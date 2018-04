iPhone radí, jak sbalit slečny. Těm se to nelíbí

Progam s názvem Before You Score je součástí reklamní kampaně, která propaguje nový energetický nápoj. Mužům radí, aby se napili před tím, než vyrazí "na lov". Právě s "balením" slečen jim má kontroverzní program pomoci.

V hlavní nabídce se po spuštění zobrazí 24 různých typů dívek s příznačnou karikaturou. Uživatel si nejdříve vybere svůj typ (například "celebrita", "business woman", "potížistka" či třeba "vdaná") a klikne na obrázek.

Posléze má na výběr několik možností. Může se na mapě podívat, kde všude jsou takové slečny k mání. Jejich databázi tvoří samotní uživatelé tím, že zadají, v jakých podnicích se tyto typy nejvíce vyskytují. K dispozici je ale i velmi nenápadné tlačítko Brag. Jde o možnost "pochlubit se", že jste s tímto konkrétním typem dívky něco měli. Můžete zadat co, kde, kdy, popřípadě i další podrobnosti.

Když se aplikace Amp Up Before You Score objevila v internetovém obchodě App Store, ihned si jí všimly nejrůznější ženské blogy. Některé blogerky byly rozhořčeny tím, že ženy jsou zde prezentovány nevkusným způsobem, tedy rozdělené na 24 různých "druhů" a popisovány jako "snadná kořist".

"Naše aplikace se vtipným způsobem snaží chlapcům pomoct sbalit dívky. Omlouváme se, jestli někomu připadá nevkusná," uvedli zástupci PepsiCo pomocí komunitní služby Twitter. Aplikaci však rozhodně nechystají stáhnout.

Before You Score jsme vyzkoušeli také. Podle našeho názoru se jedná o vtipný softwarový doplněk, který nelze brát žádným způsobem vážně. Díky karikaturám se u freewarové aplikace může s trochou nadsázky zasmát snad každý.