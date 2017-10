Možná je předražený, ale zákazníkům extrémní cena iPhonu X nevadí

Společnost oslovila 832 respondentů a těm položila několik otázek. První samozřejmě byla, který iPhone si dotázaní plánují zakoupit. Pětašedesát procent se přitom vyslovilo pro některý model z letos představené kolekce.

Nejvíce, přesně 28 %, má v úmyslu koupit si iPhone X. Ten byl sice představen spolu s dvojicí „osmiček“ v polovině září, ovšem první várka přístrojů půjde do prodeje až 3.listopadu.

Pro pětinu oslovených je nejatraktivnější model 8 Plus, který kromě vysokého výkonu boduje duálním fotoaparátem, který byl mezigeneračně vylepšen jak po hardwarové stránce, tak i z pohledu softwaru. Oba aspekty jsou tak příslibem ještě lepších snímků, což potvrzují i odborníci z DXoMark, kteří iPhone 8 hodnotí jako v současnosti nejlépe fotografující chytrý telefon.

O něco méně účastníků se pak chystá pořídit menší model. Nezanedbatelný podíl v průzkumu získali také zástupci loňské generace, tedy 7 a 7 Plus, shodně po 12 procentech.

Pokud by se nabídka omezila pouze na letošní kolekci, pak by po iPhonu X sáhlo 43 procent oslovených, 8 Plus by pak upřednostnilo 32 procent respondentů.

Více než polovina zájemců o model X, přesně 57 procent, plánuje koupit 256GB variantu, která ve Spojených státech přijde na 1 149 dolarů. Ostatní by se spokojili s menší 64GB pamětí a tímto rozhodnutím by ušetřili nezanedbatelných 150 dolarů.

RBC Capital Markets tato čerstvě nasbíraná data srovnává s loňskými výsledky obdobného průzkumu a připomíná, že loni polovina dotázaných zvolila 128GB verzi iPhonu 7.

Jste ochotni investovat do smartphonu více než 30 000 korun?

V dalším průzkumu, do něhož se zapojilo bezmála 4 200 respondentů, se jeho tvůrci dotazovali, která z technologických novinek iPhonu X je nejatraktivnější. Nejčastější odpovědí přitom trochu překvapivě bylo bezdrátové nabíjení. To sice letošní trio iPhonů umí vůbec poprvé, z pohledu konkurence jde však již o několik let starou vlastnost.

Necelá čtvrtina se pak vyslovila pro rozpoznávání tváře, 14 procent pak nejvíce zaujal zcela nový design. Devět procent pak zvolilo funkce virtuální a rozšířené reality, sedm procent pak jako nejzásadnější vybralo některou nespecifikovanou vlastnost iPhonu X.