Retro recenze: První iPhone ukázal před 10 lety všem konkurentům cestu

O tom, že Apple něco chystá, se na přelomu let 2006 a 2007 intenzivně spekulovalo. Samotné představení 9. ledna 2007 se zapsalo do dějin, Steve Jobs ve svém klasickém roláku a džínách bez předchozích oficiálních informací představil iPhone. Ten byl uveden slogany „To je pouze začátek“ nebo „Apple znovuvynalezl telefon“. Slogany nelhaly.

První iPhone byl opravdové zjevení, i když se začal prodávat až za půl roku. Svými řešeními definoval moderní smartphone, z nichž většina je stále nepřekonaná. První iPhone se vzhledem k dnešku neprodával nikterak mohutně - uveden byl omezeně jen na některých trzích. Celkem se ho prodalo přes šest milionů kusů, dnes společnost prodá více iPhonů za první víkend na začátku prodejů.

Vývoj iPhonu započal už v roce 2005 pod interním označením Project Purple. Šlo o naprosto utajovaný projekt. O zabezpečení, kterým zaměstnanci Applu procházeli, se vyprávějí legendy. O vývoji celého telefonu vědělo prakticky pouze vedení Applu v čele se Stevem Jobsem, jednotliví inženýři pracovali jen na částech a projekt v úplnosti vůbec neznali.

Apple přišel s inovativním řešením, které ukázalo cestu prakticky všem výrobcům. Dnes jsou dotykové smartphony naprostou samozřejmostí, bez kterých si půl světa (a možná i větší část) nedokáže představit život. A zájem o ně ani po deseti letech neopadá. Prodeje smartphonů stále rostou a téměř ze světa vymazaly obyčejné mobily.

První iPhone je z dnešního pohledu už opravdový dědeček. Každým dnem přichází ze všech stran stále nové a nové inovace a tak není divu, že první generace už působí značně obstarožně. Přesto si takový telefon dokážeme představit stále v nabídce. O tom ovšem až později. V retro recenzi se na deset let starý telefon pokusíme podívat dnešníma očima.

Přestože recenzujeme takto starý mobil, tak v některých ohledech ani dnes nijak nezaostává. V segmentu levných smartphonů od konkurence najdeme totiž i některé méně zdařilé kousky. A to se píše rok 2017. První iPhone byl přitom představen v lednu 2007, do prodeje se dostal téhož roku 29. června. A to jen na několika málo trzích.

iPhone vlastně nebyl prvním pokusem Applu na poli mobilních telefonů. Už v roce 2005 byla představena Motorola ROKR E1. Z toho vyplývá, že šlo o upravenou Motorolu E398. Vklad Applu byl jen v upraveném hudebním přehrávači, který měl připomínat ten z iPodů a obchodu s hudbou iTunes. Tento pokus skončil jako velký propadák.

V Česku se první iPhone oficiálně vůbec neprodával, řadu majitelů si u nás přesto našel. Museli si jej však obstarat ze zahraničí. První generace byla navíc blokovaná a neměla českou lokalizaci. Ve Spojených státech stál dotovaný přístroj v přepočtu mezi tehdejšími 11 až 13 000 korunami.

Telefony Applu ušly za deset let pořádný kus cesty, platí to i pro celý segment smartphonů. Právě první iPhone vše změnil - do té doby uživatelsky nepříliš přívětivé přístroje dokázal rozšířit mezi široké spektrum uživatelů. A to zejména jednoduchostí ovládání. Výbava první generace v mnoha ohledech pokulhávala, nové funkce přibývaly postupem času.

Obstojí první generace designem?

Troufáme si říci, že i v dnešní době by po stránce vzhledu první iPhone nezapadl. Tedy zejména ve třídě jednodušších smartphonů. Rozměry má prakticky shodné s loňskou novinkou s označením SE. Ta sice vychází z iPhonu 5 z roku 2012, ale i v současnosti působí reprezentativně. Řada uživatelů totiž volá po kompaktnějších přístrojích.

