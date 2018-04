iPhone se možná změní. EU se nelíbí kryt baterie

Evropská unie diskutuje o zavedení nové směrnice ohledně akumulátorů mobilních zařízení. Požaduje, aby baterie telefonů i jiných kapesních přístrojů byly uživatelům přístupné po jednoduchém odejmutí krytu.

Kvůli tomuto nařízení by mohla mít problémy společnost Apple. Mobilní telefon iPhone i přehrávač iPod totiž své baterie ukrývají pod "nedobytným" krytem. Pokud tak uživatel chce vyměnit svůj akumulátor, musí veškerou práci svěřit autorizovanému servisu.

V případě, že tedy již nemáte platný záruční list, vyjde vás obyčejná výměna na několikanásobně více peněz, než kdybyste si pomohli svépomocí.

Bruselu se nelíbí, že baterie končí spolu s mobilními telefony na skládkách. Pokud by se však firmě Apple podařilo prokázat, že její produkty nijak neomezují program zpětného odběru mobilních telefonů, je Unie ochotná udělit výjimku.

Drtivá většina ostatních výrobců tuto podmínku splňuje. Baterii lze vyjmout po oddělání krytu nebo rychlém odmontování několika šroubků.

EU versus Apple: věčné dohady

Nová směrnice není zdaleka první příčinou dohadů mezi společností Apple a Evropskou unií. Když například v roce 2003 přijal Brusel směrnici RoHS (zkratka z anglického Restriction of the use of Hazardeous Substances), která zakazovala použití nebezpečných látek v elektronických výrobcích, musel tehdy Apple ukončit prodej hned několika zařízení na evropském trhu.

Častým sporem je také internetový obchod Applu s hudbou iTunes. Evropská unie se již několikrát ohradila proti cenám a způsobu účtování za nákup nahrávek. Nelíbilo se jí například, že firma neumožňuje zákazníkům z jedné země nakupovat hudbu z jiné země, nebo že je hudba ve Velké Británii dražší než například ve Francii. Na začátku letošního roku se několikaletý spor dotáhl ke svému konci a Apple slíbil, že ceny ve všech evropských zemích srovná.