Podle další zprávy se nového malého iPhonu dočkáme příští rok

Nástupce malého iPhonu SE podle všeho bude. Alespoň to tvrdí další zpráva ze serveru Cens.com. Vyrábět se bude v Indii u smluvního partnera Wistron. Právě indický trh má být pro iPhone SE 2 klíčový, ovšem telefon se bude prodávat celosvětově.

O výbavě můžeme zatím pouze spekulovat. Zachován by měl být čtyřpalcový displej. Ten je na dnešní dobu opravdu malý, ale na druhou stranu tak malý a výkonný smartphone, jako je současný iPhone SE, žádný konkurenční výrobce nenabízí.

Stejné atributy by měl mít i nástupce, ale o dalších detailech víc nevíme. Podle dostupných informací by iPhone SE 2 měl dostat procesor A10, který používají iPhony 7. Ale to je vše, co je zatím známo. Dodejme, že současný model SE vychází z letitého iPhonu 5, a je možné, že konstrukční základ bude mít stejný i iPhone SE 2.

Letitá konstrukce by tak zachovala relativně malý poměr plochy displeje na čele telefonu. Byl by to konzervativní smartphone s velkými rámečky. Současný trend je sice opačný, ale u malého iPhonu by to nemuselo vadit. Vyloučit nelze ovšem ani to, že Apple design pozmění.

Novinky bychom se mohli dočkat už zkraje příštího roku. Tedy v podobný čas, kdy Apple v roce 2016 překvapivě uvedl současný iPhone SE. Apple by tak měl v nabídce hned čtyři nové iPhony. Vedle zmiňovaného SE 2 vrcholný model X a dva modely řady 8.