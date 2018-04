Tak si představují bezrámečkový iPhone X designéři. Líbil by se vám?

Vedle „běžných“ iPhonů 7s a 7s Plus by se letos mohla objevit ještě jedna speciální verze s označením X. Údajně má mít celou přední stranu pokrytou displejem. O tom, jak by mohla vypadat už fantazíruje hned několik designérů.