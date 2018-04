iPhone v kapse mu zachránil život. Jinak by ho tyč propíchla

Moskvan cestoval linkovým autobusem, který později havaroval. Při nehodě zemřeli dva lidé a nebýt iPhonu, mohl být celkový počet mrtvých ještě vyšší. Telefon svůj hrdinský čin nepřežil, nevratné poškození mu způsobila kovová tyč konstrukce autobusu, která by jinak jistojistě proťala tělo onoho muže.

Fotografie iPhonu, která tento příběh doprovází, může evokovat jeden z mnoha snímků ohnutých iPhonů 6/6 Plus z doby, kdy se naplno „rozhořela“ kauza bendgate, tedy aféra ohnutých iPhonů.

Ve skutečnosti jde o model 5s, který dle dřívějších testů serveru ConsumerReports.org vydržel v tříbodovém testu ohybu citelně více než současná dvojka 6/6 Plus (více zde).

Na snímku je patrné, že je kovový rám nevratně ohnutý a došlo téměř k oddělení krycího skla displeje od zbytku těla. Přesto je zničení telefonu a jeho vyslání do křemíkového nebe výhrou v porovnání s téměř jistou smrtí, která by cestujícího zřejmě neminula, kdyby telefon vložil třeba do kapsy u kalhot.

Případů, kdy telefon zachránil život už známe víc

Případy, kdy se z mobilního telefonu vyklube němý hrdina zachraňující lidský život, jsou vzácné, přesto jich už několik pamatujeme. Zrovna nedávno internetem proběhla zpráva, že plastový iPhone 5c zachránil život mladému Britovi při sporu s gangem mladistvých (více zde).

Loni v srpnu se zase v Číně odehrál příběh, kdy zdánlivě nevinné nedorozumění vyústilo ve střelbu. Tehdy jednoho z účastníků sporu zachránil v náprsní kapse uložený Samsung Galaxy Mega 6.3 v koženém pouzdře (více zde).

Ne vždy zajímavé příhody se smartphonem v hlavní roli končí šťastně. Příkladnou ukázkou je loňský příběh, kdy úplně nový mobil mladé ženy skončil v toaletě. Poměrně snadno uvěřitelná situace měla tragický konec, jelikož při záchraně telefonu v odpadu zahynul manžel i tchýně této nešťastnice (podrobněji zde).