Nejlevnější iPhone nemá přímou konkurenci. Recenze iPhonu SE

Apple letos poprvé od roku 2007, kdy byl uveden první iPhone, naplánoval dvě uvedení nových smartphonů. V září se tradičně očekává představení zcela nového iPhonu 7 (a jeho zvětšeného provedení 7 Plus), ale už v březnu jsme se dočkali představení iPhonu SE. Pro amerického výrobce tak jde o celkem revoluční počin. Dva, respektive tři smartphony zatím Apple nikdy v jednom roce neuvedl.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní zpracování

kompaktní rozměry

skvělý fotoaparát

vysoký výkon

dobrá výdrž baterie

na Apple nízká cena

Proč nekoupit? okoukaný design

malá základní paměť

průměrný přední fotoaparát Kdy? od 5. dubna Za kolik? 16 GB 12 990 Kč 64 GB 16 190 Kč

Jestliže iPhone 7 bude zcela nový smartphone s očekávanou špičkovou výbavou, tak čerstvá novinka iPhone SE navazuje na tři roky starý iPhone 5s. Sdílí s ním nejen vzhled, ale i některé komponenty. Jeho výbava byla vylepšena a srovnávat se může s mnohem dražší konkurencí. A pak je tu cena, což je na Apple překvapující, která dělá z novinky zajímavé zboží.

Jde totiž o zcela nejlevnější iPhone, který Apple kdy uvedl. Jeho cena je o téměř 10 tisíc korun nižší než u loňského iPhonu 6s. To může zlákat ke koupi ty, kteří zatím používali smartphony konkurenčních značek nebo kupovali bazarové iPhony.

Kdo by očekával, že se za nízkou cenovkou (nikoliv absolutně, ale v rámci Applu) skrývá „ošizený“ chytrý telefon s průměrnou výbavou, ten se mýlí. iPhone SE má výbavu, ve které nechybí nic podstatného. Vylepšením prošel fotoaparát, nový je výkonný procesor a zvětšena byla mimo jiné operační paměť.

VIDEO: Apple představil nový iPhone SE Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pro koho je nový iPhone určen?

Trendem poslední doby jsou na poli smartphonů stále větší displeje. iPhone SE jde proti tomuto proudu a má stejně jako iPhone 5s jen čtyřpalcový displej. Takové displeje v současnosti pomalu nemají ani ty nejlevnější smartphony. Na iPhone SE se tak můžeme dívat jako na relikt minulosti, nebo jako šikovný kompaktní smartphone, který na trhu chybí.

Díky čtyřpalcovému displeji je nový iPhone opravdu malý. Tak malý, že se pohodlně vejde opravdu do každé kapsy. To je v současnosti výjimečné. Ano, i velké smartphony lze nosit po kapsách, ale moc pohodlné to není. Oproti tomu o iPhonu SE při nošení v jakékoliv kapse ani nevíme. Kompaktní jsou nejen rozměry, nízká je i hmotnost.

iPhone SE má s rozměry 123,8 × 58,6 × 7,6 milimetru a hmotností 113 gramů vlastně jen jediného vážnějšího konkurenta. Tím je Sony Xperia Z5 Compact se systémem Android. Zmiňované Sony je ale větší (127,3 × 64,7 × 8,99 milimetru) a také těžší (138 gramů). Sony má větší 4,6palcový displej, konkuruje tak spíše iPhonům 6s a 6 s 4,7palcovými displeji.

Jsou čtyři palce málo?

Jak pro koho. Výhodou malého displeje je pohodlné ovládání jednou rukou. Na malém displeji lze komfortně dosáhnout palcem i do protilehlého horního rohu. To u smartphonů s velkými displeji možné není. Řada velkých smartphonů sice umožňuje zmenšit rozhraní pro ovládání jednou rukou, moc pohodlné to vzhledem k rozměrům takových smartphonů přesto není. Malý displej neznamená, že by se na něm špatně psalo. Jistě, pro někoho, kdo přejde z více než pětipalcového displeje, to může být nezvyk, přesto si myslíme, že i na malém čtyřpalcovém displeji iPhonu SE se píše pohodlně.

Za ovládání si tedy nový iPhone připisuje jedničku. Ale malý displej je v řadě ohledů kompromisem. Určitě se smartphone se čtyřpalcovým displejem nehodí pro sledování filmů, ale pro přehrávání videí z YouTube postačí. Úplně komfortní není ani hraní některých her. Tedy zvyknout se na to dá, ale je potřeba počítat s omezenějším zážitkem z hraní.

Displej je shodný s tím ve starším iPhonu 5s, a má tedy shodné rozlišení 1 136 × 640 obrazových bodů. S ním tedy nijak neohromí, ale na malou úhlopříčku je více než dostatečně. Jemnost displeje je 326 obrazových bodů na palec, tedy stejná jako u většího iPhonu 6s. Displej má skvělé podání barev, černá je opravdu černá a bílá je bílá. Příkladná je čitelnost na slunci. Novinkou je funkce Night shift, která umožňuje upravit teplotu barev displeje pro snazší usínání. Nastavit lze automatické přepnutí v daném časovém intervalu nebo upravit teplotu barev ručně.

