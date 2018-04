iPhone v prodeji: napětí, štěstí, nadšení, extáze (fotogalerie)

iPhone - trefa do černého. To si dnes mohli říct u společnosti Apple, pokud sledovali zájem Američanů o tento mobilní telefon. Ti totiž vzali v šest večer tamního času prodejny Apple a operátora At&T útokem. Jakmile se zmocnili vytouženého přístroje (nebo maximálně dvou - víc jim nebylo podle pravidel souzeno), mnozí z nich propadli nelíčenému nadšení.

Někteří spěchali přístroj okamžitě aktivovat do nejbližší internetové kavárny, přímo v prodejně dostali jen krabici a účtenku. Techničtí nadšenci jej hned začali zkoumat, jiným stačila slavobrána od prodavačů a hordy agenturních fotografů a televizních štábů. Nakolik bylo jejich nadšení opravdové a nebo se jednalo jen o dobře zahrané divadlo pro objektivy, posuďte sami z fotografií.

Analytici předpovídají prodej až 400 000 kusů iPhonů v prvních dnech prodeje. V příštím roce jich chce Apple prodat přes 10 milionů. A v roce následujícím až 45 milionů. Od uvedení iPhonu v lednu letošního roku stouply akcie společnosti o 30 procent. Ihned po zahájení prodeje posílily akcie o další procento, stejně jako akcie operátora AT&T.

V Evropě se iPhone začne prodávat před koncem roku a jeho evropská verze by mohla být představena již v pondělí. Více si o tomto přístroji můžete přečíst zde.



Dva, mám hned dva! Mohl si pod vousy brumlat šťastný zákazník newyorského obchodu Apple.



Opět New York a prodejna Apple na Páté Avenue. Šťastný majitel si užívá slavobrány prodavačů.





Nejdřív se ale musel hrdý majitel iPhonu zaradovat s frontovými spolubojovníky ihned u pultu v prodejně.



A následovalo chlubení před méně šťastnými.





Únava, ale uspokojení. Dvě frontové bojovnice čekaly na iPhone 23 hodin a za místo ve frontě si vydělaly každá 300 dolarů.



Za pultem to vřelo... Co to bude? Že se ptám...





To je on! Čerstvý majitel iPhonu se chlubí reportérovi agentury Reuters. Reportér dodává, že tento zákazník si koupil místo ve frontě za 400 USD.



Jak fotí? Přístroj drží B.Q. Nguyen, v záběru Jason Rappaport.



Na displeji to vypadá dobře. Záběry z prodejny Apple store v New Yorku.



A rychle aktivovat! Kroky mnoha majitelů iPhonů vedly nejdříve do nejbližší internetové kavárny. Telefon je totiž nutné aktivovat přes internet.



Neusmívají se jen zákazníci. Dobrou náladou vládnou i prodavači. A není se čemu divit.



Čekání na otevření prodejny ve Spartanburgu v Jižní Karolíně. Lehátka, sedačky, pití, pizza, dobrá nálada. Čekáme přece na iPhone!



Tysons Corner ve Virginii. Víte, kdo byl prvním majitelem iPhonu právě zde? Ano, je to ten pán vlevo a pro pořádek dodejme, že se jmenuje George E. Kennedy Jr.



Extáze, kterou projevila Hannah Hermanová po rozbalení krabice s iPhonem v obchodním středisku ve městě Newton ve státě Massachusetts.



Dej mi pět, máš totiž iPhone!



Ne každý byl dnes navečer v USA šťastný. Konkrétně Phil Bennett z obchodu Apple store v Anchorage na Aljašce ukazuje, kde mohl být vystavený iPhone, kdyby operátor AT&T Aljašku pokrýval. Není tam a tak jsou na pultě jen iPody.



Na co asi čekají? V pátek 29. června v USA hloupá otázka.



Funguje, beru ho!



Vystavené iPhony šly z ruky do ruky.



Rocková hvězda? Možná, ale hlavně hrdý a pyšný majitel iPhonu. Místo: New York, Pátá Avenue, značkový obchod Apple.



James Budd z Chicaga byl šťastný, velmi šťastný, možná nejšťastnější ze všech.



V New Yorku se již prodávalo, v Los Angeles se teprve vše chystalo. Prodej totiž na všech místech začínal v šest hodin místního času. A zavírá se až o půlnoci!



Než nastal čas, ukrývaly vystavené iPhony černé plachty. Zde opět prodejna v Los Angeles.



v Chicagu byl opravdu nával.





Někteří zákazníci překvapili kreativitou, prodavači jim při tom fandí.



Při čekání na svůj iPhone je dost času vyzkoušet vystavené vzorky.





Rosa Simingalam a Jennifer Chang jsou na řadě. Mají radost, dočkaly se...