Design iPhonů se navíc zas tak mnoho nezměnil. Nechybí signifikantní ústřední tlačítko pod displejem a všechny ovladače známé i z dnešních modelů značky. Jde pouze o regulaci hlasitosti a přepínač tichého režimu. Právě v tom byl iPhone revoluční - měl pouhé čtyři ovladače, jinak se kompletně ovládal přes dotykový displej. Tehdy nevídané, dnes samozřejmost.

Telefon má kovový rámeček okolo celého těla a celé čelo kryje sklo. Oproti dalším generacím měl netradičně pojatá záda. Ta byla kovová, což v roce 2007 nebylo zvykem. Jen v jejich spodní části je plastový pruh. Plastové prostupy jsou nutností i v dnešní době, přes kov mobilní signál prochází špatně.

VIDEO: Steve Jobs představuje iPhone (leden 2007) Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pozastavit se musíme nad zpracováním, které beze zbytku obstojí i v dnešní době. Je opravdu příkladné, tehdejší většinou plastové telefony nemohly prvnímu iPhonu konkurovat. I některé současné smartphony nižších tříd se mohou před deset let starým telefonem stydět. Apple přitom iPhony sám nevyrábí, produkce probíhá pod dohledem u externích výrobců.

Přijali by dnešní zákazníci tak malý displej?

Na tuto otázku musíme odpovědět, že už asi ne. Displej s úhlopříčkou 3,5 palce je na dnešní poměry, kdy jsou standardem minimálně pětipalcové displeje, prostě malý. Ovšem zmiňovaný iPhone SE má jen o něco větší čtyřpalcový displej a na vše potřebné postačuje. Avšak menší displej prvního iPhonu je opravdu už mezní řešení, které nenajdeme ani u dnešních low-endů.

Displej první generace není jen malý, má i nízké rozlišení - 320 x 480 obrazových bodů je na dnešní dobu opravdu směšné. Jemnost je velmi podprůměrných 163 obrazových bodů na palec. Ovšem k našemu překvapení není displej v praxi zas tak špatný.

Ano, rastr je viditelný, ovšem některá dnešní monstra s obřími displeji a nízkým rozlišením na tom nejsou o moc lépe. Čas je vidět spíše na grafice uživatelského prostředí prvního operačního systému tehdy ještě zvaného iPhone OS, které s dnešními líbivými barvami a vyžehlenými detaily už opravdu nedokáže držet krok.

Jak se doba změnila, dokládá hodnocení z naší dobové recenze. V ní vynášíme displej prvního iPhonu téměř do nebes, nic lepšího jednoduše nebylo: „Displej iPhonu je jedním z těch nejlepších, se kterými se můžeme v současných mobilech setkat. Displej s vysokým rozlišením 320 x 480 obrazových bodů nabízí perfektní zobrazovací možnosti, syté barvy, superjemný rastr a je velmi dobře čitelný i na přímém slunečním světle.“

A dostáváme se k tomu, čím první iPhone především změnil svět. Displej je totiž oproti zvyklostem roku 2007 kapacitní, tedy jako jeden z prvních (o prvenství iPhone soupeří s LG Prada) ho lze ovládat pouze prsty. To byla zásadní změna oproti tlakovým dotykovým displejům, které se ovládaly primárně dotykovými pery.

Jestliže LG začalo svoji Pradu prodávat dříve než Apple svůj iPhone (iPhone byl ovšem oficiálně představen o několik dní dříve), tak v oblasti ovládání jde o zcela odlišné telefony. iPhone měl totiž jako první telefon ovládání několika prsty najednou, takzvaný multitouch. Do současnosti se nic lepšího prozatím neobjevilo. Ten pocit, když se dvojicí prstů dal roztáhnout obrázek, byl tehdy něčím nepopsatelným.

A i po deseti letech lze ovládat první iPhone stále stejně lehce jako každý moderní telefon, a to i ten nejvyšší kategorie. Apple přišel s přiblížením pomocí roztažením prstů nebo dnes již přepracovaným, i když vlastně stále stejným odemykáním Slide to Unlock. Uživatelské prostředí má dodnes prakticky shodnou logiku stejně jako u některých dnešních konkurentů.