Uživatelské prostředí iPhonu SE se samozřejmě neliší od ostatních smartphonů Apple. Novinkou v systému iOS 9.3 je funkce Night shift, která umí upravit barevné spektrum pro snadné usínání. Další novinkou v systému iOS 9.3 je možnost zaheslovat poznámky. Pro odemčení slouží i čtečka otisků prstů. iPhone SE v benchmarku AnTuTu dosahuje skvělého skóre.

Ovládací prvky jsou jinak pro iPhony tradiční. Pod displejem najdeme známé ústřední tlačítko, do kterého je integrován senzor otisků prstů. Nejde o senzor Touch ID druhé generace známý z iPhonů 6s, ale o čtečku známou už z iPhonu 5s. Možná to není na škodu, jelikož senzor u iPhonů 6s je až příliš citlivý. Nestává se tak, že při letmém dotyku se hned telefon odemkne bez zobrazení úvodní obrazovky, prst je nutné na senzoru chvíli podržet. Senzor jinak patří k těm nejlepším, prakticky se nestává, že by přiložený prst nerozeznal na první pokus.

Nechybí ani pro iPhony tradiční boční přepínač tichého vyzvánění. Je s podivem, že tak šikovnou funkci konkurenční výrobci ve svých smartphonech stále opomíjejí. Zapínací tlačítko je na vrchu telefonu, což vzhledem k jeho rozměrům nevadí. Ale překvapilo nás, že toto tlačítko má v umístění malou vůli. I když jde možná jen o vadu testovaného kusu, tak u špičkově zpracovaných smartphonů značky Apple na to nejsme zvyklí.

Rovná se malý displej malý výkon?

iPhone SE není přímou konkurencí nových špičkových smartphonů. Přesto jeho výkon překvapí. Novinka používá procesor Apple A9, tedy stejný, jaký mají iPhony 6s a 6s Plus. Operační paměti je pro systém iOS dostatek - 2 GB.

Výsledkem je námi naměřené skóre 133 294 bodů v testu výkonnosti AnTuTu. To je podle naposledy zveřejněných výsledků jen o málo méně než u loňského iPhonu 6s (133 781 bodů) nebo u zcela nového Samsungu Galaxy S7 edge (134 599 bodů). iPhone 5s v našem testu dosáhl skóre jen 61 152 bodů, přitom to není žádný louda.

iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s

Nový iPhone v testu výkonnosti těží s nižšího rozlišení displeje, který podle AnTuTu má na skóre vliv. Přesto je výkon novinky parádní. Nový iPhone má obdobný výkon jako o 10 tisíc korun dražší chytré telefony. Ve své cenové kategorii tak nový iPhone zatím nemá odpovídající konkurenci.

iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s

Velký výkon se projeví při každodenním používání. Reakce telefonu jsou bleskurychlé, přepínání mezi aplikacemi nečiní novému iPhonu nejmenší potíže. Vysoký výkon se samozřejmě projeví zejména u graficky náročných her. iPhone SE zvládá i ty nejnáročnější hry stejně plynule jako iPhony řady 6s.

Vyhoví novinka i náročnějším fotografům?

Jednoznačně ano. Tedy pokud se bavíme o fotografování pomocí mobilního telefonu. iPhone SE převzal 12megapixelový fotoaparát z dražšího iPhonu 6s, který patří mezi nejlépe fotící smartphony. Předchůdce iPhone 5s si musel vystačit jen s osmimegapixelovým snímačem.

Novinka od Applu fotí výborně a vyrovná se i mnohem dražším smartphonům. Snímky jsou ostré s věrným podáním barev a dobrým vykreslením detailů. Do úzkých se nový iPhone dostane jen při setmění, kdy se projeví clona f/2.2. Šum je u snímků za zhoršených světelných podmínek nepříjemný. Ve tmě přijde na řadu dvoufázový blesk, který má dostatečný osvit a přirozenou barvou světla.

Fotoaparát podporuje funkci HDR a zvládá pořizovat panoramatické snímky až v rozlišení 63 megapixelů. Manuální nastavení v základu fotoaparát neumožňuje, pro tyto potřeby je nutné se poohlédnout po aplikaci třetí strany.

Skvělé jsou i vlastnosti při nahrávání videa. Nový iPhone zvládá videa až v 4K rozlišení (3 840 × 2 160 obrazových bodů) při snímkové frekvenci 30 snímků za sekundu. V lepší kvalitě 60 snímků za sekundu lze pořizovat Full HD videa (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Nechybí možnost pořizovat zpomalená videa, při snímkové frekvenci 240 snímků za sekundu má video rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů. Videonahrávku v maximálním rozlišení si můžete stáhnout zde.

iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s

Přední kamerka má nikterak vysoké rozlišení 1,2 megapixelu. Přitom iPhony 6s mají pětimegapixelový přední fotoaparát. Od přední kamerky se světelností f/2.4 tak nelze očekávat zázraky. Jako blesk slouží bliknutí displeje.

Je vzhled novinky okoukaný?

