Apple testuje iPhone s rekordním rozlišením displeje

Zatímco v otázce velikosti panelu příštího iPhonu se analytici shodují a počítá se s úhlopříčkou 4,7 palce, nad rozlišením dosud visí otazník. Některé zdroje uváděly, že by mohlo zůstat neměnné, tedy 640 × 1 136 obrazových bodů.

Tím by však klesla jemnost na 277 bodů na palec, tedy pod magickou hranici 300 DPI, která je podle Applu krajní hodnotou, nad kterou už lidské oko nerozliší dva sousední pixely. Výpočty vycházejí z Rayleighova kritéria o rozlišitelnosti dvou bodových zdrojů.

Právě na vysoké jemnosti kresby si Apple od roku 2010, kdy Steve Jobs představil iPhone 4 s Retina displejem (640 × 960 bodů), zakládá. Oproti prvním třem generacím telefonu s HVGA panelem (320 × 480 bodů) se tedy u čtvrté verze počet pixelů zečtyřnásobil (614 400 vs. 153 600 bodů). Úhlopříčka displeje 3,5 palce přitom zůstala, což znamenalo nebývalou jemnost zobrazení.

Panel čtvrtého iPhonu byl tehdy v tomto opravdu nedostižný, jeho jemnost byla 326 DPI. Tehdejší přímá konkurence s Androidem v podobě HTC Desire HD měla displej s 217 body na palec. To byl obrovský rozdíl.

Displej iPhonu už není nejjemnější, ale u šestky by měl zjemnit

Ačkoli iPhone 5s už není v tomto ohledu dávno na špici, nelze očekávat, že by Apple z požadavku na hustotu pixelů slevil natolik, že by zobrazovač u iPhonu 6 jen "natáhl" a rozlišení ponechal.

Mnohem pravděpodobnější tak bude varianta, kterou předvídal analytik Ming Chi Kuo z KGI Research, že rozlišení displeje bude mezi HD (720 × 1 280 bodů) a Full HD (1 080 × 1 920 bodů). A právě tomu by rozlišení 960 × 1 704 bodů vyhovělo.

Pokud tento rozměr srovnáme s rozlišením aktuálního modelu 5s, zjistíme, že 960 × 1 704 bodů je jeho 1,5násobkem. Pokud rastr 640 × 1 136 bodů rozdělíme na čtvrtiny (nebo-li vydělíme dvěma), získáme obdélník rozměru 320 × 568 obrazových bodů.

Z toho dále vyplývá, že na displej chystaného iPhonu by se vešla matice 3 × 3 takových obdélníků. Porovnáním obou zmiňovaných rozlišení pak snadno zjistíme, že by zůstal zachován i poměr stran 16:9.

Jemnost zobrazení by se naopak zvýšila na hodnotu 416 DPI, a přiblížila by se tak třeba displeji LG G2, který má při úhlopříčce 5,2 palce rozlišení Full HD (423 DPI). Veškeré elementy uživatelského rozhraní, tedy ikony, nabídky a nápisy tak budou v porovnání s iPhonem 5/5s nejen rozměrnější, ale také jemnější, budou složeny z více pixelů.

Vektorová grafika zjednoduší převod aplikací na nové rozlišení

Zvýšení rozlišení na uvažovaných 960 × 1 704 pixelů nemusí podle vývojářů znamenat pro aplikace psané pro aktuální rozměr displeje velké komplikace. Při tvorbě aplikací se totiž počítá také s násobky stávajícího rozlišení. Správnému vykreslení aplikací na novém displeji pomůže také vektorová, tedy na rozlišení nezávislá grafika, kterou iOS od verze 7 z velké části používá. Samozřejmě, běžné rastrové obrázky by se bez zásahu programátorů na displeji s vyšším rozlišením zobrazily zvětšené (tedy méně ostré).

Apple prý navíc chystá vývojářský nástroj, který by programátorům u příštích iOS zařízení zjednodušil přizpůsobení aplikací pro různá rozlišení displeje. Více informací nejen o tomto nástroji přinese tradiční červnová vývojářská konference WWDC.

Vyšší rozlišení = vyšší nároky na výkon

Ačkoli čipová sada Apple A7, která pohání současnou verzi iPhonu, stále patří k dosud nejvýkonnějším mobilním čipsetům a jako vůbec první mezi nimi podporuje 64bitové instrukce, s novou generací telefonu má přijít i nový čipset. Není překvapením, že dostane jméno Apple A8. Vyšší rozlišení totiž znamená i vyšší počet obrazových bodů a tím více práce k jejich vykreslení.

Inženýři Applu čipsety sami navrhují, roli výrobce se pak opět chopí Samsung, ale nově bude mít kalifornská firma i druhého dodavatele, a sice tchaj-wanskou společnost TSMC. Tímto rozdělením zakázek chce Apple dosáhnout dostatečných zásob čipsetů.

