iPhone ve stylu Star Treku vypadá úžasně (video)

Pro iPhone existuje několik neoficiálních úprav uživatelského prostředí. Žádné ale nevypadá tak elegantně jako to ve stylu LCARS. Tedy ve stylu smyšleného počítačového operačního systému Library Computer Access/Retrieval System, který používají počítače na vesmírných plavidlech ve sci-fi seriálu Star Trek: The Next Generation.

Bohužel, prozatím není úprava uživatelského prostředí ve stylu LCARS veřejně k dispozici. Autor úpravy by rád ve svém výtvoru provedl ještě několik modifikací. Příští týden bude zveřejněn návod a položky pro stažení. Později se snad dočkáme upraveného uživatelského prostředí v Cydii, tedy v neoficiálním App Storu pro iPhony s jailbreakem.