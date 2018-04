Prý vymysleli „převratný“ doplněk pro iPhony

Už téměř před dvěma lety nám do redakce dorazilo chytré sklo pro iPhone značky Zifried, které iPhonu 6/6s dodalo užitečnou funkci v podobě dvou senzorových kláves po straně (tehdy ještě mechanického) středového tlačítka. iPhone se najednou dal na spodním okraji ovládat tak, jak to známe od mnoha androidů - klasickým tlačítkem plus dvěma funkcemi pro návrat a více možností po jeho stranách.

Sklo jsme už tehdy hodnotili jako zajímavý nápad, který ovšem nebyl vždy úplně spolehlivý a klávesy bylo občas potřeba tisknout silněji a déle, případně opakovaně (více si o chytré fólii na displej iPhonu přečtěte v článku Funkční tlačítka z Androidu si můžete na iPhone nalepit. A někdy fungují). Sklo nám dodal český distributor, který vzal hotový produkt z Číny a počeštil návod a balení.



Teď, o dva roky později, se na YouTube kanále Unbox Therapy objevilo video o novém „vynálezu“ značky IntelliTouch+. To nás zavedlo na kickstarterový projekt, který prezentuje kanadská firma Nombiss jako vlastní. Dokonce hlásá, že jde o „první produkt svého typu na světě“. To je ovšem zcela evidentní lež.

Už jen podle našeho výše uvedeného článku o skle Zifried (starého dva roky) je jasné, že nikdo nemůže tento produkt považovat za svůj vynález a prezentovat jej jako horkou inovaci. IntelliTouch+ tak buď naprosto nestydatě vykrádá produkt, který se dá zcela běžně zakoupit, případně jde o obyčejného přeprodejce tohoto původního produktu. V takovém případě je ale ona kickstarterová kampaň naprostý nesmysl.

Projektu se zatím příliš nedaří - 14 dní do konce kampaně nemá vybranou ani polovinu požadované částky. To se ovšem může změnit s ohledem na to, že se „inzerce“ na tento produkt objevila právě na tak populárním YouTube kanále, jako je Unbox Therapy, který sledují miliony lidí.

Nesmyslná je také částka, za kterou se kanadská společnost snaží svou chytrou krycí fólii prodávat. Nabídka pro první zájemce, kteří by výrobek obdrželi na začátku příštího roku, začíná na 18 dolarech, tedy asi 400 korunách. Námi dříve testovaná fólie se přitom dala i v ČR pořídit za 100 korun, což jsou asi 4 dolary.



Vzhledem k tomu, že zrovna v Číně si s patenty příliš hlavu nelámou, není jisté, zda vůbec bude někomu kanadský „vynález“ vadit. Každopádně vzít už hotovou věc, nalepit na ni vlastní logo a uvést na internet jako vlastní převratnou novinku se zkrátka nedělá.