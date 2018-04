Malý iPhone může k Applu přilákat více androidistů než topmodel

Dlouhé spekulace o příchodu malého iPhonu ukončil Apple v pondělí 21. března, kdy v kalifornském Cupertinu představil model SE (více zde). iPhone se čtyřpalcovým displejem uvádí na trh i navzdory současnému trendu smartphonů s pětipalcovými a většími displeji. Nicméně podle prosincového průzkumu společnosti Piper Jaffray pětina respondentů považuje právě čtyřpalcový displej za optimální.

Do karet pak Applu hraje i fakt, že novinka po hardwarové stránce ve srovnání se současnou špičkou nikterak nestrádá (více zde). Pro firmu tak může být malý iPhone trefou do černého. Naznačuje to i analýza společnosti Slice Intelligence, která dlouhodobě sleduje chování skupiny více než čtyř milionů on-line nakupujících. Analytici společnosti se tak zaměřili na předobjednávky iPhonu SE uskutečněné v USA mezi 24. a 27. březnem.

Zjistili například, že ve srovnání s iPhonem 6 je počet přijatých předobjednávek malého iPhonu doslova mizivý. Dosáhl totiž jen tří procent předobjednávek předloňského topmodelu, modelu 6s se ve srovnání s ním podařilo v předobjednávkách dostat na 54 procent.

Je však nutné zmínit, že iPhone 6 byl zcela novým modelem. Oproti předchozímu iPhonu 5s nepřinesl jen hardwarové změny, ale i nový vzhled. Za vysokým počtem předobjednávek pak stojí fakt, že mnozí uživatelé iPhonů s obměnou starších modelů vyčkávají právě na představení zcela nových modelů. Tedy těch bez přízviska „s“, které přinášejí spíše drobná vylepšení.

Srovnání aktuálních a dřívějších dat analytické společnosti tak poukázalo především na odlišné rozložení cílových skupin. Téměř polovinu všech kupujících (48,7 %) iPhonu SE totiž tvoří uživatelé, kteří v předchozích dvou letech neuskutečnili žádnou on-line objednávku nového telefonu. Čtyřpalcová novinka Applu tak oproti modelu 6s ve skupině uživatelů, kteří na změnu telefonu příliš nespěchají, dosáhla vyššího procentního podílu než v případě vrcholného iPhonu. V jeho případě činil její podíl na předobjednávkách jen 40,4 procenta.

Zajímavější pro Apple je však podíl kupujících z řad dosavadních uživatelů telefonů s konkurenčním systémem Android. Podíl jejich objednávek se totiž oproti špičkovému modelu 6s zvýšil. Zatímco v případě iPhonu 6s na přeběhlíky z konkurenčního systému připadalo jen zhruba deset procent všech on-line předobjednávek, tak u iPhonu SE jejich podíl narostl na 15,9 procenta.

Příliš zajímavá není novinka pro skupinu uživatelů, kteří v posledních dvou letech uskutečnili předobjednávku některého z iPhonů. Na tu totiž ze všech předobjednávek iPhonu SE připadá jen 35,4 %. V tomto ohledu tak Apple zaznamenal větší úspěch s iPhonem 6s, v jehož případě na stejnou skupinu kupujících připadala téměř polovina (49,3 %) předobjednávek.

Malý iPhone zaujal starší a méně vzdělané uživatele

Podle společnosti Slice Intelligence pak menší iPhone oslovil více starších uživatelů, než je u Applu obvyklé. Více než pětina kupujících (20,9 %) je totiž ve věku 45 až 54 let, tedy o zhruba tři procentní body více než v případě vrcholného modelu. Ten oslovil naopak více uživatelů ve věku 35 až 44 let (22,4 % oproti 18,6 %).

Věková skupina 25 až 34 let vykazuje téměř stejné podíly - 28,1 % a 27 % ve prospěch iPhonu 6s. Uživatele ve věku 18 až 24 let pak více oslovila čerstvá novinka (8,6 % oproti 6,2 %).

Z pohledu dosaženého vzdělání dávají menšímu modelu přednost spíše uživatelé se středním a nižším vzděláním, lidé s vysokoškolským vzděláním upřednostňují naopak vrcholný model. I v tomto ohledu se tak novinka vzdaluje od obvyklého průměru Applu. Většina uživatelů, kteří uskutečnili předobjednávku některého z iPhonů, má pomaturitní či bakalářské vzdělání.

Většina kupujících je mužského pohlaví (69 %) a nic na tom nemění ani model SE s výrazně menším displejem, než je současný standard. I přes jeho pouze čtyřpalcovou úhlopříčku jsou za 77 procenty předobjednávek muži. To však neznamená, že stejné procento se stane i přímými uživateli. Některé iPhony SE, které předobjednají muži, totiž pravděpodobně skončí v rukou jejich manželek či přítelkyň.