na rozdíl od základního tarifu s 50 GB lze tyto obří úložiště využít v rámci rodinného sdílení a ušetřit tak v ještě více.

Navíc trendem dneška už je streaming hudby, takže není nutné mít telefon zaplněný digitálními hudebními soubory. Což ovšem naráží na omezené datové tarify tuzemských operátorů. U videí je tento problém ještě markantnější. Telefon nahrává velmi kvalitní, ale také velmi objemná videa, která velké úložiště potřebují.

Optimálním kompromisem je varianta s 256 GB paměti, za kterou se připlácí

4 500 korun. To odpovídá 56 měsícům předplatného 200GB tarifu iCloud a nepočítaje poplatky za datový tarif.

Jak nový iPhone fotí?

Když jsme zmínili nahrávání videa, tak je nutné probrat samotný fotoaparát. Ten se oproti tomu v iPhonu X papírově nezměnil. Ovšem širokoúhlý senzor je nyní nový a o 32 procent větší. To spolu s technologií Smart HDR a vylepšenou umělou inteligencí dokáže vykouzlit kvalitní snímky i videa. Určitě kvalitnější než u předchůdce.

Hlavní fotoaparát se skládá ze dvou 12megapixelových snímačů: jeden širokoúhlý, druhý teleobjektiv. K dispozici je dvojnásobné optické přiblížení (digitální může být až desetinásobné). Clona širokoúhlého fotoaparátu má skvělou hodnotu f/1.8, teleobjektiv má clonu f/2,4. Nechybí dvojitá optická stabilizace obrazu. Blesk True Tone je čtyřdiodový. Označení Focus Pixels znamená autofokus s fázovým posunem. Jak zoom funguje, si můžete prohlédnout na následujících snímcích.

Ukázka dvojnásobného optického přiblížení.

Porovnání s konkurenčními smartphony připravujeme. Uvidíme, jak si bude nový iPhone stát. Zejména Huawei P20 Pro s trojitým fotoaparátem je velmi oceňován, stejně jako Samsung Galaxy Note 9 nebo HTC U12+. Ovšem asi největšího konkurenta dostane nový iPhone až v říjnu, kdy Google představí smartphone Pixel 3 XL.

Ukázka dvojnásobného optického přiblížení za tmy.

Ovšem pořízení velmi kvalitních snímků za téměř všech situací oceňujeme na iPhonu XS Max i bez porovnání s konkurencí. Profesionální fotoaparáty smartphony sice stále nenahradí, ale to, co dnes umí při běžném používání, je až neuvěřitelné.

Co musíme na novém iPhonu obzvlášť pochválit, jsou portrétní snímky. Mají nyní sofistikovaněji rozostřené pozadí a u portrétů lze také dodatečně upravovat hloubku ostrosti. Selfíčka často končí na různých sociálních sítích, kde oproti konkurenci mohou opravdu vyniknout. iPhone dokáže kvalitně rozlišit obličej od pozadí a upravit je v efektní portréty.

Jinak je přední True Depth kamera téměř shodná s tou v předchůdci. Přední snímač je sedmimegapixelový s clonou f/2.2. I přední kamerka podporuje technologii Smart HDR, která výsledný snímek skládá z několika „vrstev“. Předním fotoaparátem lze nahrávat Full HD videa v kvalitě 60 fps. Přední blesk stále nahrazuje bliknutí rozsvícením displeje.

Portrétní režim lze využít i pro jiný typ snímků.

Videa je možné nahrávat v rozlišení 4K v kvalitě 60 snímků za sekundu. Právě v pořizování videí nový iPhone oproti konkurenci exceluje. Videa splňují velmi vysoké nároky. Samozřejmostí je optická stabilizace obrazu a k dispozici je rovněž dvojnásobné optické přiblížení. Zvuk se nahrává stereo a nechybí možnost nahrávání zpomaleného videa 240 fps ve Full HD rozlišení. Ukázkové video nahrané iPhonem XS Max si můžete stáhnout zde.

Je jinak něco nového?

Největší novinkou iPhonů XS a XS Max je podpora dvou SIM karet. Ale je v tom háček. Klasický dvousimkový iPhone XS a XS Max pro dvě nano SIM karty Apple prodává pouze na čínském trhu. Všude jinde použil Apple inovátorské řešení s jedním slotem pro nano SIM kartu a druhou elektronickou eSIM. Tu prozatím podporuje jen 14 operátorů po celém světě. Ovšem český T-Mobile je uváděn mezi nimi a službu by měl co nejdříve spustit.

Stejně tak bychom se u nás zanedlouho měli dočkat podpory plateb přes službu Apple Pay. Na co ovšem stále musíme zapomenout, je chybějící čeština pro virtuální asistentku Siri. Když si uvědomíme, že poprvé byla představena už v roce 2011, tak si Apple dává velmi na čas. S využitím Siri se pojí řada šikovných vylepšení, která jsou tuzemským uživatelům zapovězena.

Loni způsobily poprask animované ikonky Animoji, které přes prvotní rozpaky nakonec převzali v různých stupních kvality ostatní výrobci smartphonů. Animoji jsou animované emotikony, které pomocí pokročilého skenu obličeje dokážou věrně imitovat mimiku a grimasy. Nově například do takových detailů jako mrkání očí nebo vypláznutí jazyka.

Nyní Apple přišel s Memoji, které rovněž umí pomocí skenu obličeje „oživit“ virtuální emotikony. Ty jsou však v podobě lidských obličejů, které si lze upravit k co možná největší podobnosti s vlastním uživatelem. U nás v redakci asi nejsme tou pravou cílovou skupinou, ale musíme potvrdit, že si s Memoji lze alespoň na chvíli vyhrát a užit zábavu.

