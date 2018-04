iPhone pro fanoušky Androidu. Recenze Samsung i9000 Galaxy S

Mobilní svět je od zrození iPhonů prostě jiný. Uživatelů, kteří sveřepě odmítali dotykové displeje, ubylo a chytrých dotykových telefonů je najednou přebytek. Je pravda, že Apple konkurenci trochu zaskočil a jakkoli prezentovaných zabijáků iPhonu už bylo přehršel, nikdy z toho nic nevzešlo. A upřímně, asi ani nikdy nevzejde. Fanoušky tohoto přístroje jen obtížně přesvědčí něco jiného než další generace jejich modly. Přes všechnu popularitu ale patří Applu jen necelá tři procenta trhu a ostatní nezahálí. Lepší důkaz než Galaxy S bychom asi hledali jen stěží.

Samsung byl vždycky na špičce co se týče designu. Přiznejme si ale, že u tohoto telefonu poněkud opisoval; okolí vám klidně uvěří, že máte iPhone. Snad jedinou zřejmou indicií, že tomu tak není, je černá barva. Tentokráte se chce ale říct, že opisování bylo k něčemu dobré. Tenhle telefon vypadá opravdu zajímavě a černá s jemným šedým proužkem mu sluší. Co je ale důležité, kvalita nezůstala jen na povrchu. Operační systém Android v kombinaci s gigahertzovým procesorem (ARM Cortex A8) a 2 GB paměti ROM dává telefonu hodně slušný výkon a zajišťuje více než svižnou odezvu na jakékoli uživatelovy požadavky.

Tak jako v případě ostatních telefonů s Androidem (verze 2.1 Eclair), i Galaxy S nabídne příjemnou kombinaci zábavy a pracovních funkcí. Ve výbavě nechybí programy pro práci s Office dokumenty ani e-mailové řešení jak pro GMail, tak pro POP3. Kromě toho poskytne 8 GB uživatelské paměti (plus slot pro Micro SDHC kartu) dost prostoru na uživatelská data a přehrávače si bez zaváhání poradí s videem i s hudbou. Zkrátka Samsung se blýskl dobře vypadajícím chytrým telefonem s rychlou odezvou a prakticky kompletní sadou funkcí.

Vzhled a konstrukce

O vzhledu už bylo řečeno skoro vše. Lesklý povrch, který se moderně označuje jako pianová čerň, vypadá velmi efektně. Má jedinou drobnou nevýhodu - je na něm vidět každý otisk prstu. Aspoň naučí majitele mýt si po jídle pravidelně ruce mýdlem. Líbivost tohoto přístroje je až příliš velká. Někomu by mohly vadit trochu větší rozměry, v malé ruce se přece jen nebude držet nejlépe. Ale to je daň za velký (ale opravdu velký) displej.

Větší rozměry telefonu vyžadují větší ruku, ale pro většinu populace to asi nebude problém. Když už je řeč o držení telefonu, nelze nezmínit zajímavou aplikaci, kterou lze stáhnout z webu Samsung Apps. Jmenuje se RoadSMS a umožní vám psát bezpečně SMS i za chůze. Na displej pod text totiž promítá obraz z fotoaparátu, takže vidíte, kam jdete, i když koukáte na telefon a ne na cestu. Aplikace by se asi dala využít i v autě, ale tam je to o dost nebezpečnější.

Jak je u Samsungu zvykem, telefon je velmi tenký, nejbližší konkurenti jsou téměř dvakrát tak tlustí. Trochu nás zarazilo, že celá zadní strana je plastová a poměrně tenká. Vrátily se tak nepříjemné vzpomínky na doby, kdy podobnými tenoučkými kryty vybavovala Nokia svoje N Series. Dílenské zpracování je ale u Samsungu tradičně na velmi vysoké úrovni a Galaxy S tomu dostál bez zaváhání. Zadní kryt drží pevně na svém místě a celý telefon působí velice kompaktně. Elegantní drobností je pak šoupátko zakrývající Micro USB konektor.

Displej a klávesnice

Jedním z největších trumfů tohoto přístroje je displej. Ještě nedávno jsme byli zvyklí vídat úhlopříčku 4" spíše u navigací, a to ještě u těch dražších. Veliký displej vypadá opravdu impozantně, zvlášť když se k němu přidá vysoký jas a kontrast, takže telefon opravdu svítí. Právě na tomto přístroji se může plně předvést Super AMOLED displej pracující v rozlišení 480 x 800 bodů a s podporou šestnácti milionů barev. Další efektní drobností je automatická tapeta, která se mění podle domovské sítě.