Na malém displeji se na klávesnici s qwerty rozložením oproti dnešním větším smartphonům píše logicky hůře. K našemu překvapení jsme ovšem i na tak malém displeji dokázali i dnes psát s minimem překlepů. S pozdějším firmwarem přibyla (až v roce 2009) opět dodnes nepřekonaná možnost označování textu pomocí lupy s kopírováním či vkládáním. Původně se takto šlo v textu jen pohybovat.

Dokáže fotoaparát držet krok?

Ne, fotoaparát prvního iPhonu je opravdu nouzové řešení. Jeho rozlišení je pouze dvoumegapixelové, navíc bez automatického ostření. Fotoaparát postrádá jakékoliv nastavení, zkrátka lze jen fotit v jediném rozlišení a nic víc. První iPhone nezvládal ani pořizovat videonahrávky. Přední kamerka pro dnes tak oblíbená „selfíčka“ nebo pro později zprovozněné videohovory FaceTime zcela chybí.

Na fotoaparátu prvního iPhonu se podepsal zub času. Pořízené snímky připomínají jakousi digitální lomografii.

Kvalitou se vyrovná těm, které najdeme v některých současných obyčejných mobilech, ale je na hony vzdálená současným smartphonům, které už dokážou nahradit i některé jednodušší kompaktní fotoaparáty. Tady je desetiletý pokrok obzvlášť patrný.

Vyhoví první iPhone jako smartphone?

Zde je nutné zdůraznit, že první iPhone nebyl v době začátku prodeje opravdovým smartphonem. Měl sice vlastní operační systém označovaný jako iPhone OS (původně OS X), ale aplikace do něj nahrát nešlo. Apple razil cestu takzvaných webových aplikací, které se spouštěly v internetovém prohlížeči. Možnost nahrávat aplikace se objevila až se systémem iPhone OS 2 o rok později.

Apple v roce 2009 spustil vlastní App Store, který jako jeden z prvních přinesl centrální zdroj aplikací a her. Dřívější pokusy Nokie byly o poznání méně sofistikované, také se obchod od Nokie pro nedotykové smartphony se Symbianem žádného rozšíření nedočkal. App Store od Applu tak byla revoluční věc, která funguje dodnes.

Apple od počátku razil cestu jediné možnosti, jak nahrát do iPhonu aplikace a hry - vše přes jeho portál. Jiným oficiálním způsobem do iPhonu nic nainstalovat nešlo. Toho se Apple drží dodnes. Výhody to má v bezpečnosti, kdy jsou aplikace v obchodě kontrolovány, a také v jejich kvalitě. Zcela neodladěná aplikace či hra by neprošla.

VIDEO: iPhone slaví desáté narozeniny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze strany společnosti šlo samozřejmě i o byznys, kdy díky jedinému vlastnímu App Storu má kontrolu nad všemi zisky. Nahrávání aplikací odjinud šlo obejít (a stále jde) takzvaným jailbreakem (náhradou originálního systému). Poté bylo možné do iPhonů nahrávat prakticky cokoliv včetně různých jejich vylepšení. Koncept centrálního App Storu postupně převzaly všechny pozdější konkurenční platformy.

Když se z dnešního pohledu podíváme, co aplikace a hry pro iPhone uměly, tak šlo oproti předchozím smartphonům o pořádný skok. Zejména hry byly velmi sofistikované, díky ovládání více prsty šlo najednou o zcela nový herní zážitek. Dnes už je to samozřejmost, tenkrát to byla opravdová revoluce.

Jaké další inovace přinesl?

Mimo ovládání je nutné zmínit i vestavěný pohybový senzor. iPhone ovšem v tomto směru nebyl první. Senzor už měly některé symbianové nokie, u nich byla ovšem tato funkce zcela nevyužita – dokonce zablokována. Díky čidlu šlo například hry ovládat pouhým nakláněním telefonu. Opět něco, co v té době působilo jako z jiného světa.

Na svou dobu výjimečný byl internetový prohlížeč Safari. Tehdejší internetové funkce v mobilech byly o poznání méně propracované. Pohyby dvěma prsty se šlo přibližovat, stejně jako pouhým poklepáním. Dnes samozřejmost, v roce 2007 pomalu sci-fi. Mezi otevřenými stránkami šlo pohodlně přepínat.

