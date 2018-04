iPhone SE je slepenec z dílů tří generací iPhonů

Nacenění jednotlivých dílů iPhonu SE provedl analytik Andrew Rassweiler. Není překvapením, že větší marži má Apple z prodeje 64GB varianty. Oproti základní verzi se 16 GB paměti totiž zákazník připlácí 100 dolarů, bez úvazku tak telefon přijde na 499 dolarů (asi 12 tisíc korun). Přitom výrobce stojí navýšení na 64GB paměťovou jednotku podle analýzy asi jen 10 dolarů (240 Kč).

Nový iPhone SE je zajímavou kombinací dřívějšího modelu 5s, se kterým sdílí stejnou velikost a nejnovější řady 6s. Z té si vypůjčil třeba čipovou sadu Apple A9, která stojí 22 dolarů (asi 530 korun). Tyto sady pro kalifornskou firmu vyrábí Samsung a tchaj-wanská společnost TSMC. Díky lepším parametrům bude tato firma pro Apple vyrábět příští generaci A10 pravděpodobně výhradně vlastními silami a Samsung bude od této zakázky odstřižen (více zde).

Použitý displej je prvkem, kterým se iPhone SE neliší od modelu 5s z roku 2013. Jedná se tedy o 4palcovou obrazovku s rozlišením 640 × 1 136 obrazových bodů. Tyto jednotky Applu dodává Japan Display (40 procent), LG display (35 procent) a Sharp dodává zbylou čtvrtinu potřebného objemu. Každý kus Apple dle analýzy stojí rovných 20 dolarů (480 korun). Před dvěma lety přitom stejný displej zvedal náklady iPhonu 5s o 41 dolarů (dnes asi 980 korun).

Telefon dále používá třeba univerzální GSM/CDMA modem od Qualcommu, který Apple používá u modelů 6/6 Plus. Jeden kus stojí 15 dolarů (360 Kč). Z dalších položek nesmíme zapomenout na 2 GB operační paměti typu LPDDR4 značky SK Hynix za 11,80 dolarů (280 Kč), nákladný je také 12MPix fotomodul za 13,30 dolarů (320 korun). Cenu jednotlivých dílů si můžete prohlédnout v přiložené zprávy IHS.

Sečteno podtrženo stojí díly iPhonu SE 160, resp. 170 dolarů (v přepočtu cca 3800 Kč, resp. 4 000 korun), Apple je bez smlouvy v USA prodává za 399 nebo 499 dolarů (9 460 Kč, resp. 11 800 Kč). Marže na každém kusu jsou tedy značné a to 60 a 66 procent. Nutno však doplnit, že uvedené ceny nereflektují náklady na výzkum a vývoj, marketing nebo dopravu z výrobních linek k samotným prodejcům.

Má Apple skutečně z malého iPhonu tak velké zisky?

Na základě stejného rozboru společnosti Chipworks došel analytik Amit Daryanani ze společnosti RBC Capital k odlišným závěrům. Podle něj se náklady Applu na 16GB iPhone SE vyšplhají přibližně na 260 dolarů. To by znamenalo marži přibližně 35 procent, tedy značně méně, než uvádí předchozí data společnosti IHS. Je pravděpodobné, že Daryanani do celkových nákladů započetl i položky, které předchozí rozbor nezahrnoval.

Odhadovaná marže Apple na malém iPhonu je dle analytika o poznání nižší i oproti zisku z prodaného iPhonu 6s. Náklady základní verze modelu SE jsou dle analýzy v porovnání s modelem 6s se stejnou pamětí nižší o 22 procent.

Rozbor Chipworks ukázal, že demontovaný iPhone SE poháněl čip z produkce TSMC, který byl vyroben v období srpen až září minulého roku a byl tedy původně určen pro 6s. Právě skutečnost, že model SE využívá některé díly z řady 6 a 6s, umožňuje Applu efektivněji využívat zásoby komponent.

Amit Daryanani odhaduje, že by zájemci o nový malý iPhone mohli konto Applu letos navýšit přibližně o 6,8 miliard dolarů (asi 134 miliard korun). K tomu by výrobce musel prodat asi 15 milionů kusů těchto telefonů.