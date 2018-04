Apple si ze zákazníků vystřelil. iPhonů měl pár, obsloužil hlavně veksláky

Fronta na nové iPhony v Drážďanech je každý rok stejná: špatně organizovaná, hlučná, plná odéru piva, vodky a kyselých okurek. Letos se k tomu přidalo nejenom mnohem více čekajících, ale také hlasité projevy arabských zájemců o nový iPhone, či spíš překupníků. A nakonec také zklamaný dav.

Překupníci si z čekání udělali fiestu a skandovali hesla o svobodě Palestině prokládaná výkřiky o iPhonu 6. Z mnoha palestinských čekajících zákazníků se zároveň stali dobrovolní pomocní organizátoři, ale frontu se opět nepodařilo dobře uspořádat.

Dobrovolnictví v (de)organizaci fronty nebylo nezištné, velké skupině čečenských a palestinských překupníků se za odměnu dostalo přednostního vpuštění do obchodu. Zajímavé je, že většina Čečenců ale i Kazachů a dalších národností z bývalého Sovětského svazu mluvila plynule česky. Někteří nám tvrdili, že telefony ani neposílají do svých mateřských zemí či do Ruska, ale prodávají je v rámci komunity v Česku.

Tlačenice ve frontě trvala zhruba do desáté hodiny večerní, následně se situace trochu uklidnila. Většina lidí ve frontě seděla, řada překupníků okupovala místa vepředu před vyhrazeným prostorem u vchodu do nákupního centra. Asi ve čtyři hodiny ráno začal být dav nervózní a přišel boj o pozice. Zhruba od šesté ráno pak byla situace ještě intenzivnější. Obchod otevíral v osm hodin, asi o půl hodiny dříve začali z fronty do nákupního centra pouštět první zájemce o iPhony. Procesu asistovala policie, v okolí nákupního centra se nacházely desítky policejních vozů a připraveny byly také dvě sanitky.

Boj o pozice byl opravdu lítý, pro drtivou většinu čekajících ovšem naprosto zbytečný. Podle našich odhadů se nakonec iPhonů dočkalo prvních asi 100 - 150 lidí, což je zhruba desetina lidí, kteří byli ve frontě. Obsluha obchodu frontu po celou dobu prakticky vůbec nezvládala a neměla ani představu o množství dostupných přístrojů. Nejrychleji došly modely se 16 GB vnitřní paměti. Podle všeho bylo větších modelů Plus naprosté minimum, podobně jako v Berlíně byly tyto určeny jen pro zákazníky s předobjednávkami.

Rekordní fronta už večer

Na místo jsme v očekávání rekordního zájmu o nové iPhony 6 a 6 Plus dorazili velmi brzo. Místo nočního příjezdu jsme k drážďanskému nákupnímu centru Altmarkt Galerie, kde je Apple Store, dorazili již před sedmou večer. Už v tu chvíli zde bylo mnohem více lidí než loni nad ránem ve frontě na iPhone 5s.

Do deváté večer na místě čekalo odhadem přes 400 zájemců o novinku, ráno dav čítal zhruba 1 000 až 1 500 zájemců. Vedle opravdových fanoušků iPhonů tu byla přesila překupníků z mnoha zemí Evropy. Nejvíce z Ruska, Polska a Ukrajiny a velkou skupinu tvořili již zmínění palestinští překupníci. Ti loni taktéž opanovali čelo fronty a následně nabízeli iPhone 5s těm, na které se nedostalo, s přirážkou 200 eur (více zde). Letos byla situace v podstatě stejná.

Nové iPhony 6 a 6 Plus se začínají v pátek prodávat na hlavních trzích, jako jsou USA, Velká Británie, Německo nebo Japonsko. O týden později následují další trhy včetně ruského. Další termíny zatím Apple neoznámil, podle našich informací se v Česku obě novinky objeví nejdříve 3. října, ale možná také ještě později.

Vedle Drážďan jsou nejbližší značkové obchody Apple v Mnichově nebo Berlíně. Kolegové čekající v Berlíně hlásili před osmou večer frontu zhruba 250 až 300 čekajících, která prý byla docela dobře organizovaná.