Ukázka uživatelské prostředí prvního iPhonu. Nejde o zcela první systém iPhone OS, ale až o systém iPhone OS 3.0.1 navíc s provedeným jailbreakem. Systémovou podporu dostával první iPhone až do roku 2010.

iPhone také jako první přišel s dnes naprostou triviálností, kdy pomocí senzoru dokázal vypnout displej při přiložení k uchu. Nedocházelo tak k nechtěným zmačknutím tlačítek na displeji v průběhu hovoru. Z dnešního pohledu opět naprostá samozřejmost, v roce 2007 i něco takového bylo u konkurence nemyslitelné.

Další inovací byla automatická úprava jasu displeje. Displej, o jehož kvalitách jsme už psali, tak byl opravdu dobře čitelný za všech podmínek. V té době nebylo samozřejmé, že šlo displej číst třeba na přímém slunci. Díky ambientnímu senzoru iPhone dokázal upravit jas displeje tak, že se toho chytili další výrobci.

Grafiku uživatelského prostředí z dnešního pohledu považujeme za zastaralou, ale iPhone přišel s řadou vylepšení, která najdeme ve smartphonech dodnes. Ve své době velmi efektně působila vlastnost, kdy po dojetí konce nabídky zobrazení zapružilo. Unikátní bylo odemykání Slide to Unlock, stejně jako pomocí pohybového senzoru samočinné přepínání zobrazení z výšky na šířku.

V té době také zaujala aplikace pro zprávy. Ta, i když postrádala některé běžné funkce, přišla s tehdy velmi inovativním zobrazením zpráv v bublinách ve vlákně. Zprávy tak byly velmi přehledné od každého kontaktu, do té doby se razila jiná řešení. Dnes má řazení ve vláknech každý smartphone.

Zajímavá byla vestavěná integrace služby YouTube a Google Maps. Dnes těžko myslitelná podpora platforem od hlavního rivala na trhu (Google naskočil do segmentu smartphonů rok po Applu) v té době působila inovativně. Videa z YouTube se musela pro iPhone automaticky konvertovat, Google v té době totiž pro YouTube stále používal technologii Adobe Flash.

Adobe Flash iPhony nikdy nepodporovaly, což bývalo terčem kritiky. Dnes už Flash v žádných smartphonech oficiálně nenajdeme. Postupem času Apple integrovaný YouTube i mapy od Googlu z iPhonů přímo „z výroby“ odstranil, zájemci si tak dnes musí aplikace od Googlu stáhnout z obchodu App Store.

Po úspěchu přehrávačů iPod byl oceňován i vestavěný hudební přehrávač. Oproti tehdejším řešením přinášel opravdu velký komfort, mimo jiné s možností zobrazení textů písniček a zobrazení „velkého“ obalu alba. Apple na digitální hudbě hodně vydělával, jeho obchod s hudbou iTunes byl už tehdy největší na světě.

Jaký byl výkon?

Z dnešního pohledu měl první iPhone opravdu slabý hardware. Procesor Samsung má takt 620 Mhz, ovšem Apple ho ještě podtaktoval na 412 Mhz. Nechyběl grafický procesor. Operační paměť první generace je jen pouhých 128 MB. Parametry na dnešní dobu směšné, ovšem ani dnes není první iPhone dýchavičný. Samozřejmě s limitem pro náročné aplikace.

Jeho reakce byly oproti tehdejší konkurenci bleskové. Apple vzhledem k použití vlastního operačního systému dokázal vše odladit k dokonalosti a dodnes tak v tomto ohledu platí jeho telefony za vzor pro konkurenci. Nestávalo se často, že by se první iPhone zasekl nebo aplikace padaly. Některé současné levné konkurenční smartphony si o tom mohou nechat zdát.

Podíl na svižném bezproblémovém chodu měla i v době uvedení kritizovaná absence paměťových karet. Toho se drží Apple dodnes. Vestavěná paměť je oproti paměťovým kartám (navíc tehdejším) rychlá a nezpůsobuje žádné problémy. První iPhone měl vestavěnou paměť buď velmi skromné 4 GB, nebo 8 GB. Vrcholem byla i dnes využitelná kapacita 16 GB.

