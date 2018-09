Úspornější displeje zajistí delší výdrž iPhonů, jsou však ještě ve vývoji

Dosud kalifornská společnost u svých obrazových panelů měla základovou vrstvu typu LTPS TFT (Low Temperature Poly Silicon Thin Film Transistor), která se používá u současné produkce OLED panelů. Analytik společnosti IHS Markit David Hsieh v aktuální zprávě uvádí, že v Applu ji zvažují nahradit typem LTPO TFT (Low Temperature Polycrystalline Oxide Thin Film Transistor).

Tato vrstva displeje obecně slouží k aktivaci a deaktivaci jednotlivých pixelů a kromě rozlišení a obnovovací frekvence panelu jistou měrou určuje i spotřebu elektrické energie.

Hsieh své předpoklady opírá o tři patenty ohledně LTPO, které Apple podal v letech 2014 až 2018, a klade si logickou otázku, z jakého důvodu chce společnost měnit základovou vrstvu u OLED panelů, když je jako hotové jednotky odebírá od dodavatelů.

Důvodem může být přímé zapojení společnosti do částečné produkce OLED obrazovek, kterými letos osadí hned dva ze tří nových iPhonů. Firma by svůj vývoj mohla mířit také směrem k produkci ohebných OLED panelů, jejichž příchod očekáváme už v příštím roce. Celkově by také zvýšila svůj podíl v dodavatelském řetězci.

Smysl však dává i zmíněná nižší energetická náročnost panelu s LTPO podkladem. Jím vybavený displej shodných parametrů, tedy rozlišení i velikosti, by konzumoval o 5 až 15 procent méně energie než obrazovka s vrstvou typu LTPS.

Srovnání podkladové vrstvy LTPO a LTPS. První jmenovaná by snížila odběr displeje, kvůli velkým tranzistorům by se však snížilo rozlišení

Systém LTPO však není ve všech ohledech lepší než běžnější LTPS. Má i nevýhody. Tou nejpalčivější je nutnost nasadit větší tranzistory, které svým počtem odpovídají pixelům. Menší počet tranzistorů tak v konečném důsledku znamená i nižší rozlišení displeje při jeho shodné fyzické velikosti.

A to je výzva, se kterou je nutné se před komerčním nasazením popasovat. Druhým nešvarem je značně náročnější a tím i dražší produkce potřebných komponent, která by se musela promítnout i do koncové ceny smartphonu.

Analytik proto předpokládá, že se s panely s podkladem typu LTPO setkáme nejdříve u Apple Watch a až následně by je výrobce mohl začít používat u iPhonů. Vzhledem k několika výrobním komplikacím, se kterými je nutno se vypořádat, je však ostré nasazení úspornější podkladové vrstvy otázkou nejméně několika let.