Luxusní zajíc v pytli. Za iPhone, o kterém se nic neví, dáte tři miliony

Nástupců loňských iPhonů se dočkáme zhruba v polovině září, mezi očekávanými novinkami má být i druhá generace výročního modelu X. Vzhled i konkrétní specifikace jsou nicméně stále zahaleny tajemstvím. Otázkou je i označení, nabízí se X2 i u Applu obvyklejší využití přídomku „s“. Ani jedna z těchto neznámých nicméně pro luxusní značku Goldgenie zjevně nepředstavuje překážku.

Zatímco skalní fanoušci amerického Applu s napětím čekají, čím společnost letos překvapí a jaké u novinek nastaví ceny, tak ti, co nemají hluboko do kapsy a rádi to dají najevo, si mohou již nyní zajistit luxusní provedení druhé generace vrcholného modelu X. Za zajíce v pytli přitom složí opravdu nemalou zálohu.

Novinku v portfoliu luxusních iPhonů si Goldenie cení na závratných sto tisíc britských liber, tedy na v přepočtu téměř 2,9 milionu korun. V případě zájmu je ovšem nutné složit již nyní polovinu prodejní ceny, tedy zhruba 1,44 milionu korun. A to za telefon, u něhož společnost garantuje pouze to, že bude mít 256GB uživatelskou paměť a na jeho výrobu bude použito 24karátové zlato. K dispozici mají být i provedení z platiny či růžového zlata.

Cena telefonu naznačuje, že nepůjde jen o pozlacení originálních dílů. Například celá záda mají být z jednoho kusu zlata. Nabízí se otázka, jak se výrobce popere se zachováním funkčního bezdrátového nabíjení, NFC či zajištění bezproblémové průchodnosti mobilního signálu.

Do ceny telefonu se promítla zajisté i nepřetržitá osobní asistenční služba, kterou bude moci uživatel „miliardářského“ iPhonu využívat po dobu pěti let. Právě díky ní se má podle britské společnosti majitel telefonu cítit jako opravdový miliardář. Je otázkou, jak často této služby využije, aby byla vysoká cena telefonu alespoň částečně omluvitelná.

V přepočtu téměř třímilionovou částku lze přitom investovat podstatně lépe. Pokud by se potenciální zájemce o novinku v portfoliu Goldgenie smířil se současným „obyčejným“ iPhonem X, který v 256GB variantě vychází na českém trhu na 35 tisíc korun, pak by si podle serveru Phonearena mohl za zbývající částku pořídit při aktuální ceně zlata přibližně 3,3 kilogramu tohoto drahého kovu.

Tedy podstatně více, než bude reálně obsahovat „miliardářský“ iPhone. Ten bude navíc v okruhu lidí, na které společnost cílí, za rok zastaralý. Za pár let bude spíše jen sběratelskou kuriozitou v hodnotě použitého zlata.