To byla v té době opravdu velká porce paměti. Stejně stará a široce rozšířená Nokia N95 dostala verzi s pamětí 8 GB až po začátku prodeje prvního iPhonu. Vždyť pouhé dva roky před jeho uvedením se experimentovalo s integrovanými pevnými disky v tehdejších smartphonech. iPhone tak lze považovat za průkopníka vysokokapacitních flash pamětí.

Od počátku bylo možné data do telefonu dostat přes program iTunes. Ten už používaly přehrávače iPod a existoval jak pro Macintoshe, tak pro počítače s Windows. Na nich nebyl jejich provoz ovšem zcela bezproblémový. Přes iTunes šlo do iPhonu nahrávat hudbu, obrázky a další položky včetně synchronizace kontaktů a kalendáře. Později se stal součástí iTunes i obchod App Store.

Přes iTunes se zpočátku iPhony i aktualizovaly. Nechyběla tehdy opět revoluční věc, kdy šlo kompletně celý telefon včetně nastavení zazálohovat do počítače. Při koupi nového iPhonu v něm bylo naprosto vše jako v tom starém. Dnes je řešení s iTunes překonané díky cloudovým službám. Sám Apple jako jeden z prvních výrobců mobilních telefonů nabídl službu iCloud.

Co první iPhone postrádal?

Apple, stejně jako další výrobci, své smartphony postupně inovuje. Když ale vstoupil do segmentu mobilních telefonů, tak musel dohánět konkurenci. Řadu v té době už běžných funkcí, tak první iPhone postrádal. S aktualizacemi operačního systému se výbava iPhonů vylepšovala, což platí u smartphonů dodnes.

První generaci však chyběly parametry, které software nevylepší. Telefon nepodporoval v té době už rozšířené 3G sítě, jejich podporu dostal až následující model 3G. Musel se spokojit s mobilními daty EDGE a připojením na internet přes wi-fi. Vzhledem ke slabé datové podpoře jej nešlo využít jako modem pro notebook.

Postrádal například i vestavěnou navigaci GPS. Ta před deseti lety nebyla v mobilech ještě příliš rozšířená. Již zmiňovaný fotoaparát postrádal mimo dalších funkcí i blesk. Velmi kritizovaná byla u prvního iPhonu absence podpory multimediálních zpráv MMS.

U zpráv telefonům Applu dlouho chyběly doručenky, chybělo také zobrazování pořadí právě psané zprávy nebo počítání zbývajících znaků. iPhone zpočátku také neuměl ukládat přílohy došlé e-mailem nebo položky z internetu. Kritizována byla i nemožnost přiřadit ke kontaktu jako vyzvánění jakoukoliv skladbu. Chyběly v tehdejší době populární vyzváněcí profily, tichý režim se přepínal ovladačem na boku.

Chybělo také vestavěné FM rádio (stejně jako u všech iPhonů). FM rádio šlo proti filozofii Applu (stahování hudby z iTunes, podcasty) a budoucnost dala Applu za pravdu. V dnešní době už FM rádia ve smartphonech příliš často nenajdeme.

iPhone první generace měl sice Bluetooth, ale ten sloužil jen k připojení sluchátka. V tomto ohledu se dodnes nic nezměnilo, snad jen to, že lze připojit i stereo sluchátka. Přes Bluetooth se tak nemohly posílat nebo kopírovat fotografie nebo písničky. To bylo všeobecně kritizováno. Mimo bezpečnost lze za krokem s „osekaným“ Bluetooth opět vidět byznys, kdy nešlo například zakoupené písničky lehce kopírovat.

Dodnes jsou iPhony kritizovány i kvůli nemožnosti detailní úpravy uživatelského prostředí. Už tehdy šlo měnit jen tapety na hlavní obrazovce, tehdy i dnes tedy schází oblíbená grafická témata. Zobrazení menu i grafika jednotlivých ikon položek v něm tak byla ve všech iPhonech totožná.

A v neposlední řadě způsobil první iPhone poprask samotnou konstrukcí. Měl totiž jako jeden z prvních telefonů zabudovanou baterii, šlo tak o kompaktní kvádřík s velmi bytelnou konstrukcí. V době uvedení byly přitom standardem vyměnitelné baterie. Jen dodáme, že i po deseti letech baterie v našem prvním iPhonu funguje bez problémů. Telefon přitom velmi dlouho ležel ladem, což bateriím neprospívá.