Apple již zcela rezignoval na audio konektor 3,5 milimetru, když s novými modely už nedodává ani redukci. Pro nenáročný běžný poslech standardně přibalovaná sluchátka s Lightning konektorem postačí. Nároční posluchači musí investovat do kvalitních bezdrátových sluchátek nebo do kvalitnějších sluchátek s Lightning konektorem.

Nové iPhony řady XS byly představeny s tím, že mají kvalitnější stereoreproduktory. To nás původně příliš nezaujalo, ale zvuk z vylepšených reproduktorů je opravdu lepší.

Jaká je výdrž?

U velkého modelu XS Max Apple uvádí až o 1,5 hodiny delší výdrž než u loňského modelu. U menšího XS je to jen půl hodina. Což je paradoxní, protože loňský model má baterii s vyšší kapacitou 2 716 mAh oproti 2 658 mAh u nového modelu.

Větší XS Max má dvě baterie s celkovou kapacitou 3 174 mAh. To je další z rekordních parametrů mezi iPhony. Pro porovnání použijeme model 8 Plus, který má článek s kapacitou 2 691 mAh, což dává tušit, že by nový iPhone mohl vydržet na jedno nabití dlouho.

Je však nutné počítat s velkým displejem. Ten je sice v některých aspektech úspornější díky použití technologie OLED, ale rozsvítit takovou plochu vyžaduje dost energie. iPhone XS Max zatím máme krátce, takže jen odhadujeme, že jeden opravdu náročný den používání baterie vydrží.

Apple i u nových iPhonů řady XS umožňuje bezdrátové nabíjení. Podporován je standard Qi. Na vlastní podložku AirPower ale i rok po jejím představení stále čekáme a možná se jí ani nedočkáme. Na trhu je však dost bezdrátových nabíječek v podporovaném standardu.

Kolik si musím na nový iPhone připravit korun?

Hodně. Opravdu hodně. iPhone XS s 5,8palcovým displejem se základní pamětí 64 GB vyjde stejně jako loni na 29 990 korun. Verze s pamětí 256 GB stojí 34 490 korun a vrcholná verze s pamětí 512 GB dosahuje astronomické částky 40 490 korun. To je cena velmi vzdálená od jakékoliv konkurence.

Ovšem námi testovaný model XS Max jde ještě do větších extrémů. Základní velký nový top iPhone s pamětí 64 GB stojí 32 990 korun. Varianta s pamětí 256 GB vyjde na 37 490 korun. Cenu jak z jiného vesmíru představuje provedení s pamětí 512 GB. Tato verze přijde na 43 490 korun. To z tohoto iPhonu činní nejdražší smartphone na trhu.

Konkurence je cenově zcela jinde, i když i ta se snaží na svých smartphonech co nejvíce vydělat. Konkurentem námi testovaného iPhonu XS Max je především Samsung Galaxy Note 9. Ani ten sice není z levného kraje, ale základní verze s pamětí 128 GB stojí 25 990 korun a za verzi s obří pamětí 512 GB zaplatíte 32 490 korun. V porovnání s iPhonem se stejnou pamětí je Samsung o podstatných 11 000 korun levnější.

Ovšem u konkurenčních smartphonů lze časem očekávat často velmi výrazné zlevnění. Apple u nových modelů celý rok drží stejnou cenu. Výhodou iPhonů je, že i přes extrémní ceny je lze následně prodat za stále slušné peníze. iPhony mají ze všech smartphonů nejmenší pokles ceny při prodeji z druhé ruky. Náklady za rok či dva tak mohou být podobné.

Na trhu panuje cenová válka, a tak i v prémiové třídě je na výběr z celé řady daleko levnějších smartphonů. Všechna konkurence používá systém Android, který zájemcům o iPhone nemusí „sedět“. Ekosystém Applu má komplexní řešení s ostatními produkty americké společnosti, což jiní výrobci tak propracované nemají.

Malý i velký iPhone XS bude v prodeji ve třech barevných verzích: stříbrné, vesmírně šedé a zlaté.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý výkon

výborný displej

špičkové zpracování

kvalitní fotoaparát Proč nekoupit? vysoká cena

eSIM zatím bez podpory

nemá jack konektor Kdy? Od 29. září Za kolik? 64 GB 32 990 korun; 256 GB 37 490 korun; 512 GB 43 490 korun

Na našem trhu bude iPhone XS i XS Max v prodeji od 29. září. Model iPhone XR s o něco horší výbavou, ale stále velmi vysokým výkonem, dorazí do prodeje až 26. října. Vzhledem k slabším parametrům výbavy bude podstatně levnější. Varianta s 64GB přijde na 22 490 korun, varianta s dvojnásobnou pamětí 23 390 korun a vrchol s pamětí 256 GB si americká firma cenní na

26 990 korun.

Zájemci o velký iPhone mají na výběr i ze stále prodávaného iPhonu 8 Plus, který s pamětí 64 GB vyjde na 20 990 korun. Varianta s pamětí 256 GB stojí 25 490 korun. V prodeji je i dva roky starý iPhone 7 Plus, který Apple stále nabízí ve verzi s pamětmi jen 32 GB a 128 GB. První provedení stojí 16 990 korun, druhá verze

19 990 korun.

Ti, co si pořídili loňský iPhone X, asi nemají důvod přecházet na nový model. Verze XS Max láká na obrovský displej, ten v iPhonu X i XS však asi většině uživatelů postačí. Změn oproti loňskému modelu není příliš, a tak iPhone X s novým softwarem iOS 12 stále vyhoví všem dnešním požadavkům.