iPhone SE je jeden z nejvýkonnějších smartphonů, překonává všechny

Nový iPhone SE není žádné „ořezávátko“, jde o jeden z nejvýkonnějších smartphonů. Test výkonnosti AnTuTu odhalil, že výkonný procesor Apple A9 doplňuje dostatečná operační paměť. Operační paměť 2 GB je shodná s velkými modely 6s a 6s Plus.

V testu AnTuTu nový iPhone SE dosáhl skóre 134 358 bodů. Jde tak o jeden z vůbec nejvýkonnějších smartphonů na trhu.

Větší iPhone 6s, který AnTuTu označilo za nejvýkonnější smartphone loňského roku, dosáhl na 132 620 bodů. Pro porovnání nový Samsung Galaxy S7 dosáhl v testu AnTuTu skóre 125 288 bodů.

Nový iPhone SE je přitom historicky nejlevnějším iPhonem. Jeho cena začíná na 12 990 korunách za verzi s pamětí 16 GB. Provedení s pamětí 64 GB už je dražší, na našem trhu vyjde na 16 190 korun. Novinka je tak v základu levnější než starší model 5c s plastovým tělem.

SE - Special Edition

Prozatím bylo tajemstvím, co písmena SE v označení novinky znamenají. Na internetu se spekulovalo, že by mohlo jít o zkratku Second Editon (Druhá generace) nebo Smaller Experience (Menší zážitek). Vtipkovalo se také o zkratce Still Expensive (Stále drahý).

Nyní díky Jasonu Ciprianovi ze serveru Fortune víme, že SE znamená Special Edition. Ciprianovi to řekl přímo šéf marketingu Applu Phil Shiller. Apple se tak vyhnul číselnému označení a zvolil nadčasový název. Novinka by totiž měla v nabídce Applu vydržet několik let a její případné číslo by mohlo být matoucí.

Nový iPhone tak názvem neodkazuje na žádnou generaci, ani na svého předchůdce iPhone 5s. S tím přitom novinka sdílí nejen design ale i některé komponenty. Stejný je displej a na rozdíl od senzoru Touch ID druhé generace známého z iPhonů 6s a 6s Plus si novinka ponechala senzor otisků prstů první generace.

Představení iPhonu SE: