iPhone vývojáře pouze omezuje, říká tvůrce aplikací ze SmartMadSoft

Ve světě aplikací pro zařízení s Windows Mobile není prostor pouze pro velké hráče, ale i pro nadšence, kteří svými výtvory pomáhají vylepšovat tento operační systém. Jedná se povětšinou o drobné záplaty a malé prográmky, nad kterými velké společnosti ohrnují nos, ačkoliv tyto aplikace razantním způsobem zpříjemňují práci. O to větší je pak štěstí, když jsou tyto úpravy šířeny naprosto zdarma.

Jedním z takových hráčů je projekt Smartmadsoft, pod jehož hlavičkou pro WM vyšly aplikace pro ořezání otravných háčků a čárek v SMS zprávách, posílání SMS zdarma přes brány všech našich mobilních operátorů či snadnější a přehlednější volání přes službu Platí to Kvído od O2. Jistě se do souhrnu počítají i takové drobnosti jako vypínání neustále blikajících LED diod, nastavení klávesových zkratek pro IE a mnoho dalších programů. O tom, jaká cesta vedla ke vzniku těchto aplikací, proč jsou nabízeny zdarma a spoustu dalších zajímavostí ohledně WM se dočtete v následujícím rozhovoru.

Můžete se na úvod v krátkosti představit? Kdy a za jakých okolností Smartmadsoft vznikl a proč právě aplikace pro mobilní telefony?

Jmenuji se Marcel Dopita a je mi 22 let. Mobilní technologie jsem si rychle oblíbil a mám k nim hodně blízko. WML (Wireless Markup Language, jazyk WAPu - pozn. redakce) jsem se naučil ještě dříve než HTML a moje první aplikace byla také právě na mobil. Od různých mobilních stránek a "mini aplikací" ve WML Scriptu jsem se dostal přes Palm (a jednu chvíli také herní konzoli PSP - PlayStation Portable) až k Windows Mobile. WM jsem si poté velmi rychle oblíbil. Projekt Smartmadsoft funguje už rok a půl a je to můj hlavní koníček.

Mezi vaše nejpodařenější produkty patří bezesporu programy týkající se posílání SMS zpráv. U nás je nejznámější asi SMS unAccent neboli SMS deCestinator, který odstraňuje diakritiku ze zpráv. V současné době však není plně integrován do SMS editoru a je potřeba pár kliknutí navíc. Plánujete ještě další verze programu, které by tento nedostatek odstranily?

V designu programu neplánuji žádné výrazné změny, integrace zůstane zachována ve formě odkazu v aplikaci Messaging. cURLy bOi, autor a provozovatel současné brány, slibuje optimalizaci a přidání podpory pro zasílání bezplatných SMS přes bránu T-Mobile. Jen připomenu, že SMS unAccent v současné době odesílá SMS do sítě O2 bez omezení, u Vodafone je třeba opsat kontrolní kód a T-Mobile funguje pouze s účtem t-zones.

Většina vašich programů odstraňuje některé základní nedostatky WM nebo ještě více rozšiřuje jeho možnosti. Přesto jsou nabízeny jako freeware, ačkoliv si zahraniční vývojáři nechávají za podobné drobnosti slušně zaplatit. Proč jste se rozhodli, že vy je budete nabízet zdarma?

Jelikož na programech většinou dělám sám a je to pouze můj koníček, o nějakém placení jsem ze začátku neuvažoval. Po určitém čase jsem se ale rozhodl model placeného software vyzkoušet. Ze začátku mě zájem velice překvapil. Nakonec jsem se ale rozhodl zůstat u freeware. Tím způsobem alespoň mohu vytvářet software, který bude konkurovat právě třeba komerčnímu softwaru a dostane se tak na mobily více uživatelů.

Dvě z vašich sharewarových aplikací (QuickColor a SMS Zip) jsou nabízeny na světoznámém internetovém obchodu handango.com. Byl problém zařadit vaše produkty do jeho nabídky?

Na žádné problémy si nevzpomínám. Pouze pár dní jsem čekal na ověření účtu a potvrzení testovací platby na PayPal účet. Jen pro zajímavost - přibližně 95% uživatelů, kteří si koupili jeden z výše zmíněných programů, pocházelo z USA.

Mezi vaše nejzajímavější počiny patří bezesporu propojení bluetooth hodinek Sony Ericsson MBW-150 s WM. Jak vás toto napadlo a plánujete další podobnou zajímavost?

Na softwaru smartWatchM jsem strávil již několik desítek hodin až dní práce a stále ho průběžně ladím a vylepšuji. Začalo to počátkem roku, kdy jsem na Internetu hledal, jaké jsou možnosti propojení těchto hodinek s Windows Mobile. Uživatel pcfixitman z diskuzního fóra ppcgeeks popsal jisté základy a plánoval vydání jeho aplikace. I po měsíci ale nebylo nic k dispozici, a tak jsem se rozhodl objednat hodinky a vyzkoušet to sám. Podařilo se a během pěti dní jsem zveřejnil první verzi softwaru. Teď smartWatchM zvládá daleko víc funkcí než telefony Sony Ericsson, například náhledy emailů, SMS, podporu několika IM (Instant Messaging - např. ICQ), stopky, notifikace z kalendáře atd. V seznamu mám několik aplikací, které bych se někdy chtěl pokusit dovést do cíle. Jednou z nich je například koncept označený Xinone, který přesměrovává notifikace ze všech spárovaných telefonů na jeden hlavní.