U Samsungu ji známe už dlouho. V tomto případě (ne, není to u Samsungu poprvé, ale za zmínku to stojí) se tapeta roztahuje po jednotlivých obrazovkách. Jak je u Androidu zvykem, obrazovek můžete mít vedle sebe více. Obrázek se pak automaticky roztáhne, takže například listujete z jedné strany ulice na druhou. Praktické využití žádné, ale vypadá to pěkně. A aby toho nebylo málo, je tady i vzývaný multitouch. Přesto ale reaguje telefon spolehlivě na první dotyk.

Právě rychlost odezvy a přesnost kapacitního displeje dělá ovládání Galaxy S velmi příjemné. Softwarové klávesy jsou dostatečně velké a trefovat se na ně není žádný problém ani pro lidi s většími prsty. Psát můžete jak na výšku, tak na šířku. V obou případech je k dispozici plná QWERTY klávesnice. Můžete si ale přepnout na klasickou alfanumerickou nebo zvolit psaní rukou.

Podobně jako v případě iPhonu, ani tady nečekejte žádná menu. Všechny aplikace jsou na nejvyšší úrovni a postupně se řadí na obrazovky vpravo. Pokud chcete nějaký program spustit, musíte se buď prstem posunout na příslušnou obrazovku, nebo použít vyhledávání. Výhodnost tohoto řešení je otázkou názoru, někomu může připadat logičtější rozčlenění do kategorií, ale nadšení z iPhonu naznačuje, že nemalá skupina uživatelů chce přesně tohle.

Baterie

Obrovský aktivní displej a prakticky nepřetržité připojení k datovým přenosům. To je kombinace, která zkušenějším uživatelům rozsvítí varovnou kontrolku. Jak to bude s výdrží baterie? Nebudeme zastírat, že i my jsme se toho poněkud obávali, i když Samsungy platí všeobecně za velké "držáky". Nakonec jsme museli své předsudky odhodit, Galaxy S se drželo rozhodně lépe, než jsme čekali.

Podle výrobce by měl telefon vydržet se standardní Li-Pol baterií s kapacitou 1 500 mAh až 13,5 hodin hovoru nebo 750 hodin (zhruba měsíc) v režimu stand-by. Tak ohromující to sice v realitě není, ale i při relativně intenzivním používání vydrží tento telefon přibližně týden, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Tak jako u ostatních telefonů samozřejmě platí, že záleží na vás. Začněte hrát naplno hry, nuťte displej dlouho svítit a přidejte k tomu třeba navigaci. Nabíjení vás nemine za pár hodin, možná minut.

Telefonování a zprávy

U velké části telefonů s operačním systémem je většina funkcí v podstatě předurčena. Platí to i pro přístroje s Androidem. Nemá tedy valný smysl opakovat výbavu, kterou Samsung Galaxy S nabídne. Ostatně o spoustě funkcí už byla řeč v předchozím textu. Samsung má svoji grafickou nadstavbu TouchWiz 3.0 UI a kromě klasického Android Marketu můžete stahovat aplikace i ze Samsung Apps. Jinak ale mnoho odlišností nenajdeme.

Přesto se ale musíme zastavit u funkce, která budí velké kontroverze, a to je psaní technologií Swype. Je to vlastně jakási variace na prediktivní psaní, které známe z ostatních telefonů v podobě slovníku T9. Samsung zašel ale ještě o kus dál.

Při psaní (a je jedno jestli SMS nebo třeba e-mailu) místo vyťukávání jednotlivých písmen přejíždíte prstem z jedné "klávesy" na druhou a slovník automaticky rozpoznává slova. S touhle funkcí jsme se měli možnost setkat už u některých telefonů značky Motorola, které se ale na český trh nedostaly. U Samsungu si tak můžeme tuhle funkci vyzkoušet poprvé s podporou češtiny. Na Swype psaní si asi budete dost dlouho zvykat, ale je pravda, že pokud člověku přejde do krve, psaní jde opravdu od ruky. Chce to ale dobrou koordinaci.

