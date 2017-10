iPhonů X bude zoufale málo. Vyprodáno může být za pár minut

Prodeje iPhonů za první víkend iPhone (2007): 700 tisíc iPhone 3G (2008): 1 milion iPhone 3GS (2009): 1 milion iPhone 4 (2010 ): 1,7 milionu iPhone 4S (2011): 4 miliony iPhone 5 (2012): 5 milionů iPhone 5s (2013): 9 milionů iPhone 6, 6 Plus (2014): 10 milionů iPhone 6s, 6s Plus (2015) 13 milionů iPhone 7, 7 Plus (2016): 10 milionů (odhad analytiků)