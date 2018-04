Apple prý plánuje iPhone s větším displejem. Jeho šéf to zatím popírá

Podle nejmenovaných zdrojů agentury Reuters by se již příští rok mohly objevit na trhu minimálně dva iPhony s většími displeji. Jeden by měl mít displej s úhlopříčkou 4,7 palce, druhý pak dokonce 5,7 palce. Apple by se tím značně přiblížil křížencům telefonů s tablety (tzv. phablety). V současné době firma Apple o budoucích plánech údajně dál jedná, přičemž není jasné, zda iPhony s takto velkými displeji skutečně uvede do prodeje.

Letos v dubnu podobný vývoj u Applu předpověděl analytik Brian White z Topeka Capital Markets. Odhad se však týkal sedmé generace iPhonu, která by měla být představena v nejbližších měsících.

Představení iPhonů s většími displeji by bylo logickým krokem, zejména vzhledem k tlaku, který na trh vyvíjí konkurenční Samsung se svou řadou Galaxy, v níž jsou také zařízení s více než pětipalcovými displeji. Apple se k těmto spekulacím zatím odmítá vyjádřit.

Větší displej znamená výrazný kompromis

Spekulace o uvedení iPhonu s větším displejem je však v rozporu s dřívějšími výroky šéfa Applu Tima Cooka. Podle něj jsou smartphony s většími displeji plné kompromisů. Od roku 2007 mají všechny generace iPhonu 3,5palcový displej, výjimkou je loni představený iPhone 5 se čtyřpalcovým displejem.

Letos v dubnu v rámci vyhlášení finančních výsledků Applu za druhé čtvrtletí Cook řekl: "Stále si myslím, že iPhone 5 má nejlepší displej mezi současnými smartphony. Naším cílem je vždy vyrobit ten nejlepší displej. Někteří zákazníci oceňují velké displeje. Jiní oceňují jiné faktory, jako je rozlišení, kvalita barev, vyvážení bílé, zamezení odrazů, energetická náročnost, kompatibilita aplikací a snadné nošení. Naši konkurenti s velkými displeji dělají v těchto ohledech výrazné kompromisy. Apple nenabídne iPhone s větším displejem, dokud tyto kompromisy existují."

Svůj původní výrok podpořil i začátkem června, kdy se na konferenci D11 vyjádřil k brýlím Google Glass (více čtěte zde). "Lidé se dívají na velikost smartphonu. Dívají se, jestli má fotografie na displeji správné barvy. Dívají se na výdrž, jas a tak dále," uvedl.

Dva iPhony sedmé generace

V tomto roce by pak Apple podle nejmenovaných zdrojů mohl představit hned dva nové modely. Pokud společnost dodrží dosavadní trend v označování svých modelů, měly by nést pravděpodobně označení 5S. Nová generace iPhonu, který má podle Reuters v současné době jeden z nejmenších displejů mezi nejprodávanějšími smartphony, by měl přinést novou dotykovou technologii.

Kromě iPhonu sedmé generace v dražším černém a bílém provedení by měla být na trh uvedena také jeho levnější verze s plastovou schránkou v až šesti barevných variantách. Toto tvrzení nyní podporuje začátkem týdne představený iOS 7. Nová verze operačního systému s sebou kromě mnoha vylepšení přináší i svěží grafiku s pestrými barvami (více o představeném iOS 7 čtěte zde).

V současné době není vyloučeno, že levnější iPhony by se na trhu objevily až v příštím roce. Stejně jako termín uvedení není jasná ani prodejní cena. Apple původně uvažoval o ceně 99 dolarů, tedy přibližně 1 900 korun.

Apple se v poslední době ocitl na křižovatce a jeho akcie výrazně klesaly. Investoři se bojí, že firma už nedokáže přicházet s tak zásadními novými produkty jako v době zesnulého zakladatele Steva Jobse. Firma na začátku týdne představila několik novinek včetně nového operačního systému pro počítače Mac a nové řady těchto přístrojů.