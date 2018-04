Na rozdíl od Galaxy S8 dostane iPhone X 3D rozpoznávání obličeje

Samsung Galaxy S8 přišel mimo skeneru oční duhovky a čtečky otisků prstů i se zabezpečením pomocí rozpoznávání obličeje. To se jevilo jako praktický způsob ochrany vzhledem k senzoru otisků prstů umístěného pro smartphony Samsung nezvykle na zádech.

Jenže se ukázalo, že ochrana pomocí rozpoznávání obličeje není vůbec bezpečná, dokáže ji ošálit pouhá fotografie. Výrobce si toho je vědom a upozorňuje na to. Navíc rozpoznávání nefunguje ve tmě.

Přesto rozpoznávání obličeje, které v nedokonalé podobě známe už od uvedení Androidu 4.0 Ice Cream Sandwich, má v chytrých mobilech budoucnost.

Se zásadním vylepšením v tomto ohledu má přijít chystaný iPhone X (označovaný i jako iPhone 8). Jak uvádí server Nikkei, má dostat senzor, který vyhotoví trojrozměrný obraz uživatelova obličeje. Oklamat takové zabezpečení tak bude daleko náročnější.

Navíc má chystaný iPhone dostat čtečku otisků prstů integrovanou do displeje. Měl by to být první takto vybavený telefon. V případě Samsungu Galaxy S8 totiž ještě nebyla technologie integrované čtečky tak daleko, aby ji výrobce použil (více zde), přestože podle všeho tuto technologii v původním návrhu použít chtěl.

Paradoxní je, že revoluční displeje bude pro nový iPhone vyrábět právě Samsung. Půjde o displeje typu OLED, které v kvalitě požadované Applem nikdo jiný vyrobit neumí. Displej iPhonu 8/X má mít mírné zaoblení po stranách a odhaduje se úhlopříčka 5,2 palce. Displej má tvořit prakticky celé čelo telefonu.

Pro Samsung je objednávka displejů pro nový iPhone obrovský kontrakt. Podle Nikkei si Apple pro letošek u Samsungu objednal 70 milionů OLED displejů. Pokud by byl o novinku ještě větší zájem, tak lze objednávku zvýšit až na 95 milionů.

Apple vedle v mnoha ohledech revolučního iPhonu 8/X pro letošek chystá i další dva smartphony. Má jít o inovované současné iPhony 7, které budou stále mít ploché IPS displeje, ale oproti současnému provedení mají dostat několik vylepšení, například bezdrátové nabíjení.

Jeff Pu z tchajwanské analytické společnosti Yuanta Investment Consulting očekává, že se jen letos po pravděpodobném zářijovém představení prodá 100 milionů nových iPhonů. 55 milionů z nich má být špičkových modelů s OLED displeji.