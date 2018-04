Nástupce úspěšného iPhonu SE jen tak nebude. Ohrožoval by dražší iPhony

Apple letos docela překvapil. Nový vrcholný model, představený v září, už „kroutí“ tříletý cyklus, protože iPhone 7 je stále jen vylepšeným modelem iPhonu 6 z roku 2014. K tomu Apple na jaře překvapil modelem SE, který v podstatě neměl přímého předchůdce.

Tento model se navíc stal nejlevnějším iPhonem v historii. Je to totiž vylepšený iPhone 5s (z roku 2013), z kterého si ponechal design, výbavu má ale značně vylepšenou. S ohledem na cenu je o tento přístroj slušný zájem.

Logicky by tak měl Apple představit příští rok na jaře jeho nástupce. Jenže firma podle všeho roční cyklus nedodrží.

Alespoň to tvrdí server AppleInsider, který se dostal k dokumentu analytika Ming-Chi Kua, který má o výrobcích Applu většinou přesné informace. Podle něj Apple po roce nástupce iPhonu SE neuvede, protože by mohl ohrozit prodeje dražších iPhonů. Je však možné, že Apple nástupce představí později.

Otázkou však je, jestli to bude stále základní a výrazně levnější model. Spekuluje se totiž o tom, že by chystaný iPhone 8 mohl existovat ve třech velikostech podle odlišené velikostí displeje. A právě základní verze by mohla být jakýmsi nástupcem modelu SE.

Současné aktuální modely Applu mají displeje s úhlopříčkami 4,7 a 5,5 palce, model SE pak má extrémně malý čtyřpalcový displej a je to v podstatě jediný špičkový smartphone na trhu s takto malým displejem.

V nové generaci iPhonů se už s tak malým displejem nepočítá. Základem bude displej s úhlopříčkou 4,7 palce, což by mohl být onen případný nástupce iPhonu SE. Zůstane i velký model s 5,5palcovým displejem a k nim by měl Apple přinést model s pětipalcovým displejem.

iPhone SE je populární nejenom kvůli rozumné ceně ale právě i proto, že je malý. Konkurenci v tomto směru prostě nemá. Pokud by nástupce měl displej s úhlopříčkou 4,7 palce, tak by sice také patřil mezi smartphony s nejmenším displejem, ale už by nebyl tak výjimečný. Jenže podle spekulací mají mít nové iPhony displeje bez rámečků a pak by Apple asi dokázal udělat základní iPhone 8 hodně malý i s displejem s úhlopříčkou 4,7 palce.