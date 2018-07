Majitelé iPhonů mají vysoký příjem, patří mezi nejmajetnější

Na úvod je nutné zmínit, že se výzkum týká Spojených států, kde je toto zjištění nejspíše překvapivější, než by bylo u nás. iPhone je v USA na domácím trhu a tyto telefony jsou zde zpravidla daleko dostupnější. Nejenom díky lepším platům a kupní síle, ale také mnohem silnější tradici si telefony pořizovat s úvazky od operátorů za významně nižší částky.

Výzkum ekonomů z Chicagské univerzity založený na datech z roku 2016 ukazuje, že v 69,1 procentech případů vlastník iPhonu má „vysoký příjem“ a patří tedy do horní čtvrtiny nejmajetnějších Američanů. U iPadu je to v 66,9 procentech případů.

Vlastnictví smartphonu s Androidem na vysoké příjmy poukazuje v 59,5 procentech případů, ještě o něco výše (61 procent) jsou zákazníci operátora Verizon. Nad 50procentní pravděpodobnost se také řadí vlastníci tiskáren HP, televizí Samsung či zákazníci operátora AT&T. Pro zajímavost se jako indikátor vysokého příjmu považuje i používání sojové omáčky značky Kikkoman (59 procent).

Existují i „levné iPhony“, zpravidla to však bývají několik let staré výprodejové či bazarové kusy. Ceny nových iPhonů se šplhají i přes 30 tisíc korun (v případě modelu X s vyšší kapacitou paměti). Zajímavé a nové androidy lze pořídit za nepatrný zlomek této ceny a jen část skutečně prémiových modelů se může cenou rovnat produktům od Applu. Odráží se to i ve výzkumu.

Indikátorem vysokého přijmu však ve výzkumu nebylo jen vlastnictví daných produktů či služeb, ale i jiné činnosti. Bohatí Američané se nejčastěji poznají podle toho, zda cestují (v rámci i mimo Spojené státy), vlastní pas, mají ve vozidle bezdrátovou technologii Bluetooth či vyhřívaná sedadla, vlastní myčku, nebo si někdy koupili nějakou věc přes internet.