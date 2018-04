iPhone X pod stromečkem? Možná, objednávejte co nejdřív

0:11 , aktualizováno 0:11

Apple patrně dodrží sliby, že zvýší produkci nového iPhonu X. V současné době by měl podanou objednávku vyřídit v první polovině prosince. Přesto by si ti, kteří chtějí telefon do Vánoc, měli s objednávkou pospíšit.