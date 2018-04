Malý iPhone SE 2 bude možná už v červnu. Dostane větší displej

Letos by měl Apple uvést tři nové iPhony. Vedle nástupce současného modelu X s 5,8palcovým OLED displejem bychom se měli dočkat zvětšeného modelu s 6,5palcovým panelem, taktéž typu OLED. Velké prodeje se očekávají od třetí novinky, levnějšího iPhonu s LCD displejem s úhlopříčkou 6,1 palce.

O nástupci malého iPhonu SE se sice spekuluje dlouho, zatím ale nic konkrétního známo není. Apple svůj současný nejmenší model představil už zkraje roku 2016, a tak je čas na nástupce. Jenže už se objevilo několik zpráv, že nástupce nebude.

Applu by se přitom malý a levný iPhone do portfolia hodil, je to v podstatě klasika. Proto také ponechává současný model SE stále v nabídce. A že to nebude poslední malý model, dokládají poslední zprávy od dodavatelů komponentů z Číny. Podle nich Apple nástupce opravdu připravuje a uvést by ho měl už v červnu na konferenci WWDC.

Podle těchto zpráv by měl iPhone SE 2 dostat větší displej. Místo na dnešní poměry opravdu malého čtyřpalcového displeje by měl dostat o něco větší 4,2palcový panel. Ten nebude ctít moderní trendy, tedy nebude od kraje ke kraji.

Z toho důvodu zůstane pod displejem tlačítko s čtečkou otisků Touch ID. Oproti současnému modelu to bude čtečka Touch ID druhé generace. Polepšit by si měl i v hardwaru, měl by mít procesor A10 Fusion použitý poprvé v iPhonech 7. Operační paměť má být 2 GB.

Základní verze má mít 32 GB uživatelské paměti. Plánuje se ale i verze s pořádně velkým úložištěm s kapacitou 128 GB. Čekat nelze vymoženosti známé ze současných dražších iPhonů. Například tělo by mělo být kovové, tudíž nebude podporováno bezdrátové nabíjení.

Apple v poslední době překvapuje, a tak nezvyklé červnové uvedení není vyloučené. Současný iPhone SE byl představen mimo tradiční zářijový termín zkraje roku. Na WWDC už měl v minulosti premiéru iPhone 4 v roce 2010. V září by byly premiéry čtyř iPhonů najednou trochu moc.

Podle zpráv z Číny má nový iPhone SE 2 stát 4 tisíce juanů, tedy v přepočtu zhruba 13 tisíc korun. Cena je to nízká jen v kontextu současných iPhonů. Nový malý iPhone by v nabídce jistě vydržel minimálně stejně dlouho jako ten současný a jeho cena by postupně klesala. Navíc tak malý a výkonný smartphone konkurence v nabídce nemá.