iPhone umí konečně navigovat. Dostane i speciální držák

Společně s novým iPhonem 3GS představil Apple před několika dny i novou verzi firmwaru 3.0. Na této akci byli přítomni i zástupci TomTomu, kteří zde prezentovali novou navigační aplikaci pro iPhone. Apple iPhone 3G sice již rok nabízí GPS přijímač a předinstalované Google mapy, na plnohodnotnou navigaci však uživatelé stále čekají.

To se ale s příchodem nového firmwaru 17. června změní. Zatímco doposud Apple vývojářům neumožnil připravovat navigační aplikace pro svůj mobilní telefon, s příchodem nové verze firmwaru dostali volné ruce. V App Storu by se tak navigační aplikace mohly objevit již v průběhu léta.

Budeme si moct vybrat

Jako první ukázal svou navigaci pro iPhone TomTom. Nabízet bude nejen samotnou navigační aplikaci, ale v prodeji bude také speciální sada obsahující držák iPhonu na přední sklo, který umožní i jeho dobíjení. Ceny prozatím zveřejněny nebyly, budeme si muset počkat do chvíle, než se aplikace objeví v App Storu.

Ještě dřív by ale v iPhonu mohla navigovat aplikace MobileNavigator od Navigonu, která by měla být dostupná už tento měsíc. Ani Navigon však prozatím ceny nezveřejnil, hovoří se jen o dostupnosti před koncem tohoto měsíce. Navigace pro iPhone by ale neměla postrádat žádnou z funkcí, na které jsou majitelé navigonů zvyklí. Těšit se tak můžeme na reálné zobrazení důležitých míst, asistenta pro řazení do jízdních pruhů nebo upozornění na radary. Navigace by měla pracovat s displejem na výšku i na šířku a problém nebude mít ani s navigací na adresu uloženou u jednotlivých kontaktů v telefonu.

Plnohodnotnou navigaci pro iPhone ukázala na začátku roku i slovenská společnost Sygic, funkční verze byla dokonce k vidění na veletrhu v Barceloně. Tato aplikace se ale začala již před časem šířit neoficiální cestou, což by jí mohlo do budoucna zkomplikovat zařazení do obchodu App Store.