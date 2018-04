Unikly další obrázky nového iPhonu. Potvrzují zásadní designové změny

Snímky publikoval jeden z uživatelů fóra Reddit, který má prý vazby na firmy z dodavatelského řetězce Applu. Fotografie zachycují zadní části krytu tří připravovaných iPhonů a navíc i čelní panel modelu 8, tedy toho nejočekávanějšího z nich. Stále se ovšem neví, zda bude nést pořadové číslo 8, či bude zastupovat zcela novou řadu X či Edition (viz níže).

Nové úniky potvrzují dříve publikované grafické rendery, podle kterých bude mít iPhone 8 displej skutečně po téměř celé čelní ploše (více zde). Přeruší jej pouze výstupek s čelním fotoaparátem, nezbytnými senzory a mikrofonem.

Zadní díl ukazuje vertikální umístění duálního fotoaparátu. Žádný další otvor však v tomto dílci není, což znamená, že Apple skutečně použil nový optický Touch ID snímač, a ten umístil přímo pod displej. Spekulace, že nový iPhone bude mít kvůli produkčním problémům čtečku otisků prstů pouze na zádech, se tak pravděpodobně nepotvrdí.



Díly všech tří chystaných iPhonů

Oba díly jsou ze skla a tento speciální iPhone by tak měl být historicky prvním smartphonem Applu s podporou bezdrátového nabíjení, které dodnes používané hliníkové kryty nedovolily.

Zadní kryty modelů 7s a 7s Plus jsou odhaleny jen částečně, takže zatím nelze říci, zda u nich, co se týče čtečky otisků prstů Touch ID, mezigeneračně dojde k nějaké změně. Začátkem měsíce sice server iPhoneros.com publikoval snímky modelu s 7s Plus se snímačem na zádech, objektivy fotoaparátu však byly pod sebou a nikoli vedle sebe, jak prozrazují nové úniky. Navíc z čelní strany telefon vůbec nevypadal jako iPhone.

iPhone X nebo iPhone Edition

Podle serveru The Inquirer by očekávaný iPhone, vydaný k příležitosti 10 let od odhalení prvního telefonu Apple, mohl dostat jméno Edition a opakuje i dřívější přisuzované označení iPhone X.

Často se mluví také o načasování představení nové generace iPhonů. Analytici se zatím přiklánějí k názoru, že Apple odhalí očekávanou osmičku společně s modely 7s, ovšem speciální model půjde do prodeje o něco později.

Očekávané parametry iPhonu X 5,8palcový OLED displej až ke krajům



zcela nový design



konstrukce s ocelovým rámem a skleněnými zády



podpora bezdrátového nabíjení



zvýšená voděodolnost



nový čip Apple A11



snímač Touch ID pod displejem



3D snímač tváře pro autentizaci uživatele



duální fotoaparát s objektivy pod sebou



podpora stahování přes LTE rychlostí až 450 Mbps



Podle společnosti BlueFin Research Partners však Apple bude mít při startu prodeje řady 7s k dispozici i omezené množství osmiček. Mělo by se dokonce jednat o 13 milionů kusů, další emise výroby by pak měla přijít hned v říjnu.

Je jisté, že iPhone X (8, Edition) bude jednoznačně dosud vůbec nejdražším iPhonem, jeho cena by totiž v Americe mohla začínat až na hranici jednoho tisíce dolarů. Aktuální model 7 Plus přitom stojí od 769 do 969 dolarů. Pokud se tyto cenové odhady naplní, pak by iPhone Edition mohl v tuzemsku stát přibližně od 30 tisíc korun.