Podle posledních informací by Apple A8 měl být vyráběn 20nm procesem (A7 používá 28nm výrobní proces). Součástí má být čtyřjádrový 64bitový procesor a i grafická jednotka má mít čtyři jádra. Z dalších vylepšení se počítá s integrací NFC pro přenos dat i bezkontaktní platby. O tomto modulu se spekulovalo již v době příprav iPhonu 5, ale výrobce jej nedal do vínku ani pozdější generaci.

Operační paměť by se ze současného gigabytu měla zdvojnásobit a není vyloučeno, že přibude verze se 128GB datovým úložištěm. To by mohlo znamenat, že bude vyřazena 16GB verze.

Stejnou číslovku jako nový čipset, tedy osmičku, si připíše i aktualizace systému iOS. V souvislosti s novou verzí se mluví třeba o integraci aplikace Shazam pro rozpoznávání písní nebo o velkém vylepšení mapových podkladů.

Hlavní novinkou však bude svébytná aplikace Healthbook, která bude přes integrované senzory sloužit k monitorování pohybu, záznamu sportovních výkonů ale i sledování bio ukazatelů lidského těla. Údajně chystané chytré hodinky Applu s domnělým názvem iWatch by pak spolu s touto aplikací mohly nabídnout další možnosti využití.

Větší a jemnější displej si žádá větší baterii

Ruku v ruce s větším displejem a výkonnějším hardwarem kráčí také vyšší nároky na napájení. Vzhledem k tomu, že plocha displeje bude oproti dosud čtyřpalcové úhlopříčce značně větší, Apple by měl i jen pro zachování výdrže na současné úrovni integrovat větší akumulátor.

Hovoří se o článku kapacity 1 800, nebo 2 000 mAh, zatímco současný model má baterii s kapacitou 1 570 mAh. Jmenovité napětí bude stejné, tedy 3,8 V. Apple navíc po vzoru HTC a Samsungu jistě integruje speciální úsporný mód, při kterém zůstanou aktivní jen základní funkce (telefonování, příjem SMS), a telefon tak i s dvaceti procenty ukazatele baterie vydrží na příjmu desítky hodin.

Navíc je to prý právě baterie, která způsobí zpoždění druhého chystaného iPhonu 6, tedy prvního phabletu s displejem úhlopříčky 5,5 palce. Apple prý chce kvůli snaze o štíhlost zařízení snížit tloušťku akumulátoru na 2 mm, avšak pro současné technologie je zatím minimum 2,8 milimetru. Proto se očekává, že phablet od Applu bude představen nejdříve začátkem příštího roku.

Fotoaparát

Současný model 5s má 8MPix snímač, což sice papírově znamená menší fotografie než u konkurence v podobě Samsungu Galaxy S 4 nebo Xperie Z1, ale kvalitativně se s nimi snímky z iPhonu mohou snadno měřit.

iPhone 6 by měl dostat snímač s 10, nebo 13 miliony světlocitlivých buněk, ale není vyloučeno, že zůstane u současných 8 megapixelů. V každém případě se má zvětšit plocha snímače, čímž má rozměr pixelu stoupnout z 1,5 mm na 1,75 mikronu. Větší buňky logicky zachytí více světla, což znamená lepší výsledky expozice za šera. Tedy méně šumu a přirozenější barvy. Tomu napomůže i objektiv s větší světelnosti f/2.0 a samozřejmě duální blesk, který zůstane.

Ke slovu se jistě ještě dostane expert na problematiku fotoaparátů v mobilech Ari Partinen, který sedm let působil v Nokii a stojí třeba za technologií PureView, kterou se poprvé blýskla Nokia 808 a v trochu jiné podobě ji používají i špičkové Lumie. Partinen dal nedávno Nokii (potažmo Microsoftu) vale a odešel právě do Applu. Takový profesionál je pro Apple příslibem ještě lepších fotomodulů.

Více kovu méně skla. Přibude voděodolnost?

Co se týče materiálu krytu, iPhone 6 se s velkou pravděpodobností vrátí ke kovovým zádům, která byla od iPhonu 4 skleněná, a tedy dost křehká. Telefon také přijde o své přísné hrany, kraje budou zaoblené a hrany nebudou tlačit do dlaně.

Co se týká rozměrů, uniklé makety přístroje, které ve společnosti předchozích generací iPhonu na svém webu publikoval Sonny Dickson, novince předpovídají velikost 67 × 138 × 7 milimetrů. Konečné rozměry se však samozřejmě mohou lišit, mluví se i tloušťce rovných 6 milimetrů. Nakonec současný iPod touch je se 6,1 mm v pase jen nepatrně tlustší.

Poslední snímky serveru ePrice.com, které zachycují maketu iPhonu 6 pod vodou, napovídají, že by telefon, podobně jako špičkové Xperie řady Z nebo Galaxy S5, mohl být prachotěsný a voděodolný. Ale to je pouze čirá spekulace.