S kompaktní konstrukcí se pojí ještě jedna inovace. Dříve se SIM vkládala pod baterii nebo v její blízkosti, Apple tak kvůli zabudované baterii musel přijít s jiným řešením. Byl jím šuplíček, tenkrát umístěný na vrchu telefonu. Šuplíčky mají dnes prakticky všechny moderní smartphony.

Lze jej používat i dnes?

Dovolíme si kacířskou myšlenku. První iPhone by se klidně mohl stále prodávat a troufáme si tvrdit, že by to nebyl úplný propadák. Samozřejmě by musel být velmi levný. Vyhovět by mohl nenáročným uživatelům, třeba starším lidem. Ti i tak současné smartphony využívají jen z několika procent. První iPhone by mohl stále zabodovat na rozvojových trzích.

Limitem tak není ani stále použitelný displej, jako spíše fotoaparát. Právě na něm se nejvíce podepsal zub času. Nutno si uvědomit, že od uvedení prvního mobilu s integrovaným fotoaparátem do představení prvního iPhonu uběhlo jen pět let (Nokia 7650 z roku 2002). Od dob prvního iPhonu prošly fotoaparáty ve smartphonech velkou proměnou.

Zapracovat by se muselo na grafice uživatelského prostředí, které už opravdu vypadá historicky. Limitem by nemusela být ani vestavěná paměť. Až 16GB paměť na instalaci dostatku aplikací stačí, stejně jako na písničky nebo fotografie. 16GB paměť je stále standardem u jednodušších smartphonů.

Slabý hardware na běžné používání stále stačí, uživatel by se musel obejít především bez náročnějších her. Samozřejmostí u moderního smartphonu by musela být pokročilejší datová podpora. Původnímu iPhonu také chybí dnes již naprosto samozřejmá věc - satelitní navigace.

Samozřejmě jde z naší strany o naprostou fantasmagorii. Apple nikdy takový smartphone znovu neuvede a ani to nemá zapotřebí, vydělává na přístrojích té nejvyšší kategorie. Chtěli jsme jen poukázat, že první generace iPhonu je i po takové době překvapivě použitelná. To jsou samozřejmě i jiné stejně staré mobily, ale v tomto případě jde stále o moderní smartphone.

Co bude dál?

Apple je na poli mobilních telefonů vlastně stále nováček. Svůj první iPhone sice představil už v roce 2007, nicméně řada jiných výrobců je aktivní o poznání déle. Naopak někteří z nich vznikli až s nástupem dotykových smartphonů a hrají dnes významnou tržní roli.

Kulaté výročí iPhonu přichází v době, kdy jsou tyto telefony stále nejprodávanějšími smartphony na světě. Vzhledem k omezené modelové nabídce nestačí Apple v objemu prodejů jen na Samsung s velmi širokou nabídkou. Apple by si mohl své dominantní postavení udržet, ale zapracovat by měl na inovacích.

Loňské iPhony 7 jsou prakticky jen inovované tři roky staré iPhony 6. Apple dříve razil cestu uvedení zcela nového modelu každý druhý rok, mezi tím uváděl jen inovované iPhony s označením „s“. Loni tedy svoji periodu prodloužil na tři roky a navíc „nesystémově“ uvedl opět jen inovovaný iPhone SE.

Uvidíme, s čím přijde letos. Očekávaný iPhone 8 (možná také ponese označení X – římská číslice 10) by měl být v mnoha ohledech opět revoluční. I když mu už s novým konceptem trochu vypálil rybník zejména Samsung s modelem Galaxy S8, který má displej prakticky přes celé čelo telefonu.

Jedenáctá generace iPhonu má mít totiž celé čelo tvořené displejem. Z toho důvodu se spekuluje o inovativním řešení s integrovanou čtečkou otisků prstů přímo do displeje. Podle některých zpráv ovšem tato technologie stále není vyladěná pro každodenní použití. Jak tomu bude, bychom se měli dozvědět v září, kdy Apple v poslední době tradičně uvádí nové iPhony.