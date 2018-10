Milionový elektrický skútr, který nejel. Našli v něm 28 nových iPhonů

Na tom by nebylo nic neobvyklého, zapomínat je přeci lidské a tlačení skútru s vybitými bateriemi je jedinou možností, jak jej přepravit na jiné místo. Jenže celníci si podle čínského serveru Sina při běžné kontrole všimli jiné nesrovnalosti: nová nášlapná plocha viditelně neodpovídala celkovému provoznímu opotřebením skútru. A jejich narůstající podezření se záhy potvrdilo.

Skútr poslali na rentgen, který odhalil na první pohled nezjistitelný fakt: prostor pro baterie umístěný pod nášlapnou plochou na rentgenovém snímku vykazoval značné abnormality. Na jeho základě celníci patřičný díl demontovali, načež se jim naskytl pohled na čtyři zcela nové boxy s bateriemi. Jenže baterie vyplňovaly pouze jejich část. Spíše než o místo zdrojů energie potřebné pro provoz skútru šlo o důmyslný úkryt.

Po sejmutí malých baterií celníci v každém boxu objevili sedm kusů nových iPhonů. Celkem tedy 28 telefonů. Ve všech případech šlo o model XS Max s uživatelskou pamětí 256 GB, jehož pořizovací cena je 10 799 hongkongských dolarů (téměř 30 800 korun). Celková hodnota pašovaného zboží přesáhla 302 tisíc hongkongských dolarů, v přepočtu více než 861 tisíc korun.

Avšak na čínském trhu se iPhone XS Max v této paměťové variantě prodává v přepočtu za téměř 36 tisíc korun. Důvodem rozdílné ceny je nižší daň z přidané hodnoty v Hongkongu. Vzhledem k vysokému zájmu čínských mobilních uživatelů o iPhone XS Max by pro pašeráka nebyl určitě problém udat všechny kusy se značným ziskem. To by ovšem nesměl upoutat pozornost celníků.

Zdaleka přitom nejde o ojedinělý případ. Například celníci z čínského obvodu Ša-tchou-ťiao odhalili ženu, která pro propašování nových iPhonů XS Max do Číny použila skládací deštníky.

iPhony se z Hongkongu do Číny pašují běžně

Bohaté zkušenosti s pašováním iPhonů z Hongkongu mají čínští celníci i z předchozích let. Třeba loni jejich pozornost upoutala žena, která i přes teplé počasí na sobě měla tlustý svetr a pod ním tričko. Žena byla podezřelá i nepoměrem širokého pasu a hrudi vůči hubeným rukám a nohám. Svetrem maskovala celkem 102 iPhonů a 15 hodinek Tissot, které si přilepila okolo těla (více viz Ve vedru měla tlustý svetr. Pašovala pod ním 102 iPhonů).



Že se novým iPhonům daří na čínském černém trhu dobře i v době, kdy jsou už běžně dostupné, dokazuje případ z roku 2015. Pašeráka z Hongkongu tehdy prozradil až průchod detektorem kovů. Přes běžnou celní kontrolu totiž prošel téměř bez povšimnutí, až zpětně celníci přiznali, že se jim nepozdávalo mužovo držení těla a jeho nepřirozeně ztuhlé pohyby. Mohlo za to celkem 94 iPhonů 6, 6 Plus a starších generací přichycených lepicí páskou k mužově hrudi, pasu, stehnům a lýtkům (více viz Pašerák si na tělo přilepil 94 iPhonů. S divnou chůzí ho chytili).

Opravdu netradiční způsob pašování smartphonů z Hongkongu odhalily čínské úřady letos v březnu. Pašeráci použili drony, pomocí nichž mezi dvěma budovami napnuli dvousetmetrové lano. Po něm si pak v igelitových taškách posílali až 15 tisíc telefonů za noc. Čínský gang tímto způsobem do Číny propašoval telefony za zhruba 80 milionů dolarů, tedy v přepočtu 1,7 miliardy korun.