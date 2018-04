Údajný iPhone šesté generace se ukazuje v celé kráse

Před nedávnem byly zveřejněny snímky testovacího vzorku nového iPhonu. Nyní se objevily nové, kvalitnější fotografie, na kterých jsou vidět všechny detaily údajného příštího smartphonu od Applu. Snímky pocházejí z webu čínské opravny mobilů iLab.cc.

Pokud se jim dá věřit, tak nový iPhone svým designem přímo naváže na současný model iPhone 4S, respektive starší iPhone 4. Základní designové prvky zůstaly zachovány, telefon tak obepíná kovový rámeček.

Novinkou je zadní kovový kryt, který nahradí kryt ze skla. Nový bude také systémový konektor, který je užší než ten současný. Konektor pro připojení sluchátek se přestěhuje z vrchu telefonu do spodní části.

Nový iPhone bude větší než současné provedení. Nabídnout by měl čtyřpalcový displej. Ohledně výbavy prozatím není nic známo. Očekává se podpora sítí čtvrté generace LTE a čtyřjádrový procesor.

Oficiální představení nového iPhonu by se mělo uskutečnit podle posledních informací už 12. září. Do prodeje by měl jít krátce poté 21. září. Výrobce však tyto termíny zatím oficiálně nepotvrdil. Současný iPhone 4S byl v minulém roce představen 4. října.