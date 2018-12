Prodeje iPhonu X slábnou. Čtvrtletní odhady analytiků citelně klesají

iPhone X byl sice hned podle několika analýz králem vánoční sezony, ovšem silné prodeje samozřejmě nemohly stoupat donekonečna. Nyní se zdá, že si „desítka“ už na vrchol zájmu sáhla, a to už někdy v závěru loňského roku. Přístroj se však těšil enormnímu zájmu kupujících hned při uvedení, kdy poptávka značně převyšovala nabídku a na objednané kusy museli zájemci čekat i více než měsíc.

Analytik Ming-Chi Kuo na základě vlastních zdrojů predikoval špatné prodeje už na konci ledna s tím, že Apple prý výrobu iPhonu X v létě ukončí. Kvůli nižším prodejům oproti očekávání už tehdy prvnímu kvartálu přisoudil odbyt pouhých 18 milionů kusů. Původní Kuův odhad byl 20 až 30 milionů kusů.

A není sám, skepse v tomto směru roste také u investiční banky JPMorgan Chase, jejíž analytik Naric Chang snížil svůj původní odhad 20 milionů v prvním čtvrtletí prodaných iPhonů X o celou čtvrtinu. Nově tedy mluví o 15 milionech.

Ještě citelnější má být odliv kupujících ve druhém čtvrtletí, počet majitelů „desítky“ podle Changa vzroste jen o 10 milionů. Odhad na dané období tak z původních 18 milionů klesl o výrazných 44 %.

Ruku v ruce s odhadovaným slabším prodejem vlajkového modelu kráčí i snížení celkových prodejů iPhonů. Ty by v prvním kvartálu měly dosáhnout 52 milionů kusů, ve druhém pak 42 milionů. Dřívější predikce v obou případech počítaly se 3 miliony kusů navíc.

Celkový objem letos prodaných iPhonů by pak měl dosáhnout 225 milionů, což by odpovídalo meziročnímu růstu prodeje o 2 až 3 procenta. Vůči dřívějším odhadům je to opět pokles, původní predikce totiž uváděly, že odbyt bude letos silnější o 9 procent.

V Citi vrcholí pesimismus

Ming-Chi Kuo a analytik z JPMorgan Chase sice své výhledy na odbyt iPhonů X citelně snižují, ovšem vůči předpovědím bankovního domu Citi je stále můžeme označit za mírné optimistické. Jejich analytik totiž prvnímu kvartálu přisuzuje jen 14 milionů prodaných „desítek“, pro druhý je pak scénář ještě mnohem pesimičtější - počítá už jen se sedmi miliony kusů.

Původní odhad Citi pro první kvartál byl přitom 27 milionů kusů, tedy bezmála dvojnásobek nynější předpovědi. Logicky se tím snížily i předpoklady prodejů všech iPhonů dohromady, a to v prvním kvartálu z 61 na 51 milionů, ve druhém pak analytici už nepočítají s původními 48, ale jen se 40 miliony kusů.

Jestliže odhadovaný odbyt iPhonu X pro první kvartál je nově nižší o 13 milionů a prodeje všech by měly klesnout „jen“ o 10 milionů, půjdou podle předpokladů analytiků v Citi na odbyt levnější modely iPhonů více než uváděly dřívější výhledy.

Podle těchto odhadů by tedy Apple měl během první poloviny letošního roku prodat 91 milionů kusů iPhonů, což by oproti loňským 85 milionům byl meziroční růst o sedm procent.

Připomeňme, že začátkem listopadu, kdy šel doposud nejdražší iPhone do prodeje, banka Citi prvnímu čtvrtletí přisuzovala dokonce odbyt 32 milionů kusů. S přehledem tak jde o nejpesimističtější publikované odhady, protože ještě během prosince analytici běžně uváděli 25 milionů v prvním kvartálu prodaných „desítek“.

Čeká iPhone X brzké zlevnění?

Přestože má iPhone X největší vlnu zájmu se vší pravděpodobností už za sebou, v závěru roku se skutečně prodával výborně. Právě tento nejdražší model zvedl průměrnou cenu v tomto období prodaného iPhonu na 797 dolarů (16,5 tisíce korun). Samotný Apple přitom počítal s mnohem nižší průměrnou cenou, a to se 756 dolary (zhruba 15,5 tisíce korun).

Už dříve se objevily spekulace, že Apple možná sníží ceny iPhonu X kvůli špatným prodejům na některých trzích. Tímto krokem by měl podpořit slábnoucí zájem potencionálních zákazníků, zatím se tak ovšem nestalo. Tedy ne přímo u Applu. Se zajímavou nabídkou však v minulých dnech přišel americký operátor Sprint, který základní 64GB verzi nabízí na 18měsíční pronájem za 20 dolarů (414 Kč) namísto dřívějších 42 dolarů (870 Kč).

To je docela zajímavá nabídka, ovšem pouze pro Američany. Je třeba také myslet na to, že telefon se po uplynutí uvedené doby nestává majetkem nájemce, nadále totiž patří operátorovi. Je možné jej však za rozdílovou cenu odkoupit.

Není tedy vyloučeno, že nějaká plošná sleva iPhonu X skutečně přijde. Například 64GB verze iPhonu X stojí v USA 999 dolarů (necelých 21 tisíc korun), jemu výbavou nejbližší model 8 Plus se stejnou pamětí vyjde o 200 dolarů levněji (o více než 4 100 korun). Manévrovací prostor na snížení ceny řekněme o 100 dolarů (zhruba 2 tisíce korun) tak Apple rozhodně má.