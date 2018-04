iPhone se dočká podpory Javy

Sun Microsystems vyvíjí Java Virtual Machine pro iPhone, který by měl být k dispozici po červnu letošního roku, tedy po uveřejnění nového firmware 2.0. Apple se prozatím staví k podpoře Javy na iPhonu zády. Sun však chce nabídnout svůj produkt jako aplikaci třetí strany v novém App Store.

Vice president marketingu Sun Microsystems, Eric Klien, k tomu sdělil: "iPhone je nyní otevřený. Uděláme vše pro to, aby Java na iPhonu využívala všechny funkce přístroje jak je to možné". Sun do budoucna plánuje pro iPhone sofistikovanější Java Standard Edition a JavaFX technologie.