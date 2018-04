Půlnoční fronta na iPhony: Čekala jen hrstka největších nadšenců

Možná za to může i sychravé podzimní počasí, ale nový iPhone 6s příliš mnoho zákazníků do front před obchody nepřilákal. V podstatě se tak potvrzuje trend front na iPhone z posledních let. Ačkoli je každá generace mezi uživateli populárnější, ve frontách se v České republice s každou generací objevuje méně lidí. A u evolučních generací, kdy se nemění design, to platí dvojnásob.

Tomu, že nebudou fronty na iPhone takovým hitem jako před lety, napovídala situace před zahájením prodeje. Samotní prodejci se možná nestihli pečlivě připravit, vždyť potvrzení dostupnosti iPhonů přišlo sotva před týdnem. Z operátorů se pro půlnoční prodej rozhodl jediný Vodafone, T-Mobile otevře v sedm ráno prodejnu na Národní třídě. Prodej o půlnoci pak na vybraných prodejnách zahájili i prodejci iSetos, iStyle a iWant. Každý o půlnoci otevřel jednu ze svých pražských prodejen, iStyle i tu v Brně v nákupním centru Vaňkovka. Největší český internetový obchod Alza, který loni pořádal půlnoční prodej iPhonu, jej letos vynechal. A zásoby v různých internetových obchodech i dalších sítí se zdály být dostatečné.

Podle našich informací prodejci nemohli půlnoční start příliš propagovat kvůli přísným restrikcím od Applu. Oznámení se tak omezovalo na pozvánky na vlastních internetových nebo facebookových stránkách, případně někteří prodejci dali vědět médiím. Toť ovšem vše.

V kombinaci s nepříjemným počasím to pak s nočními frontami nebylo vůbec dramatické. V půl jedenácté večer nebyl před prodejnou Vodafonu na Václavském náměstí ani jeden nadšenec značky. Možná to bylo způsobeno i tím, že operátor uvolnil určitou várku naskladněných telefonů do předprodeje na e-shopu a první zákazníci tak mohli nakoupit z pohodlí tepla domova. Nakonec se před půlnocí na Václavském náměstí objevilo asi dvacet zájemců o novinky.

Prodejna iWant na Můstku, která maskovala start prodeje za svou první narozeninovou párty, měla v jedenáct večer asi deset zájemců o nový iPhone. O poznání živěji bylo v pasáži u prodejny iStyle v Revoluční ulici, kde se rozdávaly kartičky zaručující zákazníkům místo v pořadí a konkrétní telefon. V jedenáct večer bylo podle slov manažerky prodejny rozdáno asi 30 kartiček, většina nadšených zákazníků čekala před prodejnou, několik z nich si nejspíš šlo krátit dlouhou chvíli do okolních barů. Zajímavostí je, že poslední várka telefonů na sklad dorazila až v devět hodin večer, teprve tehdy mohl pořadník začít fungovat.

Pomyslným vítězem souboje o nejdelší frontu na iPhone se pravděpodobně stala prodejna iSetos. Ta má tu výhodu, že se nachází v OC Chodov a tudíž tu mohli zákazníci čekat v pohodlí a nemuselo je zajímat, zda venku zrovna prší či nikoli a jak moc je zima. Po deváté hodině večerní tu bylo asi 25 zájemců, v 11 stouplo toto množství na zhruba 35, po nákupním centru se ale potulovali ještě další lidé, kteří si mohli dlouhou chvíli krátit bloumáním mezi jinak uzavřenými obchody. Na půlnoc tu bylo nakonec připraveno asi 40 zájemců, ale někteří další se trousili i po zahájení prodeje.

Nikdo z čekajících zájemců se rozhodně nemusel strachovat, že se na něj nedostane. I když některých konkrétních variant bylo na prodejnách málo, celkově byl v Praze pro zákazníky podle našich informací připraveny stovky nových iPhonů. Včetně růžových, o které je v zahraničí největší zájem.