Pro někoho možná ano, ale pro řadu uživatelů je design iPhonu 5s, ze kterého novinka SE vychází, tím nejlepším, s čím Apple přišel. Vzhled vlastně navazuje na ještě starší iPhone 5 z roku 2012. Přesto je iPhone SE stále velmi elegantní chytrý telefon, na kterém nejsou roky nijak výrazně znát. Shodný s iPhonem 5s není jen vzhled, ale logicky také rozměry. Hmotnost je jen o jeden gram vyšší než u iPhonu 5s.

Apple u nového modelu SE provedl jen dvě kosmetické úpravy. Hrany jsou matnější a upravené je i logo na zádech. Oproti iPhonu 5s se také novinka nabízí v růžovo-zlatém provedení, které vyhoví zejména ženám. Jinak se iPhone SE nabízí v známých verzích: stříbrné, šedé a zlaté.

Zpracování je až na zmíněné zapínací tlačítko špičkové. Boky a záda jsou kovové, celé čelo a horní a dolní zadní díl jsou potom skleněné. Vše perfektně lícuje a spolu s ostatními iPhony nebo třeba novým Samsungem Galaxy S7/S7 edge neznáme lépe vyvedený smartphone.

Bude mi základní paměť stačit?

To je na zvážení každého uživatele. Pokud často fotíte a pořizujete videa, tak ne. U testované verze s pamětí 64 GB nám telefon ukazuje 55,69 GB dostupné paměti, zbytek zabírá systém. U 16GB iPhonu SE tak může být k dispozici jen necelých 8 GB paměti. A to je velmi málo. Tak malou paměť mohou rychle zaplnit nejen uložené písničky ale především aplikace, fotografie a videa.

Kompromisem by byla verze s pamětí 32 GB, ale tu Apple u novinky nenabízí. A za verzi s větší 64GB pamětí si americký výrobce nechá výrazně připlatit, vyjde o 3 200 korun dráž než základní varianta. Řešením je používání cloudových úložišť, ale ne každý tyto služby využívá.

Co jiného novinka ještě nabízí?

Stejně jako nové iPhony 6s i novinka SE podporuje takzvané Živé fotky. Ty umožňují pořídit krátkou videosekvenci. Na rozdíl od iPhonů 6s s podporou technologie 3D Touch se ovšem neaktivuje přitlačením na displej, ale delším podržením prstu na displeji.

Nový iPhone SE také podporuje technologii NFC, ale tu lze využít jen u plateb Apple Pay, na které si u nás asi ještě počkáme. Daleko využitelnější může být podpora volání přes wi-fi, která je už u nás dostupná. I když má nový iPhone SE řadu prvků shodných s loňskými iPhony 6s, tak postrádá barometr.

Samozřejmostí je podpora sítí čtvrté generace LTE. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth pro připojení sluchátek nebo pro komunikaci s komunikačními a zábavními systémy v automobilech je ve verzi 4.2. Satelitní navigace podporuje standardy GPS a Glonass.

iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s iPhone SE ve srovnání s iPhonem 5s

Testovaný iPhone SE byl z továrny vybaven systémem iOS v nové verzi 9.3. Ta obsahovala chybu, při které nefungovaly odkazy pro internetový prohlížeč, ale Apple si pospíšil a po několika dnech uvolnil aktualizaci iOS 9.3.1, která tuto chybu opravuje.

Apple u nového iPhonu slibuje lepší výdrž. V našem testu novinka bez problému přečkala den opravdu perného provozu a ještě zbylo 30 procent baterie. Při skromnějším používání by neměl být problém vydržet dva dny.

Sečteno podtrženo

Apple může s novinkou udělat díru do světa. Malých výkonných smartphonů mnoho není. Tedy až na nový iPhone SE vlastně žádný. Zmiňované Sony Xperia Z5 Compact je větší a má i větší displej. Jeho 4,6palcový displej má jen o málo vyšší rozlišení 1 280 × 720 obrazových bodů. Jeho oficiální cena je s novým iPhonem shodná, ale na internetu se dá malé sony pořídit levněji.

Nejlevnější iPhone všech dob může vyhovět těm, kteří nepotřebují na smartphonu sledovat filmy nebo hrát hry. Malý displej má výhodu ve snadném ovládání jednou rukou a na vše ostatní má novinka od Applu výkonu na rozdávání. Kompaktní rozměry se už mezi lepšími smartphony nevidí, ale ne každý potřebuje pro své potřeby „pádlo“.

Nabídka Applu nyní zahrnuje malý čtyřpalcový model, větší 4,7palcové smartphony a velké 5,5palcové modely. Pro Apple bude nový iPhone ekonomicky výhodný, jelikož přebírá řadu prvků ze staršího modelu 5s. Ale to nám může být jedno. Novinka SE působí stále svěže a výbavu má skvělou. Design, i když už léta známý, je stále elegantní a použité materiály a zpracování jsou skvělé.

Za 12 990 korun tak zákazník dostane malý a skvěle vybavený smartphone. Problém je s pamětí. Základní 16GB verze toho mnoho nepojme a za verzi s pamětí 64 GB si Apple účtuje 16 190 korun. A to už je docela dost.