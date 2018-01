S nákupem iPhonu X počkejte. Jeho cena by totiž mohla klesnout

S předpovědmi odbytu iPhonů X je to trochu jako na houpačce. První várka byla rozprášena v rekordním čase, Apple nestíhal vyrábět a zájemci tak museli na vytoužený telefon čekat i několik týdnů. Následně se ovšem čekací lhůty zkrátily na týden až dva, což jedni analytici přičítali urychlení výroby, jiní zase slábnoucí poptávce. Přeci jen se nedalo očekávat, že bude telefon ze skladů distributorů stále mizet stejným tempem jako krátce po uvedení.

Výborných výsledků iPhone X dosahuje v Číně, kde velké procento uživatelů Androidu přechází na iOS. Vysoká cena, které se Apple trochu obával, tak evidentně na největším trhu světa není překážkou. Ne všude si ovšem top model Applu vede tak dobře.

Podle reportu serveru DigiTimes jsou prodeje v Singapuru, Tchaj-wanu nebo USA slabší, než se očekávalo. Analytici tento pokles odbytu v některých klíčových regionech částečně přičítají spekulovaným plánům Applu uvést v příštím roce trojici iPhonů, z nichž dva mají být osazené OLED panelem, třetí pak běžnou LCD jednotkou - ani jednomu pak nemá chybět čelní TrueDepth fotoaparát k autentizaci uživatele 3D skenováním tváře.

Doposud se mluví o přímém nástupci modelu X opět s 5,8palcovým OLED panelem a jeho zvětšenině s obrazovkou úhlopříčky 6,5 palce stejného typu. Díky roztažení panelu po maximu čelní plochy by fyzické proporce větší verze mohly být i menší než u současného 5,5palcového iPhonu 8 Plus. Dvojice nástupců iPhonu X by tak nahradila tandem 8 a 8 Plus. Třetím iPhonem v příštím roce má být levnější typ se 6,1palcovým LCD panelem.

Spekuluje se také o nástupci kompaktního modelu SE (více v článku Druhého malého iPhonu se příští rok dočkáme), designér Martin Hajek pak nedávno ukázal, jak by mohl vypadat levnější iPhone X v polykarbonátovém kabátku (viz Takhle vypadá iPhone X zkřížený s levným iPhonem z polykarbonátu). Ovšem v tomto případě šlo skutečně spíše jen o představy zručného designéra než o možné plány Applu.

Prodeje iPhonu X v prvním kvartálu podle analytiků oslabí

Analytici své předpovědi odbytu pro první kvartál roku 2018 snižují. Nejčastěji se mluví o 30 až 35 milionech prodaných kusů v tomto čtvrtletí a mírném poklesu v následujícím kvartálu.

V tomto intervalu se pohybují například předpovědi společnosti JJ Warren Capital LLC, kde závěru roku 2017 přisuzují prodej 30 milionů kusů, a pro první kvartál roku 2018 hovoří o 25 milionech udaných iPhonech X.

Společnost Cowen & Co. slábnoucí poptávku po nejdražším iPhonu vysvětluje nedostatečným technologickým náskokem vůči levnějším typům osmičkové řady. Model X sice přinesl několik technických novinek, ovšem ty podle analytiků neodpovídají o tolik vyšší ceně.

Zájemci o nový iPhone navíc kromě současné generace mohou sáhnout také po kolekci 6s nebo 7, které mají stále výbornou výbavu. Nejlevnějším typem je pak SE, tedy čtyřpalcový typ s designem řady 5/5s, avšak s výkonným čipem A9 a fotoaparátem z modelu 6s.

Odhady prý snižuje i samotný Apple

Tchajwanský list Economic Daily s odvoláním na nejmenované zdroje z dodavatelského řetězce uvádí, že Apple snížil odhadovaný odbyt iPhonu X v prvním kvartálu 2018 z 50 na 30 milionů kusů. Výrobní centra gigantu Foxconn prý také zastavily nábor nových pracovníků. Právě v prostorách této společnosti se iPhony sestavují.

Proto prý vedení Applu uvažuje, že by začátkem letošního roku přistoupilo ke snížení cen svých telefonů. Zlevnění by se tak nemělo týkat pouze nejdražšího modelu X, ale přinejmenším i dvojice osmiček. Apple ovšem doposud takový krok oficiálně nepotvrdil.

Doposud kalifornský gigant ceny iPhonů snižoval vždy až po vydání nové generace. Model X je v prodeji sotva dva měsíce, a pokud jeho cenu výrobce skutečně sníží tak krátce po uvedení na trh, bude to překvapivý, ne však bezprecedentní krok. Uživatele, kteří nákup “desítky“ plánují, by takový tah bezpochyby potěšil, diametrálně odlišné pocity by naopak měli zákazníci, co jej třeba v těchto dnech kupují za plnou cenu.

Mělo by to však svou symboliku. Apple vydal iPhone X coby výroční model připomínající deset let od uvedení vůbec prvního iPhonu, jehož cenu také Apple krátce po uvedení poměrně výrazně snížil. Přístroj šel v červnu 2007 do prodeje v USA za 600 dolarů, tedy v přepočtu za 12 753 Kč podle tehdejšího měsíčního kurzu, už začátkem září však k jeho koupi stačilo pouhých 400 dolarů (tedy v přepočtu 7 946 Kč podle měsíčního kurzu v září 2007). Steve Jobs tehdy zákazníkům, kteří iPhone koupili za plnou cenu, větší investici částečně kompenzoval stodolarovou poukázkou k nákupu v libovolné značkové prodejně Applu.