S jakými největšími překážkami se potýkáte při vývoji aplikací na platformě WM?

Zásadní už jsou rozdíly mezi Windows Mobile Standard a Professional (Smartphone a Pocket PC). Kupodivu není až takový problém např. dotyková a nedotyková obrazovka, ale hlavně power management (správa výkonnostních profilů/baterie).

Velkým problémem se stávají pirátské verze programů i na poli mobilních telefonů. Jakým způsobem proti tomu chráníte svoje produkty a chystáte ráznější opatření?

U obou shareware produktů jsem o tom uvažoval. Jelikož je ale většina mých aplikací na platformě .NET, případný cracker (osoba odstraňující ochranu programů - pozn. redakce) by pravděpodobně strávil méně času nad keygenem (program pro generování sériových čísel k aplikacím - pozn. redakce) než já nad implementací nějakého ochranného mechanismu. Plné verze sharewarových aplikací tedy žádný klíč nevyžadují.

Je podle vás ještě místo na poli vývoje aplikací pro mobilní telefony? Doporučili byste začínajícím softwarovým týmům či jedincům vydat se na dráhu vývoje programů pro WM?

Místo tu určitě ještě je. Počet uživatelů mobilních telefonů a mobilního internetu stoupá, obrat v aplikacích pro mobily a PDA také. Vedle Javy patří programování pro WM v .NET Compact Frameworku (programovací jazyk pro tvorbu WM aplikací - pozn. redakce) k tomu jednoduššímu. Oproti Javě ale není vývojář omezen sandboxem (Java má omezený přístup k operačnímu systému - pozn. redakce) a získá plný přístup k systému. Spousta zdrojů na Internetu a MSDN (Microsoft Developer Network) jsou také velikou výhodou.

Jaká je vaše nejúspěšnější aplikace? Ať už z hlediska prodeje nebo odezvy uživatelů či ta, na niž jste výjimečně hrdý?

Jednoznačně smartWatchM propojující WM s BT hodinkami MBW-150. Na tomto projektu dělám téměř tři čtvrtě roku a stále jsou věci, které lze zdokonalovat. Ačkoli je smartWatchM freeware, přinesl mi více než oba shareware programy. Překvapilo mě, když se lidé z diskuzního fóra xda-developers ozývali a ptali se, jestli nějak mohou přispět několika dolary.

Co považujete za svůj doposud největší úspěch a čeho byste ještě chtěli v budoucnu dosáhnout? Chystáte nějaké nové aplikace?

Jelikož Smartmadsoft není žádná firma, ale projekt nadšence, který po večerech a víkendech trochu programuje, považuji za úspěch, když se nějaká z aplikací dostane do titulku webových stránek, cookeři (nadšenci vytvářející neoficiální úpravy WM či jiných OS na nejzákladnější úrovni - pozn. redakce) z xda-developers přidají některé utility do svých ROMek. Hlavně mám ale radost, když aplikace používají lidé. Nějaké nové aplikace pravděpodobně časem přibudou, zatím ale není nic konkrétního "ve výrobě".

Jak vidíte budoucnost zařízení s WM?

Doufám, že se do budoucna nějak zjednoduší ovládání Windows Mobile (zvlášť jednou rukou pomocí keypadu). V současné době se Windows Mobile Standard skvěle ovládá, ale zase ho výrobci software tak trochu přehlížejí. Pokud se s příchodem Windows Mobile 7 skutečně sjednotí verze Standard a Professional, může to vypadat opravdu zajímavě.

Jaký je váš názor na iPhone? Ať už jde o jeho neuvěřitelný úspěch či zpočátku nepříliš vstřícný přístup k vývojářům softwaru? Uvažujete o vývoji aplikací pro tento mobilní telefon?

Na iPhonu jako vývojář vidím spoustu omezení, které mě od něj odrazují. Například to, že vývojář nemůže software distribuovat, jak se mu zlíbí, ale musí využít App Store, nebo už jen nutnost doufat v to, že program Apple schválí a pustí do svého obchodu. Samotnému se mi iPhone líbí, ale pro Power a Business uživatele zkrátka moc není.

Mohl byste uvést seznam vašich oblíbených aplikací pro WM, které považujete za zajímavé nebo vás inspirovaly k vývoji vašich vlastních aplikací?

Po hard resetu vždy instaluji aplikace od Resco, SPB software house, browser Opera Mobile. Skvělý je také klient pro ICQ, PIGEON.

Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům?

Snad jen to, že pokud ještě nemají mobil s operačním systémem, doporučuji to při příštím nákupu zvážit, ať už si vyberou jakoukoli platformu.

Na závěr si neodpustíme drobnou odbočku - proč zrovna "SmartMadSoft"?

Jako většina názvů mých aplikací, vznikl název SmartMadSoft během chvíle. Konkrétně během kurzu v Corel Draw, kdy jsem měl za úkol vytvořit nějaké logo. Smart- pro aplikace na smartphone zařízeních, soft- je už tak nějak klasika a mad- protože to přeci bylo jen trochu šílené.

Děkujeme za rozhovor.