Práce a zábava

Současné telefony se už neobejdou bez kompletní palety datových připojení. A Galaxy S rozhodně nestojí v koutě, zvládne všechny běžně používané mobilní datové standardy, včetně HSDPA 7,2 Mb/s) a HSUPA (5,76 Mb/s). Možná se nám někdy podaří si obě technologie v Česku vyzkoušet naplno, alespoň T-Mobile se holedbá, že by jeho 3G síť měla zvládat i vyšší rychlosti (teoreticky). Jako jeden z prvních navíc nabízí Samsung také podporu bezdrátových sítí wi-fi nedávno potvrzeného standardu N. Sice jen na frekvenci 2,4 MHz, ale i to je plus. Navíc nabídne podporu DLNA pro snadnější komunikaci s ostatními přístroji v domácnosti.

Podobně jako Windows Phone i Android nabízí v základní výbavě programy pro plnou práci s dokumenty Office. Není si tedy nutné dokupovat licenci pro editaci nebo dokonce i prohlížeč, jako například u Symbianu. Vše máte rovnou v telefonu, stejně jako PDF. Samozřejmostí u Androidu je úzká integrace s Googlem, brzy by měla být k dispozici i mobilní verze Google Docs. Zamrzí trochu absence Flashe v internetovém prohlížeči. Samsung za to nemůže, ale tato technologie se na webu už příliš rozšířila, aby mohly telefony být bez ní. Měli bychom se dočkat v další verzi Androidu, tak uvidíme.

Obrovský displej si přímo říká o to, aby se proměnil v přenosné kino. Totéž platí i o jeho relativně vysokém rozlišení. Když k tomu přidáme ještě opravdu dobrý přehrávač hudby a videa, který si poradí s většinou běžně používaných formátů, máte vlastně v kapse přenosné kino. Přehrávač si poradí i s kodeky H.264 a H.263, stejně jako s filmy ve formátu DivX. Ve většině případů vás nečeká žádná konverze. Jednoduše zkopírujte film z počítače na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu a můžete si užívat. Zapomenout nesmíme ani na 3,5mm jack pro připojení běžných sluchátek.

Jistou slabinou může být absence navigace. Telefon sice disponuje Google Maps, ale plnohodnotnou navigaci Google zatím v Česku nenabízí. Škoda, že se Samsung nedohodl s nějakým dodavatelem navigačního software, jako u některých svých dalších modelů. Tento špičkový telefon by si to určitě zasloužil. Další slabinou je určitě fotoaparát, ten má sice rozlišení 5 Mpix, ale výsledky rozhodně nejsou přesvědčivé. Malý objektiv navíc postrádá i přisvětlovací diodu, takže v interiéru na focení raději zapomeňte. Přitom cenu přístroje by to jistě razantně nezvýšilo.

Shrnutí

Samsung to se svým útokem na první pozici mezi výrobci zřejmě myslí vážně. I když v posledním čtvrtletí Nokii nijak zvlášť nedotahoval, produkty se mu daří čím dál více. Jakkoli není autor této recenze nijakým fanouškem Androidu (a ani Apple, jak pravidelní čtenáři Mobil.cz jistě dobře vědí), tenhle telefon si pozitivní recenzi skutečně zasloužil. Málokdy se stane, aby nějaký telefon zcela vybočil z šedého průměru. Samsungu se to s Galaxy S povedlo.

Jen obtížně lze říci, že nějaký telefon je ideální. Každý uživatel má trochu jiné nároky. Galaxy S ale nabízí opravdu skvělý mix pokročilých pracovních funkcí, včetně bezproblémové synchronizace s počítačem, komfortního kalendáře a prakticky neomezeného telefonního seznamu, a snad všech zábavných funkcí, které bychom od telefonu mohli čekat. Zajímavou drobností je služba Social Hub, která v sobě propojuje sociální sítě, e-maily a další služby. Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na prakticky bezchybnou práci s multimédii.

Jinak skvělý dojem jen trochu kazí nepřesvědčivá navigace a také mizerný fotoaparát. Je to škoda, dotáhnout pár maličkostí a mohli jsme mít vládce trhu. Ale i tak si určitě Samsung Galaxy S získá srdce nejednoho hodně náročného uživatele mobilů. Jak už bylo řečeno, bývá to láska na první pohled. A ostatně i dotek.