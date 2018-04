Nestíhají vyrábět iPhony X, a tak je montují i středoškoláci na praxi

14:22 , aktualizováno 14:22

Pokud jde o kompletaci iPhonů, je Foxconn hlavním partnerem Applu. Ve svých továrnách kromě dospělých zaměstnává i studenty, ale na ty se vztahují jiná pravidla, nemohou například pracovat přesčas. To se však podle zjištění serveru Financial Times dělo, studenti měli být navíc do práce i nuceni.