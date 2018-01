Prodeje iPhonu X mají být špatné. Apple prý jeho výrobu v létě ukončí

Analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti KGI v nové zprávě uvádí, že prodeje iPhonu X nejsou tak dobré, jak některé zdroje informují. V prvním čtvrtletí letošního roku se má podle něj prodat okolo 18 milionů iPhonů X, jenže se očekávaly prodeje mezi 20 až 30 miliony kusů.

Na vině má být čínský trh. To však nekoresponduje s jinými analýzami, které hovoří o velkém zájmu ze strany čínských zákazníků. Jenže podle KGI nebyly prodeje iPhonu X na největším světovém trhu se smartphony dobré od začátku.

Důvodů zmiňuje analytik více. Jedním je delší doba obměny smartphonů u čínských uživatelů. S tím se mají potýkat i domácí značky. Druhý důvod je poněkud zvláštní, ale podle Ming-Chi Kua velmi důležitý. Čínští zákazníci jsou prý velmi nespokojeni s vykrojením v displeji, protože to ubírá z plochy displeje.

Apple by tak měl v prvním čtvrtletí prodat 18 milionů a ve druhém už jen 13 milionů iPhonů X. Celkem se má prodat 62 milionů kusů tohoto modelu, plán přitom byl prodat 80 milionů přístrojů. Proto má být v polovině roku výroba iPhonu X ukončena. Tou dobou půjdou do výroby nové iPhony.

Řešení by to bylo od Applu velmi netradiční. Zatím žádný novější iPhone nevydržel ve výrobě pouhý rok. Starší iPhony doplňují nabídku spolu s novinkami, prodávají se poté za nižší cenu. Ming-Chi Kuo to vysvětluje tím, že letos se dočkáme začátku opravdového „supercyklu“.

Apple původně uváděl své smartphony v dvouročním cyklu, kdy každý druhý rok byl uveden jen vylepšený a ne zcela nový vrcholný iPhone. Změna nastala „nesystémovým“ uvedením iPhonu SE v roce 2016 na jaře a uvedením hned tří loňských nových iPhonů v tradičním zářijovém termínu.

Nový „supercyklus“ tak má podle KGI znamenat celkovou obměnu nabídky. Současný iPhone X dostane nástupce rovněž s 5,8palcovým OLED displejem. Dalším bude zvětšený model Plus s 6,5palcovým OLED displejem. A úplnou novinkou má být iPhone s 6,1palcovým LCD displejem a designem vycházejícím z modelu X.

iPhone s LCD displejem má být o poznání levnější než současný top model. Cena má být mezi 650 až 750 dolary (asi 13 až 15 tisíc korun bez daně). Současný iPhone X se v USA prodává za nejméně 999 dolarů (asi 20 500 korun, ale v Česku stojí 29 990 korun). Podle všeho má být ukončena i výroba aktuálních iPhonů 8, které nahradí „bezrámečkové“ novinky.

Přestože se iPhone X podle KGI prodává špatně, tak mají celkové prodeje smartphonů od Applu v první polovině letošního roku růst. Oproti loňskému roku až o pět procent díky stále žádaným starším modelům iPhone 7 a iPhone 6s. Po uvedení novinek v září se dokonce očekává desetiprocentní nárůst prodejů za celý letošní rok.

Jak to s prodeji nového iPhonu X doopravdy je, by nám měly napovědět výsledky za poslední loňské čtvrtletí, které Apple zveřejní dnes 1. února (pozdě večer středoevropského času). O často spekulovaném nástupci malého iPhonu SE se společnost KGI nezmiňuje.